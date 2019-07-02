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«Спартак» подтвердил уход Зе Луиша

сегодня, 15:46

Пресс-служба «Спартака» подтвердила, что нападающий московской команды Зе Луиш продолжит карьеру в «Порту».

Клубы уже согласовали условия трансфера нападающего в португальскую команду. Сделка вступит в силу после успешного медосмотра игрока.

Ориентировочная сумма трансфера составит 12 млн евро.

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Все комментарии
trimetil
trimetil
   402 / 680
сегодня в 21:35
Федун хочет сорвать как можно больше денег с клуба, прежде чем передать его болельщикам.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Красно Синий воин
   192 / 680
сегодня в 21:21
это тоже норм, от него толку мало, не понимаю в чем его сильные стороны
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил RamonCSKA
   20 / 680
сегодня в 21:19
ЗеЛуса спартак продал Порту за 8,5 милл.евро, а не за 12 милл.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   20 / 680
сегодня в 21:06
А все таки Леня Киевский красавчик, то Промеску продаст перед сезоном, теперь Бонифация сплавил. Как говорится опять здравствуй 5-7 место. Хе хе
Сп62
Сп62
   145 / 680
сегодня в 20:46
Теперь понятно, почему Зе не выпускали в Австрии. За здоровенького дали больше. А вы говорите, что Федун не дальновиден.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Z. Kramer
   192 / 680
сегодня в 20:14
даже 7 круто, игрок то так себе, не снайпер, не Дзюба по мощи
RamonCSKA
RamonCSKA
   192 / 680
сегодня в 19:54
отличный трансфер спартака, варить такое бревно за 12 лямов круто
Ploomber
Ploomber ответил Сергеевич вернулся1
   317 / 680
сегодня в 19:38
Я, кого- то оскорбил?). Ау?)
Комментарий попал под спойлер по ошибке. Исправили!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   17 / 680
сегодня в 19:29
Я, кого- то оскорбил?). Ау?)
spartach n1
spartach n1
   2 / 680
сегодня в 19:29
Прощай Бонифаций !
Удачи .
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   309 / 680
сегодня в 19:27
подмена Мареги в Порту? удачи Зе
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Ген Геныч
   17 / 680
сегодня в 19:23
Не представляю, как Конунов и Семак матюгаются). Гончар может). Не забуду тушканчика Мусу и признающегося в любви к тушканчику гончара, обещавшего изваять его на лавке😂
Hypnoz
Hypnoz
   140 / 680
сегодня в 19:20
Гм... Немолодой спартаковец в Порту и ЛЧ, а гинеровец с паспортом, на дно Лиги 1 ! Однако.... .
Z. Kramer
Z. Kramer
   75 / 680
сегодня в 19:19
Какие там 12 млн. евро, врут, там 7 млн. максимум
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   20 / 680
сегодня в 19:02
Вовремя Банифаций свалил. Не будет позориться в квалификации ЛЕ с пищевиком
beefs
beefs
   59 / 680
сегодня в 18:38
До свидания, друг!!!
sir_Alex
sir_Alex
   18 / 680
сегодня в 18:23
Удачи ему в Португалии.
112910415
112910415
   39 / 680
сегодня в 18:19
хорошая сделка !
VV V
VV V
   141 / 680
сегодня в 18:17
Мясная селекция, по-моему в первый, может во второй раз, продала футболиста дороже, чем купила......браво !!! особенно после крупной оптовой покупки 60 штук Кариок, браво !!!
Caniggia
Caniggia
   147 / 680
сегодня в 18:15
Теперь вместо ЗеЛуиша надо брать ЗеБолотного почти бесплатно, чтобы потом Федун гордясь бил себя в грудь, крича что купил равноценного нападающего и сделал на двух Зе офигенные деньги.
Санчо Панса
Санчо Панса
   79 / 680
сегодня в 18:15
Однозначно это повышение в классе! За Зе Луиша можно только порадоваться) Но он должен понимать, что в Порту ему место на банке.
Павел Амурский
Павел Амурский
   198 / 680
сегодня в 18:11
Еще один освободился.
RIR68
RIR68
   190 / 680
сегодня в 18:06
Себастьян Федунейро - охотник за чёрным деревом, сжалился над бедным негром)))
JackNorz
JackNorz ответил Лакшери
   146 / 680
сегодня в 18:04
Расскажи лучше как вы Витселя купили за 40 и продали выгодно за 20
cska1948
cska1948
   47 / 680
сегодня в 17:49
Федун: "Теперь все трансферы, которые мы будем делать, это молодые и перспективные игроки, которые имеют перспективу для роста и последующей перепродажи"
---------------------
Первый пошёл!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 680
сегодня в 17:48
Удачи Зе Луишу в Португалии !!!!!
Не скажу что был в восторге от его голеодорских качеств...но и не скажу что безнадёжен....
Наверно переход в чемпионат в котором у Порту разница забитых и пропущенных + 54 - это то что нужно.....(у Бенфики так вообще + 72) ......колоти да радуй болельщиков.....

ЛЧ...знакомый тренер...новый вызов...- безусловно шаг вперёд в карьере.....
Не кривляка,не симулянт,не говорун,не грубиян,не хапуга........
Пусть у Порту с Зе всё получиться...и у Зе с Порту.......

Удачи парню !!!!!!!!
Evilhuman
Evilhuman
   202 / 680
сегодня в 17:47
Зулус конечно никакущий, но судьба улыбнулась играть в ЛЧ в нормальном клубе, убежит из тарасовки и забудет,как страшный сон.
Ген Геныч
Ген Геныч
   34 / 680
сегодня в 17:43
Ну то что он в Порту ушел-это нормально!!Но есть одно большое НО!!!!!Замены адекватной ему так и не нашли-Понсе пока что вообще по нулям,судя по тем матчам,которые он провел за Спартак,хотя судить по товарнякам не стоит-глянем в чемпионате что да как будет!!!!!!Но если Федун ни кого больше не приобритет,особенно в атакующую линию т.е нужен нормальный атакующий полузащитник,то Спартаку выше 5-го места в чемпионате вряд ли удастся подняться!!!Объективно если смотреть с холодной головой ,то Спартак может провалить сезон и не попасть в еврокубки!!!!!!Кононов хороший тренер-вопросов нет,ну вот характера ему не хватает,хотя что Кононов,что Гончаренко,примерно одного поля ягоды да и Семак туда же.
Jum13
Jum13 ответил Дима Головашич
   21 / 680
сегодня в 17:42
Есть только одна мантра, которую я повторяю: "ЦСКА".
Фил вон каждый день повторяет "стыдно". Одного поля ягоды )))
Hypnoz
Hypnoz
   140 / 680
сегодня в 17:35
Нормуль ! Порту, конечно не топ, но крепкий евро середняк !
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