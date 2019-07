Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» попал в курьезную ситуацию. Во время матча против «Торонто» (2:0) фамилия игрока на футболке была напечатана с опечаткой - «Irbahimovic». Напомним, производителем экипировки «Лос-Анджелес Гэлакси» является компания Adidas.

Впрочем, эта ошибка не помешала шведскому форварду отличиться дублем.

Just imagine an Ibrahimovic and Irbahimovic strike partnership! 😍 pic.twitter.com/3vd2M8c5KX