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Рейнгольд: «Федун за оставшиеся 4 года хочет вообще развалить „Спартак“»

сегодня, 12:17

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд отреагировал на слухи о том, что полузащитник «красно-белых» Фернандо может продолжить карьеру в Китае.

Мне уже надоело ругать Федуна. Давайте и Фернандо отдадим, и Зобнина, на него тоже какой-то спрос есть, подумаешь… Федун же сказал: «Потерпите три года, я уйду и отдам вам команду». Вот он за эти три-четыре года хочет вообще «Спартак» развалить. Посмотрите, началось все с Карреры и пошло-поехало. Никакой сенсации нет, нищий мужик, бомж, надо помочь ему материально, потому что бизнес пропадает его, пойдет по миру, жалко дядьку. Продай все: команду «Спартак», эмблему клуба. Смотреть мне на это все противно.

Есть люди, которые болеют за свой клуб, например, Галицкий. Он делает все, чтобы укрепить команду, ищет выходы. Этот же наш господин все разрушает. Жалко, что у нас есть великие ветераны, но они молчат, мне очень обидно. Как будто ничего не происходит, мне же одному очень сложно с ним бороться и его окружением, это какие-то футбольные бандиты, по-другому я их назвать не могу. Уже же играть некому, кто будет играть? У кого мальчишки будут учиться? А Федун все продает… Команда будет играть неровно, да и некем это делать, вспомните мои слова еще. Федуну «Спартак» пофигу. Я обращаюсь к ветеранам «Спартака», к тем, кто еще жив, кто еще смотрит на это безобразие. Надо вместе объединиться, давайте дадим ему отпор, только мы можем остановить этот беспредел.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   664 / 713
сегодня в 17:04
Хватит терпеть середняков, позорящих страну и футбол.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Nikola45
   3 / 713
сегодня в 16:58
Глянь кто наших на ЧМ тащил, Кутя и Зоба, не благодари, от ваших там выхлопа не было((
mihaluch
mihaluch
   50 / 713
сегодня в 16:54
Федун ничего не понимая в футболе начинает руководить.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 713
сегодня в 16:49
Дайте спокойно Федуну поработать......не все еще порушено!!!
Begemott
Begemott
   281 / 713
сегодня в 16:46
Хоть больше не стыдно будет всему народу.
Zimmer
Zimmer
   469 / 713
сегодня в 16:46
Остановите Федуна немедленно.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Юрий Сенатов 1
   90 / 713
сегодня в 16:42
Речь идет всего лишь о переходе Фернандо в другой клуб, а сколько патетики в словах г-на Рейнгольда ! Бывший футболист "Спартака" случайно не забыл, как в один прекрасный день, лет, эдак, 15 назад, тот же "Спартак" перед полуфиналом ЛЧ продал в зарубежные клубы своих лучших футболистов ? Футбол сейчас, да и тогда ( правда, в меньшей степени ) - элементарный бизнес и об этом г-ну Рейнгольду надо помнить всегда. Даже тогда, когда ложится спать, а утром просыпается. И не надо лить крокодиловы слезы по поводу плачевной ситуации в команде, не зная достоверно, что в ней происходит. Это я к вам, г-н Рейнгольд, обращаюсь.
Походу и Вы не в курсе делов....)
13 RUS
13 RUS
   197 / 713
сегодня в 16:42
Продайте этот спартак уже пердиву
Шуnя771
Шуnя771 ответил Литейный 4
   90 / 713
сегодня в 16:41
Говорят Федун продаст Миллеру недоразумение Открывашку под склад труб или под прачечную грязной зенитовской формы. Всё равно больше ни на что она не сгодится. Что будут делать свиньи, где ещё арендовать? Бомжи, не имеющие своего стадиона. Гыгыгы
Степан!
Это перебор.
Шуnя771
Шуnя771 ответил mortid
   90 / 713
сегодня в 16:40
Продай говорит, а кто купит?
Авен
beefs
beefs ответил Ген Геныч
   76 / 713
сегодня в 16:30
Федун почему то упорно не хочет продавать клубЮтому же Авену,но хочет отдать болельщикам?!Он вообще с головой то дружит или как?Спартак не Барса и сам себя не окупит.НИ один наш клуб не может сам себя обеспечивать и оставаться в +,все в убытке!!!!!В АПЛ 80% прибыли приносят телетрансляции и права на них,у нас же это вообще фактически не функционирует и вся прибыль идет во сновном от продаж абониментов и билетов на стадион!!!!!О каких прибылях может идти речь то?Все что заработали ,все отдали,Максимум наших клубов-это самоакупаемость,о прибыли речи не идет!!!!
Рыночная экономикаааа... а вы о каком то духе, традициях...
Ruslik1982
Ruslik1982
   515 / 713
сегодня в 16:28
нельзя развалить то, чего нет
mortid
mortid
   278 / 713
сегодня в 16:21
Продай говорит, а кто купит?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   34 / 713
сегодня в 16:20
Пока есть такие ветераны и болельщики спартака как Рейнгольд, Трубач, Назаров, Алень, Моисеев, ST, Ловчев итд
В будущем спартака в пердиве я уверен.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Санчо Панса
   1 / 713
сегодня в 16:18
Кто его знает, что на уме и хитрого еврея) В любом случае за 15 лет нахождения в Спартаке у Лени могла поехать крыша:)
У кого хочешь крыша поедет, если 2 миллиарда спустили по ветру на бестолковый убыточный мазутный проект. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 713
сегодня в 16:13
Говорят Федун продаст Миллеру недоразумение Открывашку под склад труб или под прачечную грязной зенитовской формы. Всё равно больше ни на что она не сгодится. Что будут делать свиньи, где ещё арендовать? Бомжи, не имеющие своего стадиона. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 713
сегодня в 16:11
Рейнгольд угрожает Федуну сохранением Спартака...)))))

Такого еще не было....))))
shlomo
shlomo
   55 / 713
сегодня в 16:10
Слишком критично.....Спартак есть Спартак
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   193 / 713
сегодня в 16:04
Старик дай денег,ну дай денег на трансферы.Нет? Ну тогда не считай чужие.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   34 / 713
сегодня в 16:01
Стыдно за спартак.
Игроки отказываются играть за старческий дух Рейнгольда и продолжают выступать за народно-мазутные деньги Федуна!
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответил Nikola45
   193 / 713
сегодня в 16:00
Тот кто делает самую черновую работу,бегает,отбирает мячи.
a3r3v3
a3r3v3 ответил Nikola45
   508 / 713
сегодня в 15:59
Зобнин? А Это кто? ). Что он показал? )))
Сходи в свой деревенский клуб,там телик есть
Jum13
Jum13 ответил Ген Геныч
   24 / 713
сегодня в 15:55
Федун почему то упорно не хочет продавать клубЮтому же Авену,но хочет отдать болельщикам?!Он вообще с головой то дружит или как?Спартак не Барса и сам себя не окупит.НИ один наш клуб не может сам себя обеспечивать и оставаться в +,все в убытке!!!!!В АПЛ 80% прибыли приносят телетрансляции и права на них,у нас же это вообще фактически не функционирует и вся прибыль идет во сновном от продаж абониментов и билетов на стадион!!!!!О каких прибылях может идти речь то?Все что заработали ,все отдали,Максимум наших клубов-это самоакупаемость,о прибыли речи не идет!!!!
Потому, что Авену он не нужен. Одно дело - болеть за клуб, а другое - пытаться заработать на клубе
Nikola45
Nikola45 ответил a3r3v3
   105 / 713
сегодня в 15:49
Ценник на Зобнина будет только расти,а на Фернандо-падать.Вот последнего и продают,т.к. его цена и зарплата не сопоставимы
Зобнин? А Это кто? ). Что он показал? )))
Nikola45
Nikola45
   105 / 713
сегодня в 15:48
МЫ НЕ ПРОТИВ!!! ЛЕНЯ ДЕЛАЙ СВОЕ ДЕЛО!! )))
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   292 / 713
сегодня в 15:42
Зато на звезды нашили у себя на рубашка , позор России , в утиль спартак!!!
Nikola45
Nikola45
   105 / 713
сегодня в 15:41
С Валерой на этот раз согласен! До той поры пока Леня будет покупать судей Тарасятам в футбол играть ни к чему )) По этому в Европе безтрофейники ))
Да и в России один подаренный титул за 19 лет ))
Санчо Панса
Санчо Панса
   81 / 713
сегодня в 15:30
Кто его знает, что на уме и хитрого еврея) В любом случае за 15 лет нахождения в Спартаке у Лени могла поехать крыша:)
Ген Геныч
Ген Геныч
   36 / 713
сегодня в 15:27
Федун почему то упорно не хочет продавать клубЮтому же Авену,но хочет отдать болельщикам?!Он вообще с головой то дружит или как?Спартак не Барса и сам себя не окупит.НИ один наш клуб не может сам себя обеспечивать и оставаться в +,все в убытке!!!!!В АПЛ 80% прибыли приносят телетрансляции и права на них,у нас же это вообще фактически не функционирует и вся прибыль идет во сновном от продаж абониментов и билетов на стадион!!!!!О каких прибылях может идти речь то?Все что заработали ,все отдали,Максимум наших клубов-это самоакупаемость,о прибыли речи не идет!!!!
морозз
морозз
   22 / 713
сегодня в 15:27
Старого понесло не по детски, думал что всем хватает комментов Гены Орлова...но Рейнгольд его переплюнул по тупости и старческому маразму!
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