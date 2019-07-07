Месси не пришел на награждение и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1) проигнорировал церемонию награждения бронзовыми медалями. Форвард объяснил свое решение тем, что Южноамериканская конфедерация футбола замешана в коррупции.
Напомним, в полуфинале аргентинцы уступили сборной Бразилии.
Нет никаких сомнений в том, что всё подстроено в пользу сборной Бразилии. Надеюсь, что VAR и рефери не сыграют негативной роли в финале и Перу сможет побороться за победу, хотя это и будет очень сложно.
Я не хотел быть частью этой коррупции, мы не должны считаться с неуважением, от которого пострадали во время Кубка Америки. Мы могли пройти дальше, но нам не позволили выйти в финал. Коррупционеры, судьи и остальные помешали людям наслаждаться футболом.
Я всегда говорю правду, я честен, а потому спокоен. Если то, что я говорю, возымеет последствия, я в этом не виноват.
Бразилия не была лучше нас. Судьи приняли множество бредовых решений, но даже не пользовались помощью VAR. Это невероятно. Такое происходило на протяжении всей игры. При малейшем контакте решения принимались в пользу сборной Бразилии, и эта чушь отвлекала нас от игры.
А всякие шайки мадридские которые своей глупостью создавали массовку это обычная группа хейтеров и школьников. С каких пор их мнение хоть кому то интересно стало.
А всякие шайки мадридские которые своей глупостью создавали массовку это обычная группа хейтеров и школьников. С каких пор их мнение хоть кому то интересно стало.
Лео и добился своего. Явный заказной.На таком же духе душит сб команды.ЛЕО правду говорить.
Лео и добился своего. Явный заказной.На таком же духе душит сб команды.ЛЕО правду говорить.
Ни один игрок ПСЖ, ни тренер, ни руководство не сказали судье ничего, ибо матч был выигран честно! Были спорные моменты и Судья принял решение и причины для таких решений были. После матча гавкали только те кто болел за ПСЖ.
А вот позорный матч Рояль - Бавария который стал бенефисом беспредела в ЛЧ за всю историю, осуждали все и руководство Баварии и игроки и тренер и весь мир.
Ни один игрок ПСЖ, ни тренер, ни руководство не сказали судье ничего, ибо матч был выигран честно! Были спорные моменты и Судья принял решение и причины для таких решений были. После матча гавкали только те кто болел за ПСЖ.
А вот позорный матч Рояль - Бавария который стал бенефисом беспредела в ЛЧ за всю историю, осуждали все и руководство Баварии и игроки и тренер и весь мир.
Официальная версия гласит, что у главного арбитра были проблемы со связью, из-за чего он не мог установить коммуникацию со своим видеоассистентом Леоданом Гонсалесом. Но ирония в том, что организация КОНМЕБОЛ подтвердила, что проблемы были до игры, а не во время неё. Чиновники уверяют, что связь была полностью восстановлена к стартовому свистку.Тем не менее эпизоды с участием Серхио Агуэро и Дани Алвеса, а также Артура и Хермана Пессельи были проигнорированы. Причины? По одной из версий, разгадка в том, что на матче присутствовал президент Бразилии Жаир Болносару. В целях обеспечения его безопасности охрана могла создавать помехи, влиявшие на взаимодействие судей
Официальная версия гласит, что у главного арбитра были проблемы со связью, из-за чего он не мог установить коммуникацию со своим видеоассистентом Леоданом Гонсалесом. Но ирония в том, что организация КОНМЕБОЛ подтвердила, что проблемы были до игры, а не во время неё. Чиновники уверяют, что связь была полностью восстановлена к стартовому свистку.Тем не менее эпизоды с участием Серхио Агуэро и Дани Алвеса, а также Артура и Хермана Пессельи были проигнорированы. Причины? По одной из версий, разгадка в том, что на матче присутствовал президент Бразилии Жаир Болносару. В целях обеспечения его безопасности охрана могла создавать помехи, влиявшие на взаимодействие судей
То что месси удалили просто так в матче с Чили это тоже факт.
Но не стоит Месси после турнира обсуждать это. Все уже случилось.
Выступили неплохо Арги. Надо отдыхать и готовиться к началу сезона.
То что месси удалили просто так в матче с Чили это тоже факт.
Но не стоит Месси после турнира обсуждать это. Все уже случилось.
Выступили неплохо Арги. Надо отдыхать и готовиться к началу сезона.
Месси : Я сделал одолжение,что приехал играть на этот чемпионат и благодаря мне - полные стадионы!
Месси : Я сделал одолжение,что приехал играть на этот чемпионат и благодаря мне - полные стадионы!