Месси не пришел на награждение и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции

Нападающий сборной Аргентины после матча за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1) проигнорировал церемонию награждения бронзовыми медалями. Форвард объяснил свое решение тем, что Южноамериканская конфедерация футбола замешана в коррупции.

Напомним, в полуфинале аргентинцы уступили сборной Бразилии.

Нет никаких сомнений в том, что всё подстроено в пользу сборной Бразилии. Надеюсь, что VAR и рефери не сыграют негативной роли в финале и Перу сможет побороться за победу, хотя это и будет очень сложно.

Я не хотел быть частью этой коррупции, мы не должны считаться с неуважением, от которого пострадали во время Кубка Америки. Мы могли пройти дальше, но нам не позволили выйти в финал. Коррупционеры, судьи и остальные помешали людям наслаждаться футболом.

Я всегда говорю правду, я честен, а потому спокоен. Если то, что я говорю, возымеет последствия, я в этом не виноват.