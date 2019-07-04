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Украинский игрок «Холодаша» хочет травмировать футболистов «Краснодара-2»

сегодня, 17:48

Завтра «Краснодар-2» сыграет товарищеский матч с венгерским клубом «Холодаш». Украинский нападающий венгерского клуба Юрий Габовда отметился странным сообщением в своем Instagram.

Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку — 1.01. Слава Украине!

Украинский игрок «Холодаша» хочет травмировать футболистов «Краснодара-2»

Впрочем, Габовда затем удалил свой пост. 30-летний футболист является воспитанником «Карпат». После начала вооружённого конфликта на востоке Украины форвард сразу же перебрался в Беларусь.

«Краснодар-2» в минувшем сезоне занял 10 место в ФНЛ.

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Все комментарии
zenitforfun
zenitforfun
   361 / 696
сегодня в 18:28
этот утырок уже удалил запись и заявил, что его аккаунт взломали.

Вот такой вот менталитет хероев украинских - нагадил и скрылся. Взломали его ага..
Аксинья
Аксинья
   64 / 696
сегодня в 18:17
Герою - сало!!!
Владимир Николаевич
Владимир Николаевич
   670 / 696
сегодня в 18:17
ахаха красава )
Don trambon
Don trambon
   45 / 696
сегодня в 18:10
как начались военные действия сразу перебрался в Беларусь. ахахахах

поганый хохол, как запахло жаренным сразу свалил. шавка подзаборная.
Left Boy
Left Boy
   129 / 696
сегодня в 18:10
помню эту днину по выступлениям за Кривбасс. думал он уже помер, а он ещё позорится со своей игрой в Венгрии
порт
порт
   416 / 696
сегодня в 17:57
И кому ты потом нужен будешь с одной ногой?
Igo0rek
Igo0rek
   72 / 696
сегодня в 17:56
Надеюсь по принципу бумеранга сломается сам, да так, чтобы карьера футболиста закончилась.
Jum13
Jum13
   33 / 696
сегодня в 17:55
Ну не зря же у них флаг такого цвета )))
dimagas1
dimagas1
   104 / 696
сегодня в 17:53
Они и так травмированы)))
ДАША Д
ДАША Д
   127 / 696
сегодня в 17:52
Дисквалифицировать пожизненно.
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