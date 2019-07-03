Рейнгольд: «Федун за оставшиеся 4 года хочет вообще развалить „Спартак“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд отреагировал на слухи о том, что полузащитник «красно-белых» Фернандо может продолжить карьеру в Китае.

Мне уже надоело ругать Федуна. Давайте и Фернандо отдадим, и Зобнина, на него тоже какой-то спрос есть, подумаешь… Федун же сказал: «Потерпите три года, я уйду и отдам вам команду». Вот он за эти три-четыре года хочет вообще «Спартак» развалить. Посмотрите, началось все с Карреры и пошло-поехало. Никакой сенсации нет, нищий мужик, бомж, надо помочь ему материально, потому что бизнес пропадает его, пойдет по миру, жалко дядьку. Продай все: команду «Спартак», эмблему клуба. Смотреть мне на это все противно.

Есть люди, которые болеют за свой клуб, например, Галицкий. Он делает все, чтобы укрепить команду, ищет выходы. Этот же наш господин все разрушает. Жалко, что у нас есть великие ветераны, но они молчат, мне очень обидно. Как будто ничего не происходит, мне же одному очень сложно с ним бороться и его окружением, это какие-то футбольные бандиты, по-другому я их назвать не могу. Уже же играть некому, кто будет играть? У кого мальчишки будут учиться? А Федун все продает… Команда будет играть неровно, да и некем это делать, вспомните мои слова еще. Федуну «Спартак» пофигу. Я обращаюсь к ветеранам «Спартака», к тем, кто еще жив, кто еще смотрит на это безобразие. Надо вместе объединиться, давайте дадим ему отпор, только мы можем остановить этот беспредел.