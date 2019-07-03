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«Ман Юнайтед» готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем в мире

сегодня, 16:32

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать голкипера Давида Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем в мире. 

Действующий контракт игрока с манкунианцами заканчивается через год. Чтобы убедить Де Хеа остаться в клубе, МЮ готов платить Давиду баснословные деньги - 350 тыс. фунтов в неделю

Ранее Де Хеа отказывался продлевать соглашение с «Ман Юнайтед», однако руководство клуба не теряет надежды и предлагает более выгодные условия. 

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   128 / 713
сегодня в 16:47
После последнего сезона, я бы урезал этому сопляку небритому зарплату. И косичку бы его 50скую состриг.
Но мой любимый клуб становится денежным мешком, увы.
Bavaria_N
Bavaria_N
   337 / 713
сегодня в 16:42
денежный мешок и середняк
Rheinfall
Rheinfall
   195 / 713
сегодня в 16:40
сумашествие
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