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Кирьяков: «После ухода Промеса „Спартаку“ не хватало игроков вроде Бакаева»

сегодня, 08:31

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, который взял в клубе 10-й номер Квинси Промеса.

Выступления Бакаева в Австрии меня не удивили. Он провел хороший сезон в тульском «Арсенале», помог команде впервые в своей истории попасть в еврокубки. После такого ему должны были дать шанс в «Спартаке». На предсезонном турнире он им воспользовался. Сейчас нет никаких сомнений, что как минимум в начале сезона Зелимхан продолжит играть в старте. Бакаев умеет обыгрывать и не боится это делать, обладает высокой скоростью, отлично смещается в центр и бьет по воротам соперника. После ухода Промеса «Спартаку» не хватало игроков с такими качествами.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Спартак М  Кирьяков Сергей  Промес Квинси  Бакаев Зелимхан
Источник: iz.ruРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   4 / 702
сегодня в 09:50
Скоро 44-й раз так пошутишь...побьешь рекорд Дырофеева)...
mihaluch
mihaluch
   51 / 702
сегодня в 09:49
Парадес ушёл и Спартак осиротел.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 702
сегодня в 09:44
ПромЯс как тот чемодан без ручки. Тащить не удобно и выбросить жалко. Гыгыгы
Узбагоеный
Узбагоеный
   378 / 702
сегодня в 09:37
А кто такой Бакаев? Середняк, подстать свиньям.
Литейный 4
Литейный 4 ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   7 / 702
сегодня в 09:23
Семак - После ухода Паредаса зениту не хватало игроков вроде Забалотного!
Где коммент про Паредеса, там Филл с очередным клоном. Гыгыгы
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Литейный 4
   40 / 702
сегодня в 09:23
После ухода губошлепа ничего не изменилось. Как были свиньи середняками, такими и остались. Как тащили их судьи, так и тащат. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 702
сегодня в 09:22
После ухода губошлепа ничего не изменилось. Как были свиньи середняками, такими и остались. Как тащили их судьи, так и тащат. Гыгыгы
Бутсы
Бутсы
   261 / 702
сегодня в 09:18
    Columb
    Columb
       346 / 702
    сегодня в 09:10
    Отпаочат свиней в предверии ЛЕ и всё, дальше только пердив.
    Glodor
    Glodor
       396 / 702
    сегодня в 09:08
      Павел Амурский
      Павел Амурский
         175 / 702
      сегодня в 09:05
      Начали восхвалять Бакаева, хотя заранее известно, что его ждет судьба комбарова или луишки.
      LOpp
      LOpp
         10 / 702
      сегодня в 09:03
      Вряд ли Бакаев сможет на 100% заменить Промеса.
      Alpribas
      Alpribas
         74 / 702
      сегодня в 09:02
      Свиньям всегда чего-то не хватает, потому и на пятом месте в стране, а на 108-м в Европе.
      11-и метровый
      11-и метровый ответил Князько
         76 / 702
      сегодня в 09:01
      ты действительно считаешь, что это хорошая шутка?
      Это разве шутка?
      drug01
      drug01
         80 / 702
      сегодня в 08:52
      Не хватало ещё тренера!
      Князько
      Князько ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
      сегодня в 08:42
      Семак - После ухода Паредаса зениту не хватало игроков вроде Забалотного!
      ты действительно считаешь, что это хорошая шутка?
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         293 / 702
      сегодня в 08:33
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