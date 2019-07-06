Кирьяков: «После ухода Промеса „Спартаку“ не хватало игроков вроде Бакаева»

Экс-нападающий сборной России поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» , который взял в клубе 10-й номер .

Выступления Бакаева в Австрии меня не удивили. Он провел хороший сезон в тульском «Арсенале», помог команде впервые в своей истории попасть в еврокубки. После такого ему должны были дать шанс в «Спартаке». На предсезонном турнире он им воспользовался. Сейчас нет никаких сомнений, что как минимум в начале сезона Зелимхан продолжит играть в старте. Бакаев умеет обыгрывать и не боится это делать, обладает высокой скоростью, отлично смещается в центр и бьет по воротам соперника. После ухода Промеса «Спартаку» не хватало игроков с такими качествами.