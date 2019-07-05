Журналист: «ЦСКА готовит 7 млн евро на покупку камерунского форварда»

ЦСКА попробует подписать нападающего «Марселя» и сборной Камеруна Клинтона Н'Жие. Об этом в своём «твиттере» сообщил французский журналист Гийом Тарпи.
Московский ЦСКА готовит предложение в размере около 7 млн евро за Н'Жие. Контакта с самим игроком ещё не было.
Российскому клубу придётся подождать возвращения камерунца с Кубка Африканских Наций.
В минувшем сезоне на счету 25-летнего форварда 3 гола и 2 результативные передачи в 17 матчах Лиги 1.
Недавно ЦСКА взял в аренду защитника «Славен Белупо».