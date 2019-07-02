Бразилия – Аргентина. День, когда Месси должен стать Марадоной

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О Эль-Класико мира сборных – на «Соккер.ру». «Селесао» сильнее, но помнят последний домашний полуфинал с немцами!

Лионель думал, что Аргентина выиграет группу и последует в финал с другой стороны сетки, избежав встречи со сборной Бразилии до решающего поединка. Организаторы турнира тоже ставили на такой финал – как самый кассовый, бой Неймара против Месси.

Но Жуниор получил травму, сборную Бразилии вперед ведут Коутиньо, Фирмино и Эвертон. А команда Скалони скорее тащит на себе Лионеля, нежели пользуется тем, что форвард «Барселоны» на Кубке Америки 2019 года показывает идеальный футбол, которым могут гордиться его сыновья на трибунах.

Проще говоря, фаворит есть – сборная Бразилии, а главный тренер Аргентины пытается разозлить капитана, ведь заявил, что в основе будет Агуэро, а Месси место гарантировать не может. Врет, конечно, но выбор схем и кадров сегодня очень важен, как и физическая готовность на коротком турнире, где бразильцы уже споткнулись о серию пенальти.

Составы и тактики Бразилии и Аргентины

Рисунок сборной Аргентины за последний год чаще всего поручают рисовать Матео Месси – тому самому почти четырехлетнему троллю, что болеет за «Реал», чтобы позлить старшего брата. Кривая тактика у «альбиселесте» - в четырех матчах Кубка Америки трижды меняли схему. От «4-3-3» и «4-4-2» перешли к «4-3-1-2», ведь в такой схеме можно и тылы прикрыть, и атака проявилась.

Аргентина сыграет в два форварда – Агуэро и Лаутаро Мартинес, которого якобы захотела себе «Барселона» за 112 млн евро (не верится, еще Гризманна и Неймара надо подписать для начала, продав часть игроков). Нормальная связка, ведь не мешают Месси атаковать, но могут и без него, ведь Лионель против Венесуэлы нанес три удара, но ни разу не попал в створ. Тогда как у Серхио голевая передача, у Мартинеса – гол.

Акунья, Паредес и Де Пауль пробуют создать центр поля, за который стыдно через раз. В таком выборе есть логика – потенциальный новичок «Зенита» Акунья может помогать слева Тальяфико, а Паредеса не бросают одного в опорной зоне. Одновременно в запасе остаются Ло Чельсо и Ди Мария – объективно сильные игроки, а в роли Гетце времен ЧМ -14 остается Пауло Дибала – вдруг сегодня выйдет на замену и отличиться?

У Бразилии забить могут многие, ведь оборона Аргентины по-прежнему – слабое место. Опорной зоны сыгранной нет, Фойта дернули на правый фланг, но из него так себе Дзаннетти. Отаменди не могут найти идеального напарника – с венесуэльцами играл Пеццелья, а Армани ждет с «селесао» много работы. Ведь Тите создал команду, у которой получается. Алиссон давно не пропускал – против Парагвая ждал лишь серии пенальти.

Тренер Бразилии не боится экспериментов – может даже перейти на три центральных, но скорее увидим классические связки. Алвес и Лиус – на флангах, Силва и Маркиньос – в центре. Каземиро (вернулся после дисквалификации и это важно) и Артур – в центре, Коутиньо – под Фирмино. Эвертон заслужил место слева, где нет Неймара, а на правом краю в атаке может сыграть не только Жезус, но и Виллиан.

Жаль, что Ришарлисон травмировался, но в целом составы собираются огненные. Будет интересно посмотреть, как нестабильная Аргентина будет пытаться выжить в борьбе с хозяевами и фаворитами турнира? Скорее всего, попробуют аккуратно играть у своих ворот, придется обороняться, работать низко, но резко выходить в атаку. Многое зависит от действий лично Месси, хотя последние матчи показали – его используются, что отвлекать внимание, геройствуют другие.

Ориентировочные составы

Бразилия (4-2-3-1): Алиссон – Алвес, Маркиньос, Силва, Филипе Луис – Каземиро, Артур (Аллан) – Жезус (Виллиан), Коутиньо, Эвертон – Фирмино.

Аргентина (4-3-1-2): Армани – Фойт, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико – Де Пауль, Паредес, Акунья (Ло Чельсо) – Месси – Мартинес, Агуэро.

Любопытные факты накануне битвы

- прошлый официальный полуфинал сборная Бразилии тоже играла на родной земле пять лет назад, ведь на Кубках Америки дважды подряд не добиралась до первой четверки. Счет того матча помнят все – 1:7 против Германии;

- Аргентина полуфиналы играть умеет. Например, на ЧМ -2014 обошли Голландию – 4:2 в серии пенальти. Через год на Кубке Америки обыграли 6:1 парагвайцев, а три года назад – сборную США со счетом 4:0. Как видите, набирать по ходу турнира – фишка команды Месси;

- это будет 116 матч между Бразилией и Аргентиной, и в противостоянии почти что равенство. «Селесао» выиграли 46 раз, проиграли – 43. По разнице мячей аргентинцы даже впереди – 171:173, но при такой выборке это ничья;

- лишь в 26 поединках между главными сборными Южной Америки видели мировые, то есть раз на 4-5 игр в среднем. В 10 последних играх ничьи были дважды, что совпадает с общей статистикой;

- после поражения от Бельгии на ЧМ в России сборная Бразилии собрала серию из восьми матчей, в которых одержали 5 побед и еще 3 раза играли вничью. Пропустили всего 2 гола, но в товарищеских матчах, а в официальных либо разгромы, либо нулевые ничьи. Кстати, не обыграли именно Венесуэлу, с которой аргентинцы справились;

- завтра битва одноклубников. Отаменди и Агуэро против Жезуса и Фернандиньо, Ди Мария и Паредес против Силвы и Маркиньоса, а Артур и Коутиньо – против Месси. Посмотрим, кто окажется сильнее? Есть ведь и старые знакомые, как Алвес и Лионель;

- трудно поверить, но за 11 лет – с 2008, Аргентина и Бразилия провели всего четыре официальных поединка. Причина – чемпионат мира 2014 года, когда «селесао» пропустили отборочный турнир. У бразильцев в этих матчах 2 победы и 2 ничьи, без поражений;

- ждем редкое зрелище на Кубках Америки – бразильцы и аргентинцы последний раз пересекались в рамках турнира в 2007 году, когда Бразилия в финале в Венесуэле обыграла Аргентину со счетом 3:0. Что интересно, третий гол забил Дани Алвес, выйдя на замену;

- последний раз Аргентина обыграла Бразилию в футбол в официальном матче в 2005 году. Получается, у Месси нет богатого опыта побед над бразильцами. И хотя сегодня ему нужно идти по стопам Марадоны – любой ценой обеспечить победу аутсайдеру матча, статистика явно на стороне хозяев турнира.

Прогноз «Соккер.ру»: это будет редкостное зрелище, а товарищеские матчи вряд ли помогут угадать, как и поединки обычного отбора. Бразилия сильнее, спору нет, но это футбол и полуфинал, поэтому хулиганим – ставим на Аргентину в финале в сложнейшем бою.