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Иванов: «Глушаков очень поможет „Ахмату“»

сегодня, 12:58

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов поделился мнением о новичках клуба. 

Дениса Глушакова мы знаем как опытного футболиста, игравшего за национальную команду, в еврокубках. Все знают его уровень, вопрос времени, когда он наберёт кондиции. Он нам очень сильно поможет. По Михалаку видно, что он очень талантливый. Думаю, если будет продолжать усердно работать, может дорасти до игрока первой национальной сборной.

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Sysanin101
Sysanin101
   415 / 713
сегодня в 15:13
Иванов, что не в курсе, как Глушаков ПРОВАЛИЛ два сезона в Спартаке???
Провалил всё, что можно было ПРОВАЛИТЬ!!!
Глушаков умеет только проваливать, пьянствовать в банях и шастать по проституткам.
Здесь ему НЕТ равных!!!
Глушаков СДУЛСЯ в Спартаке и не зря его ВЫГНАЛИ из команды.
Держался в Спартаке благодаря КРЫШЕВАНИЮ Родионова и Измайлова.
Глушаков играл всегда в минус после чемпионского года, а то и с двумя минусами в последнем сезоне.
И это сказалось на выступлении Спартака в чемпионате, в Кубке России и в Европе.
Пригрели спартаковского скандалиста и ХАЛТУРЩИКА в Ахмате, но забыли простую футбольную арифметику.
Плюс 11 складываем с минус 1 и в итоге всегда получим 10 - десять!!!!
Таким образом, Ахмат всегда будет играть в МИНУС и в меньшинстве при наличии Глушакова в стартовом составе или при выходе на замену.
Глушаков - это пустое место в команде Ахмат.
Время покажет, как будет играть Ахмат с Глушаковым в составе.
А судя по предварительным раскладам и игровым кондициям Глушакова, Ахмату предстоит барахтаться в середине турнирной таблицы.
Про Европу можно даже не заикаться!!!
Одна паршивая овца, всё стадо ПОРТИТ!
нечитайло
нечитайло
   478 / 713
сегодня в 15:11
Было бы не плохо
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   46 / 713
сегодня в 13:03
Не кому это дно уже не поможет)
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