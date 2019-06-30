«Спартак» - ЦСКА: Акинфеев не попал в заявку

Стали известны стартовые составы команд на матч «Спартак» - ЦСКА, который состоится в рамках Кубка Париматч Премьер.
«Спартак»: Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Фернандо, Зобнин, Джано, З. Бакаев, Ломовицкий, Луис Адриано.
Запас: Максименко, Кутепов, Гапонов, Маслов, Ещенко, Гулиев, Умяров, Глушенков, С. Бакаев, Ханни, Игнатов, Ташаев, Мелкадзе, Понсе.
ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Шарлия, Васин, Набабкин, Ахметов, Нисимура, Обляков, Бийол, Кучаев, Чалов.
Запас: Кырнац, Чернов, Тикнизян, Аванесян, Янов, Марадишвили, Бистрович, Н’Диай, Востриков.
Гончаренко сегодня решил поберечь психику мясных и выпустить экспериментальный состав.
Гончаренко сегодня решил поберечь психику мясных и выпустить экспериментальный состав.
Не переломали бы тимуровцы спартаковцев от усиленного пэрдэжа. Главное без травм.
Не переломали бы тимуровцы спартаковцев от усиленного пэрдэжа. Главное без травм.
То ли дело еврокубки
Пока до сотни не доберется не успокоится
То ли дело еврокубки
Пока до сотни не доберется не успокоится
Оно и понятно,ЗМС,легенда,по мнению конских болел лучший вратарь мира,ему ли за мячами бегать?
Так,глазками проводил и ладно.
Оно и понятно,ЗМС,легенда,по мнению конских болел лучший вратарь мира,ему ли за мячами бегать?
Так,глазками проводил и ладно.