«Ман Юнайтед» готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем в мире

сегодня, 16:32

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать голкипера самым высокооплачиваемым вратарем в мире.

Действующий контракт игрока с манкунианцами заканчивается через год. Чтобы убедить Де Хеа остаться в клубе, МЮ готов платить Давиду баснословные деньги - 350 тыс. фунтов в неделю.

Ранее Де Хеа отказывался продлевать соглашение с «Ман Юнайтед», однако руководство клуба не теряет надежды и предлагает более выгодные условия.