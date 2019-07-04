Украинский игрок «Холодаша» хочет травмировать футболистов «Краснодара-2»

Завтра «Краснодар-2» сыграет товарищеский матч с венгерским клубом «Холодаш». Украинский нападающий венгерского клуба Юрий Габовда отметился странным сообщением в своем Instagram.
Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку — 1.01. Слава Украине!
Впрочем, Габовда затем удалил свой пост. 30-летний футболист является воспитанником «Карпат». После начала вооружённого конфликта на востоке Украины форвард сразу же перебрался в Беларусь.
«Краснодар-2» в минувшем сезоне занял 10 место в ФНЛ.
Вот такой вот менталитет хероев украинских - нагадил и скрылся. Взломали его ага..
Вот такой вот менталитет хероев украинских - нагадил и скрылся. Взломали его ага..
поганый хохол, как запахло жаренным сразу свалил. шавка подзаборная.
поганый хохол, как запахло жаренным сразу свалил. шавка подзаборная.