ГлавнаяНовости

«Спартак» - ЦСКА: Акинфеев не попал в заявку

30 июня 2019, 18:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Стали известны стартовые составы команд на матч «Спартак» - ЦСКА, который состоится в рамках Кубка Париматч Премьер.

«Спартак»: Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Фернандо, Зобнин, Джано, З. Бакаев, Ломовицкий, Луис Адриано.
Запас: Максименко, Кутепов, Гапонов, Маслов, Ещенко, Гулиев, Умяров, Глушенков, С. Бакаев, Ханни, Игнатов, Ташаев, Мелкадзе, Понсе.

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Шарлия, Васин, Набабкин, Ахметов, Нисимура, Обляков, Бийол, Кучаев, Чалов.
Запас: Кырнац, Чернов, Тикнизян, Аванесян, Янов, Марадишвили, Бистрович, Н’Диай, Востриков.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Зенит» назвал состав на матч против «Црвены Звезды»
29 июня Комментарии20
Бразилия - Парагвай: Жезус и Фирмино выйдут в стартовом составе
28 июня Комментарии2
«Краснодар» - ЦСКА: стартовые составы
27 июня Комментарии24
Понсе остался в запасе «Спартака» на матч против «Ростова»
26 июня Комментарии7
«Зенит» назвал стартовый состав на игру с «Левски»
25 июня Комментарии15
«Спартак» назвал состав на австрийский сбор
25 июня Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid ответил oFANATo
   238 / 686
30 июня в 21:05
Влашич, Акинфеев, Фернандес, Сигурдссон не играют, это те игроки которые в последнем Дерби на открывашке обыграли спартак. Сигурдссон вообще дубль оформил Гончаренко сегодня решил поберечь психику мясных и выпустить экспериментальный состав.
Предварительно смазав вазелином "задний двор" )))))))
Алексей .N
Алексей .N ответил Сергеевич вернулся1
   247 / 686
30 июня в 20:05
Ну не основе же поросят гонять,много чести😁Пусть детишки порезвятся😁
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил cska plus
   48 / 686
30 июня в 19:16
Ох поиздевается молодёжь над хрющами.
Ага,Магнуссон уже начал издеваться.)))))
Суеверный
Суеверный
   525 / 686
30 июня в 19:00
Очередной дурацкий заголовок на сайте. Просто Игорю можно больше отдохнуть. Он всегда успеет "вписаться". Да и вообще состав ЦСКА во многом экспериментальный. Регулярный чемпионат начнется примерно через три недели. Тогда и многое прояснится.
Footbolista
Footbolista
   4 / 686
30 июня в 18:56
Кони уже всю солому из конюшни вынесли)...стелят...
drug01
drug01
   69 / 686
30 июня в 18:53
Желаем удачи!
112910415
112910415
   44 / 686
30 июня в 18:49
придётся дублёру забивать
oFANATo
oFANATo ответил Дед за ЦСКА
   52 / 686
30 июня в 18:38
Влашич, Акинфеев, Фернандес, Сигурдссон не играют, это те игроки которые в последнем Дерби на открывашке обыграли спартак. Сигурдссон вообще дубль оформил
Гончаренко сегодня решил поберечь психику мясных и выпустить экспериментальный состав.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   18 / 686
30 июня в 18:33
Весело будет после матча).
Не переломали бы тимуровцы спартаковцев от усиленного пэрдэжа. Главное без травм.
LOpp
LOpp
   6 / 686
30 июня в 18:30
Жаль нет Акинфеева, с ним легче было бы Спартаку.
ABir
ABir
   159 / 686
30 июня в 18:27
Пусть отдохнёт Игорян- Европа ждёт от него новых рекордов!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   233 / 686
30 июня в 18:26
ЦСКА на СпаМ поставил походу)))
МКС
МКС
   22 / 686
30 июня в 18:25
43му товарняки только статистику портят

То ли дело еврокубки

Пока до сотни не доберется не успокоится
ABir
ABir
   159 / 686
30 июня в 18:24
Зачем старику нервы расшатывать
blitz
blitz
   107 / 686
30 июня в 18:24
Молодец Ганчаренко посмотрит сегодня в деле новичков и молодежь, а основным составом будем в официальных матчах спартак нагибать.
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
30 июня в 18:24
Кони решили не бороться? Слив?! Это не есть хорошо!
blitz
blitz ответил Сергей Саныч
   107 / 686
30 июня в 18:22
Верно говоришь Игорь ЗМС, легенда, у спартака такого вратаря нет, одни дырки, двушку от Ростова пропускают.
blitz
blitz
   107 / 686
30 июня в 18:20
Footbolista, Игорь уже показал в "Дерби Всея Руси" кто настоящий вратарь, а кто просто Семьлихов.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   20 / 686
30 июня в 18:15
Гол от Краснодара-вина Акинфеева.
Оно и понятно,ЗМС,легенда,по мнению конских болел лучший вратарь мира,ему ли за мячами бегать?
Так,глазками проводил и ладно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   73 / 686
30 июня в 18:13
Влашич и Акинфеев отдыхают, готовятся к серьёзным соперникам)))).
борька
борька
   79 / 686
30 июня в 18:11
Тренировки продолжают показывать по ТВ,абсурд, Черчесов на трибуне,благо он австрийский житель, а тэвешники распинаются ,мол напряженнейщий матч, сто тысяч на кону!
Alean
Alean
   592 / 686
30 июня в 18:05
Сразу видно настрой коней, просто тренировочная игра. Дать народу поиграть, по наигрывать связи, схемы. Явно не за результатом собираются
beefs
beefs
   66 / 686
30 июня в 18:05
он еще в отпуске..
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 18:04
Ох поиздевается молодёжь над хрющами.
Don trambon
Don trambon
   157 / 686
30 июня в 18:04
ура.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   20 / 686
30 июня в 18:03
mangoх12
mangoх12 ответил Сергеевич вернулся1
   40 / 686
30 июня в 17:58
). Ну и составчик у коней,). За уши токо драть и в угол ставить😉
Колян , можем вам Облякова подкинуть))
Alladins
Alladins
   310 / 686
30 июня в 17:57
ЦСКА свиней вообще за соперника не считает, даже вратаря не главного выставил.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   18 / 686
30 июня в 17:54
). Ну и составчик у коней,). За уши токо драть и в угол ставить😉
Footbolista
Footbolista
   4 / 686
30 июня в 17:52
Ихарь свалил от позора...домик на ремонте)...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100