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Рахимов: «„Ахмат“ дал Глушакову возможность вернуться в сборную»

сегодня, 13:48

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов считает, что руководство клуба, подписав контракт с 32-летним полузащитником Денисом Глушаковым, предоставило ему шанс вернуться в сборную России.

Это (возвращение в сборную России - прим.) дело времени, в течение которого ему нужно доказывать состоятельность, показывать свой уровень. Такая возможность у него есть, наши руководители дали ему ее. По тому, как он сейчас работает на тренировках и выкладывается, никаких вопросов быть не может. Его адаптация в команде, считаю, проходит достаточно быстро - многие игроки знают его, он знает многих.

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   193 / 713
сегодня в 16:36
У Рахимова сейчас много добротных новичков,нужно создавать основной состав,трудно придется,конкуренция имеется,но желаю удачи!!!
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   193 / 713
сегодня в 16:33
Как знать,как знать,все бывает,но пока Глушакову придется набрать форму,считаю,что времени особо ему не понадобится.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 713
сегодня в 16:14
Про сборную Рашид пошутил или как???
Байкал-38
Байкал-38
   31 / 713
сегодня в 15:28
После таких слов приходиться думать, что Рахимов в неадеквате, я был о нём лучшего мнения!
112910415
112910415
   47 / 713
сегодня в 15:12
весьма вероятно, что сборная без него не обойдётся
но ветеранская сборная прессе уже не интересна ...
Faustello
Faustello ответил 25процентный клоун
   5 / 713
сегодня в 14:57
А зачем сборной скандалисты и тюремщики быков?
Я бы вообще из Краса никого в сборную не отпускал бы, наотпускали хватит (Газик на пол года, Классон вообще хрен знает на сколько)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Faustello
   3 / 713
сегодня в 14:48
А зачем сборной скандалисты и тюремщики быков?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   46 / 713
сегодня в 14:19
Не когда он уже не будет в сборной) и Рахимов его через пару игр посадит на скамейку)
Faustello
Faustello
   5 / 713
сегодня в 13:50
Простите, но нахера в сборной 32-33 летний ущербный скандалист???
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