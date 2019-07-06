Обухов: «Вливаюсь в коллектив, налаживаю связи с партнёрами»

Нападающий «Сочи» рассказал о том, как проходит адаптация в новом клубе.

Вчера была заключительная игра «Сочи» на этом сборе, завтра мы возвращаемся домой. На сборах я сыграл за «Сочи» в каждом матче, кроме сегодняшнего, в целом всё хорошо. Вливаюсь в коллектив, налаживаю связи с партнёрами, потихоньку мы сыгрываемся. К первому матчу будем в оптимальной форме. С тренером у нас всё отлично, я с ним был немного знаком, так что никаких проблем нет.

О задачах на сезон нам не объявляли, но команда в РПЛ новенькая, поэтому, наверное, основной задачей будет закрепиться в РПЛ . Но решать будем любую задачу, которую перед нами поставит руководство.