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Джикия: «Рад возвращению полосы на форме „Спартака“»

сегодня, 13:56

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение по поводу новой формы московского клуба на предстоящий сезон. 

«Наша форма на новый сезон-2019/20. Рад возвращению полосы. А вам нравится?» – написал Джикия в Инстаграме.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
   197 / 713
сегодня в 16:50
За новыми позорами!
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   92 / 713
сегодня в 16:00
Позапрошлогоднюю форму постирали, видимо! Чемпионскую)))
Теперь попрёт 100%! Инфа от "25% Х-30", а я не помню ни разу, чтобы он сказал что-то, и это произошло!
морозз
морозз
   22 / 713
сегодня в 15:22
Больше всего горюет по утерянной полоске Ерёменко, дорожка есть а его нет!
Faustello
Faustello
   5 / 713
сегодня в 14:33
Хорошо что Ерёма ушёл, а то вечно бы ноздрями эти дороги рвал бы))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   35 / 713
сегодня в 14:30
Ну, с полосой теперь точно попрет!
Ее и не хватало...
1asss
1asss
   407 / 713
сегодня в 14:21
видимо кроме полосы радоваться больше нечему
Jum13
Jum13
   24 / 713
сегодня в 14:17
Да - а то ЛУКОЙЛ терялся на фоне безпонтового ромбика
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