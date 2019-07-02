«Спартак» подтвердил уход Зе Луиша

Пресс-служба «Спартака» подтвердила, что нападающий московской команды Зе Луиш продолжит карьеру в «Порту».
Клубы уже согласовали условия трансфера нападающего в португальскую команду. Сделка вступит в силу после успешного медосмотра игрока.
Ориентировочная сумма трансфера составит 12 млн евро.
Удачи .
Удачи .
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Первый пошёл!
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Первый пошёл!
Не скажу что был в восторге от его голеодорских качеств...но и не скажу что безнадёжен....
Наверно переход в чемпионат в котором у Порту разница забитых и пропущенных + 54 - это то что нужно.....(у Бенфики так вообще + 72) ......колоти да радуй болельщиков.....
ЛЧ...знакомый тренер...новый вызов...- безусловно шаг вперёд в карьере.....
Не кривляка,не симулянт,не говорун,не грубиян,не хапуга........
Пусть у Порту с Зе всё получиться...и у Зе с Порту.......
Удачи парню !!!!!!!!
Не скажу что был в восторге от его голеодорских качеств...но и не скажу что безнадёжен....
Наверно переход в чемпионат в котором у Порту разница забитых и пропущенных + 54 - это то что нужно.....(у Бенфики так вообще + 72) ......колоти да радуй болельщиков.....
ЛЧ...знакомый тренер...новый вызов...- безусловно шаг вперёд в карьере.....
Не кривляка,не симулянт,не говорун,не грубиян,не хапуга........
Пусть у Порту с Зе всё получиться...и у Зе с Порту.......
Удачи парню !!!!!!!!