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«Спартак» поздравил Айртона с рождением сына

сегодня, 10:19

«Спартак» поздравил своего защитника Айртона с пополнением в семействе. У футболиста родился первенец - сын, которого назвали Тео.

«Спартак» поздравил Айртона с рождением сына

Напомним, что Айртон перебрался в «Спартак» в декабре.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   107 / 695
сегодня в 11:54
Ну ,теперь дело пойдёт ! )) Здоровья малышу и всех благ !
stavr74
stavr74
   456 / 695
сегодня в 11:02
Поздравляем отца и маму, здоровья и удачи его семье
parallels
parallels
   12 / 695
сегодня в 10:45
где спартачи в комментах? а, понятно, у них траур, что последняя легенда спартака - и то предала их традиции, даже засос не помог 😅
cska plus
cska plus
   7 / 695
сегодня в 10:30
Ох какой малыш, поздравляем Айртона, малышу и мамочке здоровья.
Don trambon
Don trambon
   48 / 695
сегодня в 10:22
Сразу видно не русский, лицо младенца не замазано 100500 маркерами от сглаза) гыгыгы.

Поздравления и здоровья его сыну.

Пысы навряд ли глушаков в этом деле замешан, по срокам не подходит(наверное).
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