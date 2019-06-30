Тарасов и Касаев покинули «Локомотив»

30 июня 2019, 17:45

Полузащитники «Локомотива» и покинули команду.

32-летний Тарасов выступал за «железнодорожников» с 2010 года, на его счету 188 матчей, 12 голов и 10 ассистов.

33-летний Касаев перешел в «Локо» в 2014 году. Он сыграл 70 матчей, забил 9 мячей и сделал 12 результативных передач.

Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо!

🤟🏻 Спасибо за всё, Дима! Будем скучать! pic.twitter.com/GBKRsaUqTe — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.

Последний сезон Алан Касаев провел в аренде, но мы никогда не забывали нашего полузащитника и следили за его успехами.

🤙🏻Спасибо за 70 игр за «Локо», твой сумасшедший дриблинг и голы в самый важный момент. На связи! pic.twitter.com/z2WfDpkVxF — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.

Также сегодня клуб объявил о расставании с Тарасом Михаликом.