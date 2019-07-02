Новосельцев и Цаллагов покидают «Зенит»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов покидают петербургскую команду. «Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе футболистов.
Иван Новосельцев стал игроком сине-бело-голубых в августе 2016-го, провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата страны. С января 2018-го на правах аренды выступал за тульский «Арсенал», махачкалинский «Анжи» и «Ростов».
Ибрагим Цаллагов присоединился к сине-бело-голубым в декабре 2016-го, провел 8 матчей и отдал одну результативную передачу. Последние два сезона он отыграл на правах аренды в «Динамо» и «Рубине».
Не последние,кто клуб поменяют.
Не последние,кто клуб поменяют.
"Зенит"-"Спартак" 2:1 !!!
"Зенит"-"Спартак" 2:1 !!!
Но уже что то.....
Время "понтов" и бессмысленных количественных приобретений закончилось......зимнее окно тому подтверждение....
Список "на выход" в принципе известен.....
Удачи Рибалте и Семаку с ребятами "на вход"......
Но уже что то.....
Время "понтов" и бессмысленных количественных приобретений закончилось......зимнее окно тому подтверждение....
Список "на выход" в принципе известен.....
Удачи Рибалте и Семаку с ребятами "на вход"......
- Если шо, зовите!
У Зинки молока много. Грудастая стерва)))
- Если шо, зовите!
У Зинки молока много. Грудастая стерва)))