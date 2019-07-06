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Обухов: «Вливаюсь в коллектив, налаживаю связи с партнёрами»

сегодня, 10:07

Нападающий «Сочи» Владимир Обухов рассказал о том, как проходит адаптация в новом клубе.

Вчера была заключительная игра «Сочи» на этом сборе, завтра мы возвращаемся домой. На сборах я сыграл за «Сочи» в каждом матче, кроме сегодняшнего, в целом всё хорошо. Вливаюсь в коллектив, налаживаю связи с партнёрами, потихоньку мы сыгрываемся. К первому матчу будем в оптимальной форме. С тренером у нас всё отлично, я с ним был немного знаком, так что никаких проблем нет.

О задачах на сезон нам не объявляли, но команда в РПЛ новенькая, поэтому, наверное, основной задачей будет закрепиться в РПЛ. Но решать будем любую задачу, которую перед нами поставит руководство.

Что касается посещения матчей, то нельзя сравнивать посещаемость на матчах РПЛ и ФНЛ, к нам будут приезжать такие команды, как «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак», как минимум 30 тысяч на гранды будут ходить. Надеюсь, и на другие матчи зритель придёт.

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Морозовский
Морозовский
   6 / 704
сегодня в 10:29
    Alladins
    Alladins
       30 / 704
    сегодня в 10:15
    У свиней один Заболотный на уме, мало им банщиков с арбузниками и гея в команде.
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 704
    сегодня в 10:11
    Заболотный: Втерся в коллектив...живу отлично!...
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       137 / 704
    сегодня в 10:08
    Великое дело, а кто такой Обухов?
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