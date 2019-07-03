Джикия: «Рад возвращению полосы на форме „Спартака“»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение по поводу новой формы московского клуба на предстоящий сезон.
«Наша форма на новый сезон-2019/20. Рад возвращению полосы. А вам нравится?» – написал Джикия в Инстаграме.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказал мнение по поводу новой формы московского клуба на предстоящий сезон.
«Наша форма на новый сезон-2019/20. Рад возвращению полосы. А вам нравится?» – написал Джикия в Инстаграме.
Теперь попрёт 100%! Инфа от "25% Х-30", а я не помню ни разу, чтобы он сказал что-то, и это произошло!
Теперь попрёт 100%! Инфа от "25% Х-30", а я не помню ни разу, чтобы он сказал что-то, и это произошло!
Ее и не хватало...
Ее и не хватало...