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«Порту» заключил четырехлетний контракт с Зе Луишем

сегодня, 15:54

«Порту» подтвердил трансфер 28-летнего нападающего «Спартака» Зе Луиша. Футболист заключил с португальским клубом контракт до 2023 года. 

По информации transfermarkt, стоимость сделки составила 8,5 млн евро.

Зе Луиш будет выступать в «Порту» под номером 20.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   45 / 705
сегодня в 17:01
Сбылась мечта ЗеЛуса.
spartach091
spartach091
   36 / 705
сегодня в 16:39
Удачи Мистер Зе
NbKA555
NbKA555
сегодня в 16:38
Удачи тебе Зе！Все у тебя получится！
Hypnoz
Hypnoz
   142 / 705
сегодня в 16:27
Чётенько ! Редко, из России переходят в приличные клубы ! В основном Китай или на дно французской Лиги 1 !
ДСА
ДСА
   153 / 705
сегодня в 16:23
Неплохо продали.
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   386 / 705
сегодня в 16:16
Желаю Зе Луишу удачи
FILL3289
FILL3289 ответил Так Себе Аналитик
   195 / 705
сегодня в 16:15
Зато за Паредеса ПСЖ неплохо отвалил, а Зе Лиуш как пол-Роши пошел, что уже само по себе обидно))
А толк?
Покупали то не за свои,а за НАРОДНЫЕ!!
Всем до лампочки за сколько зенит покупает и за сколько продает!
Были бы свои еще ладно,а так не интересно!!
Любой бы мог тратить по 250 млн евро,как делает это каждый год зенит и продавать разных паредасов
Don trambon
Don trambon
   34 / 705
сегодня в 16:10
филы почкованием тут размножаются?
Сп62
Сп62
   150 / 705
сегодня в 16:09
Вот это контракт. Значит в Европе знают толк в игроке.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 705
сегодня в 16:05
Поздравляю очередного сбежавшего за трофеями, хотя нам будет не хватать его промахов с двух метров, увы((
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил FILL3289
   9 / 705
сегодня в 16:05
Паредас в сторонке курит и мячики подает((
Зато за Паредеса ПСЖ неплохо отвалил, а Зе Лиуш как пол-Роши пошел, что уже само по себе обидно))
Alladins
Alladins
   50 / 705
сегодня в 16:01
Теперь Порту пойдет по наклонной вниз, как Севилья в Испании.
FILL3289
FILL3289
   195 / 705
сегодня в 15:59
Паредас в сторонке курит и мячики подает((
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