Новосельцев и Цаллагов покидают «Зенит»

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Пресс-служба «Зенита» сообщает, что и покидают петербургскую команду. «Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе футболистов.

Иван Новосельцев стал игроком сине-бело-голубых в августе 2016-го, провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата страны. С января 2018-го на правах аренды выступал за тульский «Арсенал», махачкалинский «Анжи» и «Ростов».



Ибрагим Цаллагов присоединился к сине-бело-голубым в декабре 2016-го, провел 8 матчей и отдал одну результативную передачу. Последние два сезона он отыграл на правах аренды в «Динамо» и «Рубине».