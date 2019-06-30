Тарасов и Касаев покинули «Локомотив»

Полузащитники «Локомотива» Дмитрий Тарасов и Алан Касаев покинули команду.
32-летний Тарасов выступал за «железнодорожников» с 2010 года, на его счету 188 матчей, 12 голов и 10 ассистов.
33-летний Касаев перешел в «Локо» в 2014 году. Он сыграл 70 матчей, забил 9 мячей и сделал 12 результативных передач.
Также сегодня клуб объявил о расставании с Тарасом Михаликом.
Тарасов никогда ничего не подавал
Тарасов никогда ничего не подавал
Пожалуй единственный кто из игроков ушёл и потом вылил много грязи был Глушаков, за, что и получил статус иуды. Но это исключение из правил, как показала жизнь, он просто по жизни полное оно.
Пожалуй единственный кто из игроков ушёл и потом вылил много грязи был Глушаков, за, что и получил статус иуды. Но это исключение из правил, как показала жизнь, он просто по жизни полное оно.