«Спартак» поздравил Айртона с рождением сына

«Спартак» поздравил своего защитника Айртона с пополнением в семействе. У футболиста родился первенец - сын, которого назвали Тео.
Напомним, что Айртон перебрался в «Спартак» в декабре.
«Спартак» поздравил своего защитника Айртона с пополнением в семействе. У футболиста родился первенец - сын, которого назвали Тео.
Напомним, что Айртон перебрался в «Спартак» в декабре.
Поздравления и здоровья его сыну.
Пысы навряд ли глушаков в этом деле замешан, по срокам не подходит(наверное).
Поздравления и здоровья его сыну.
Пысы навряд ли глушаков в этом деле замешан, по срокам не подходит(наверное).