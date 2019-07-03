Рахимов: «„Ахмат“ дал Глушакову возможность вернуться в сборную»

Главный тренер «Ахмата» считает, что руководство клуба, подписав контракт с 32-летним полузащитником , предоставило ему шанс вернуться в сборную России.

Это (возвращение в сборную России - прим.) дело времени, в течение которого ему нужно доказывать состоятельность, показывать свой уровень. Такая возможность у него есть, наши руководители дали ему ее. По тому, как он сейчас работает на тренировках и выкладывается, никаких вопросов быть не может. Его адаптация в команде, считаю, проходит достаточно быстро - многие игроки знают его, он знает многих.