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Новосельцев и Цаллагов покидают «Зенит»

сегодня, 16:14

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов покидают петербургскую команду. «Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе футболистов.

Иван Новосельцев стал игроком сине-бело-голубых в августе 2016-го, провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата страны. С января 2018-го на правах аренды выступал за тульский «Арсенал», махачкалинский «Анжи» и «Ростов».

Ибрагим Цаллагов присоединился к сине-бело-голубым в декабре 2016-го, провел 8 матчей и отдал одну результативную передачу. Последние два сезона он отыграл на правах аренды в «Динамо» и «Рубине».

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   148 / 680
сегодня в 21:26
Этого и следовало ожидать!
Сп62
Сп62
   145 / 680
сегодня в 20:36
Избавится, избавились, но сколько футбольного времени потеряли футболисты. И всё из-за безалаберного трансфера.
Levadia
Levadia
   226 / 680
сегодня в 19:55
Избавиться от балласта нужно и начало положено.
Не последние,кто клуб поменяют.
Хороший Малый
Хороший Малый
   356 / 680
сегодня в 19:47
Это очень хорошая новость,начали продавать игроков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 680
сегодня в 19:35
Всё это не может не радовать...
Павел Амурский
Павел Амурский
   198 / 680
сегодня в 19:14
Балласт сливается.
Конь 666
Конь 666
   191 / 680
сегодня в 18:35
Давно пора было избавляться от балласта. От Новосельцева тем более. Ростов хорошо его тогда впулил, в питере он только деградировал.
Сп62
Сп62
   145 / 680
сегодня в 18:33
Зенит может всё. Может взять, может выгнать. Проблем нет.
112910415
112910415
   39 / 680
сегодня в 18:27
тащат мелкой сетью всех подряд...потом выбрасывают пачками...
Gunslinger
Gunslinger
   302 / 680
сегодня в 18:25
И именно так мы будем отвечать на каждый Спартаковский трансфер "на выход" !!! :)))
"Зенит"-"Спартак" 2:1 !!!
Санчо Панса
Санчо Панса
   79 / 680
сегодня в 18:17
Неплохая команда собирается на берегу Черного моря! Будет интересно за ней понаблюдать в новом сезоне)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 680
сегодня в 18:02
Всё равно ошибки в трансферной работе последних 3-х сезонов не исправить за одно летнее окно......
Но уже что то.....
Время "понтов" и бессмысленных количественных приобретений закончилось......зимнее окно тому подтверждение....
Список "на выход" в принципе известен.....
Удачи Рибалте и Семаку с ребятами "на вход"......
Evilhuman
Evilhuman
   202 / 680
сегодня в 17:58
Первый балласт пошел и это очень хорошо, но ещё много спиногрызов осталось
Roger Young
Roger Young
   95 / 680
сегодня в 17:40
Да и прекрасно.
Hypnoz
Hypnoz
   140 / 680
сегодня в 17:39
Сколько денег, они с мешка выкачали ?! Пару школ, можно было построить !
Bладимиp
Bладимиp
   132 / 680
сегодня в 17:06
Бревна уплывают на юг.
mihaluch
mihaluch
   43 / 680
сегодня в 17:05
"Зенит"начал потихоньку избавляться от лишнего балласта.
Лакшери
Лакшери
   118 / 680
сегодня в 16:56
Заболотный , Мевля , Краневиттер , Эрнани , Мак на очереди .
kastites
kastites
   102 / 680
сегодня в 16:55
Прекрасно
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 680
сегодня в 16:49
Ура. Ещё бы Заболотного к ним подцепить и я буду удовлетворен. А потом взяться за некоторых легов. Гыгыгы
4увак
4увак
   289 / 680
сегодня в 16:45
норм) от балласта избавились.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   17 / 680
сегодня в 16:32
Славные ребятая). Уходят упитаные, пузо отвесив и говорят:
- Если шо, зовите!
У Зинки молока много. Грудастая стерва)))
удав
удав ответил Капитан Врунгель
   126 / 680
сегодня в 16:28
Эти не знаю, а Заболотный легко новую работу найдёт. Любая выставка одежды с руками оторвёт, его каждый манекен в лицо знает и за руку здоровается.
с некоторыми манекенами были даже столкновения,но потом Заболотный извинился и конфликт уладили=)
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   26 / 680
сегодня в 16:27
Эти не знаю, а Заболотный легко новую работу найдёт. Любая выставка одежды с руками оторвёт, его каждый манекен в лицо знает и за руку здоровается.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 680
сегодня в 16:19
Легенда за легендой, вот ведь клуб де, каксити
Faustello
Faustello
   5 / 680
сегодня в 16:16
Garrincha58
Garrincha58
   119 / 680
сегодня в 16:15
да пля великие трансферы Луческу ещё бы Эрнани сплавить
cska plus
cska plus
   4 / 680
сегодня в 16:15
Газпром покидают пачками.
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