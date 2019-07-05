«Порту» заключил четырехлетний контракт с Зе Луишем

«Порту» подтвердил трансфер 28-летнего нападающего «Спартака» Зе Луиша. Футболист заключил с португальским клубом контракт до 2023 года.
По информации transfermarkt, стоимость сделки составила 8,5 млн евро.
Зе Луиш будет выступать в «Порту» под номером 20.
Bem-vindo / Welcome Ze Luis 🔵⚪#FCPorto #BemvindoZeLuis pic.twitter.com/O1f4NcousS— FC Porto (@FCPorto) 5 июля 2019 г.
Покупали то не за свои,а за НАРОДНЫЕ!!
Всем до лампочки за сколько зенит покупает и за сколько продает!
Были бы свои еще ладно,а так не интересно!!
Любой бы мог тратить по 250 млн евро,как делает это каждый год зенит и продавать разных паредасов
Покупали то не за свои,а за НАРОДНЫЕ!!
Всем до лампочки за сколько зенит покупает и за сколько продает!
Были бы свои еще ладно,а так не интересно!!
Любой бы мог тратить по 250 млн евро,как делает это каждый год зенит и продавать разных паредасов