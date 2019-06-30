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Тарасов и Касаев покинули «Локомотив»

30 июня 2019, 17:45

Полузащитники «Локомотива» Дмитрий Тарасов и Алан Касаев покинули команду.

32-летний Тарасов выступал за «железнодорожников» с 2010 года, на его счету 188 матчей, 12 голов и 10 ассистов.

33-летний Касаев перешел в «Локо» в 2014 году. Он сыграл 70 матчей, забил 9 мячей и сделал 12 результативных передач.

Также сегодня клуб объявил о расставании с Тарасом Михаликом.

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Все комментарии
Владимир Николаевич
Владимир Николаевич
   647 / 686
вчера в 14:40
к КАДЫРОВУ тоже
Сп62
Сп62
   164 / 686
вчера в 12:35
Ребята старались играть, как могли. И за это им спасибо.
Doping87
Doping87
   314 / 686
вчера в 10:05
К Глушакову в Грозный!
nikoladolgov
nikoladolgov
   241 / 686
вчера в 07:45
Тарасов видно к Бузовой собрался на шоу женихов .
амурец
амурец
   65 / 686
вчера в 07:23
ну что же пришло и их время
pele1981
pele1981 ответил Hypnoz
   492 / 686
вчера в 06:03
Не Тарасов, а Тарабузик ! Хоть и бывший... .
Он хоть и бывший, за то настоящий. А ты - нет!
Hypnoz
Hypnoz
   230 / 686
30 июня в 22:17
Не Тарасов, а Тарабузик ! Хоть и бывший... .
ermak6848
ermak6848
   205 / 686
30 июня в 21:00
время покажет
112910415
112910415
   44 / 686
30 июня в 19:43
Касаев смолоду подавал надежды...
Тарасов никогда ничего не подавал
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Морозовский
   200 / 686
30 июня в 19:27
ЗВЁЗДЫ УХОДЯТ... ГРУСТНО.
Это тарасов что-ли звезда? Я давно подозревал что ты нехорошо болен.
MAGUSSON
MAGUSSON
30 июня в 19:23
В Ахмат ))
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Ангел неБесГрешен
   200 / 686
30 июня в 19:22
У всех движуха идет полным ходом, только Зенит че то тянет...
Зенит может Тарасову с Касаевым послать пожелание идти .. ... Самое лучшее пожелание на свете особенно к Тарасову относится.Вот и вся движуха.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 686
30 июня в 19:18
У всех движуха идет полным ходом, только Зенит че то тянет...
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
30 июня в 18:50
пришло время...
Kresi frok
Kresi frok
   153 / 686
30 июня в 18:40
Норм бегунки для чемпионата двора, в Сочи найдут место.
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 686
30 июня в 18:37
Состарились...
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 18:37
Избавились от балласта.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   50 / 686
30 июня в 18:34
А куда все они??? Не ужели в заболотье.) 😁
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
30 июня в 18:34
ЗВЁЗДЫ УХОДЯТ... ГРУСТНО.
Faustello
Faustello ответил drug01
   7 / 686
30 июня в 18:22
Видно в дом 2?
Бузова в Барселону поехала, а Димон в дом2. Вот такая рокировка )))
Байкал-38
Байкал-38 ответил beefs
   30 / 686
30 июня в 18:20
молодцы что хорошо проводили...
Локо всегда провожает всех хорошо, даже когда случаются конфликты и недопонимания, не делают из этого шоу.
Пожалуй единственный кто из игроков ушёл и потом вылил много грязи был Глушаков, за, что и получил статус иуды. Но это исключение из правил, как показала жизнь, он просто по жизни полное оно.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   233 / 686
30 июня в 18:19
СЛИВАЮТ ПО ТИХОНЬКУ СТАРИКОВ)))
DAD81
DAD81
30 июня в 18:06
Вот это новость! Я думал, Касаев завязал с футболом пару лет назад. А он оказывается и чемпионом становился и кубок выиграл.
beefs
beefs
   66 / 686
30 июня в 18:04
молодцы что хорошо проводили...
particular
particular
   13 / 686
30 июня в 18:02
Возможно, эта инфа всколыхнёт умы владельцев ведущих клубов от Владивостока до французского Бреста..:)) Возраст терпимый, статистика убойная..:))
drug01
drug01
   69 / 686
30 июня в 17:52
Видно в дом 2?
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
30 июня в 17:49
Спасибо за всё и удачи!
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   482 / 686
30 июня в 17:48
Бузова пристроила бывшего в Барселону
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