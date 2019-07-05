На штурм Лиги чемпионов! Генерал обновляет армию

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У «Сити» мало слабых позиций, но Гвардиола и дальше находит ценных футболистов. О делах чемпионов АПЛ – на «Соккер.ру».

Родри поставил новый рекорд «горожан»?

«Атлетико» получил предложение о выкупе контракта по сумме «клаусулы» Родриго - отступных в размере 70 млн евро. Это больше, чем 60 млн фунтов, которые «Лестер» выторговал за Мареза. Изначально «лисы» мечтали получить вообще 85 млн евро, но такая сумма шейхов из Манчестера отпугнула.

Та же позиция была по дорогущему ван Дейку прошлой зимой. Но теперь, когда Гвардиоле понадобилась замена для Фернандиньо в динамичной опорной зоне «Сити», менеджеры клуба убедили руководство – нужно озолотить «матрасников», ведь прошлым летом поскупились, когда торговались за Жоржиньо, а Де Йонг сам отказался.

Правда, Френки не играет на той позиции, что Родриго Эрнандес. Одновременно англичане верили, что Гвардиола изначально вел не его, а Сауля – универсала, который в центре поля выполняет работу скорее Де Йонга, чем Родри. Но добрые люди посоветовали оценить прогресс другого испанца из того же «Атлетико». И тренер пришел к выводу, что можно ставить рекорд.

Некоторые источники указывают, что Де Брюйне обошелся «Манчестер Сити» в 75-76 млн евро, но никто официально, разумеется, подобную сумму не подтвердит. Отсюда разговоры о рекордной сделке по Марезу, а теперь – по Родриго Эрнандесу. Но не важно, первый испанец или второй. Принципиально, что подписали классного игрока на проблемную из-за возраста Фернандиньо позицию.

Бразильцу Розе Луису 34 года, нужен был человек с умением отбирать мяч. Причем скорее с навыками Бускетса или Яя Туре каталонских времен, чтобы удивить соперников, нежели четкий аналог Фернандиньо на позиции «шестерки». Нужно сделать шаг вперед, в том числе в еврокубке, о котором мечтают и Родри, и Гвардиола, и весь МС .

Новичка по делу сравнивают с Бускетсом?

От параллелей не уйти, а поскольку Хосеп не скрывал, что звал самого Серхио в «Сити» - и подавно. Родриго Эрнандесу Касканте всего 23 года – исполнилось недавно, но уже стал хавбеком за 70 млн евро, что для его позиции – много. Но достаточно сравнить показатели с тем, что демонстрируют Бускетс и Каземиро – признанные мастера работы в опорной зоне и многократные победители ЛЧ , чтобы осознать, насколько правильный ход сделал Гвардиола.

Заиграет или нет – другой вопрос, ведь цена не обязательно говорит о месте в основе. Дорогущие Ляпорт и Стоунз заставили Хосепа подумывать о трансфере защитника «Лестера» и сборной Англии Магуайра, как и уход Компани. А Менди – один из самых дорогих крайних защитников в истории, спокойно может сидеть на лавке, а в основе будет или Зинченко, или испанец из ПСВ – Анхелиньо, который ушел из МС и подписан обратно.

Но вернемся к Родриго. У Серхио из «Барселоны» точность паса – 90 %, у Карлоса из «Реала» - 88. А у игрока «Атлетико», где нет культа «тики-таки» - 91 %, еще лучше. Родри выиграл 60 % верховых дуэлей, что снова лучше, чем у великих коллег по профессии. Заблокировал 11 ударов – на уровне с Каземиро, сделал 41 перехват – опять же, как опорник «Реала». Выносов больше, а 3 гола скорее как отсылка к тому, что и Фернандиньо никто в «Сити» не мешал атаковать, и такие навыки игрок опорной зоны Гвардиолы должен иметь.

Когда любой центральный хавбек с оборонительным уклоном повторяет показатели Бускетса и Каземиро, играя в той же лиге, речь об энергичности – Родри моложе, чем легенды, рвения у него больше. И о классе, который так ценит Гвардиола. Заблуждением является допущение, что любой футболист может играть так, как требует Хосеп. Или что у испанца примитивные задачи. Наоборот, когда такой сумасшедший уровень прессинга, а единственный стадион, где испанскому тренеру не по себе – «Энфилд Роуд», где в рамках лиги играют раз в год, то нужны исключительные мастера.

Поэтому успехи Родри подталкивают к общему выводу. Гвардиола сделал меткую точечную ставку, причем в его руках Эрнандес станет наследником Бускетса в сборной Испании. То есть «Красная Фурия» не теряет, а приобретает от отъезда таланта из Ла Лиги. Ну а у «Атлетико» появились деньги на Фелиша. Это то, что давно должны понять в РПЛ – условный Кононов может дать условному Зобнину меньше, чем тренеры уровня Клоппа или Гвардиолы. Никакой лимит не нужен, если есть сеть академий, ведущих к победам молодежи на Евро.

Испания победила, «Реал» и «Барселона» - проиграли

У «Манчестер Сити» команда для финала ЛЧ ?

Иронично, что два года подряд «горожане» с дикими показателями лидируют в АПЛ – оторвались от МЮ Моуриньо значительно, а рекорды Клоппа не позволили ему стать первым, но при этом вылетели из еврокубков от своих. Сначала от «Ливерпуля» - и там есть вопросы по отдельным моментам, ведь тогда еще повторы не применялись, офсайд было проморгать проще. А сейчас положение вне игры и удача «шпор» оставили нас без матчей «Аякса» против «Манчестер Сити».

А эту команду Гвардиола мог сломать. Как и навязать борьбу «Ливерпулю» в финале. Стерлинг заявил, что его «Сити» обыграет сборную Франции. И вряд ли далек от истины, ведь чем команда Гвардиолы хуже сборной Турции? А если серьезно, то Хосеп проанализировал мелкие недочеты прошлого сезона и понял, что когда у тебя есть Бернарду Силва, Давид Сильва и Де Брюйне в центре поля, то нужно подкинуть в список человека, у которого 3 отбора за матч в Ла Лиге – в тройке лучших во всей Примере.

Родри вправду нужен, поскольку соединяет и оборонительные функции, и атакующие – в смысле передач. Но есть еще одно слабое место. Если Менди и Зинченко вместе могут закрыть позицию левого защитника, а она становилась проблемной, лишь когда там играл хавбек Делф, то справа дорогущий Кайл Уокер, невзирая на плюсы и статус, не показывал футбол, который позволяет заходить в финалы ЛЧ . И если МЮ может перебить цену за Магуайра, то «Ювентус» вряд ли удержит Канселу, если португалец вправду хочет в АПЛ .

Интересный игрок, способный сделать и без того серьезный состав завершенным. Но и без других новичков, раз взяли Родри, Хосеп справится. На Кубке Америки убедились, что Жезус может прогрессировать. Агуэро не сбавил, легенда АПЛ . А Сане не спешит в «Баварию» - не исключено, что желает доказать Гвардиоле, что ему стоит найти место на поле, невзирая на дикую конкуренцию. В идеале, чтобы в УЕФА не кусались, одного дорогого игрока хорошо бы продать – возможно, Мареза, если найдется покупатель.

Да и в центре поля сейчас перебор игроков, хорошо бы понять, все ли нужны? В Фодена верят – редкий местный в заявке. Де Брюйне отошел от травмы и пора бы не только остро говорить, но и остро играть в решающих матчах. Гюндоган никогда не будет невероятно стабильным, но думает круто. Фернандиньо никуда не уходит, хотя и перебирается на скамейку. Бернарду Силва, как показали матчи за Португалию в Лиге Наций, – один из лучших футболистов мира. Давид Сильва посвятит время семье через год, но пока у них с Хосепом общая задача – финал ЛЧ .

«Манчестер Сити» умеет играть в футбол, и хотя у клуба понятная репутация – как у «Челси» до первых побед в Европе, глупо недооценивать настолько мощного фаворита АПЛ . Теперь у Гвардиолы в заявке ровно 10 человек, которые обошлись «горожанам» в 50 млн евро или дороже, и с таким составом есть только одна задача. Если в «Ливерпуле» открыто говорят о победе АПЛ как мечте, то в «Сити», не забывая о защите титула, должны концентрироваться на другой цели.

Запрограммировать победу в ЛЧ нельзя, ведь тот же Хосеп давно не может зайти в финал с «Баварией» и «Сити», а «Челси» взял кубок с Ди Маттео, не с Моуриньо, что подготовил ту команду. Футбол любим за непредсказуемость, но в нем есть логика. И по логике команда, которая укрепляется талантливым Родри, уже имея состав, приближенный к идеальному из-за стиля, в который почти все вписались, заслуживает свою попытку. Но должна подтвердить на нее право на поле.

Ближайший сезон будет посвящен путешествию «Манчестер Сити» в Стамбул, где в этот раз разыграют кубок европейских чемпионов. В прошлый раз, как помните, финал в знаменитом городе получился эпичным!