Иванов: «Глушаков очень поможет „Ахмату“»

Полузащитник «Ахмата» поделился мнением о новичках клуба.

Дениса Глушакова мы знаем как опытного футболиста, игравшего за национальную команду, в еврокубках. Все знают его уровень, вопрос времени, когда он наберёт кондиции. Он нам очень сильно поможет. По Михалаку видно, что он очень талантливый. Думаю, если будет продолжать усердно работать, может дорасти до игрока первой национальной сборной.