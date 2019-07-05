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Журналист: «ЦСКА готовит 7 млн евро на покупку камерунского форварда»

сегодня, 01:50

ЦСКА попробует подписать нападающего «Марселя» и сборной Камеруна Клинтона Н'Жие. Об этом в своём «твиттере» сообщил французский журналист Гийом Тарпи.

Московский ЦСКА готовит предложение в размере около 7 млн евро за Н'Жие. Контакта с самим игроком ещё не было.

Российскому клубу придётся подождать возвращения камерунца с Кубка Африканских Наций.

В минувшем сезоне на счету 25-летнего форварда 3 гола и 2 результативные передачи в 17 матчах Лиги 1.

Недавно ЦСКА взял в аренду защитника «Славен Белупо».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   28 / 698
сегодня в 02:17
Когда этот форвард был перпективным..
Alladins
Alladins
   70 / 698
сегодня в 01:55
Свиньи от зависти зачахнут.
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