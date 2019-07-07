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Месси не пришел на награждение и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции

сегодня, 08:43
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1) проигнорировал церемонию награждения бронзовыми медалями. Форвард объяснил свое решение тем, что Южноамериканская конфедерация футбола замешана в коррупции.

Напомним, в полуфинале аргентинцы уступили сборной Бразилии.

Нет никаких сомнений в том, что всё подстроено в пользу сборной Бразилии. Надеюсь, что VAR и рефери не сыграют негативной роли в финале и Перу сможет побороться за победу, хотя это и будет очень сложно.

Я не хотел быть частью этой коррупции, мы не должны считаться с неуважением, от которого пострадали во время Кубка Америки. Мы могли пройти дальше, но нам не позволили выйти в финал. Коррупционеры, судьи и остальные помешали людям наслаждаться футболом.

Я всегда говорю правду, я честен, а потому спокоен. Если то, что я говорю, возымеет последствия, я в этом не виноват. 

Бразилия не была лучше нас. Судьи приняли множество бредовых решений, но даже не пользовались помощью VAR. Это невероятно. Такое происходило на протяжении всей игры. При малейшем контакте решения принимались в пользу сборной Бразилии, и эта чушь отвлекала нас от игры.

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Все комментарии
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   272 / 732
сегодня в 10:15
Согласен с Месси
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   147 / 732
сегодня в 10:14
ну то что прямо так бразильцев проталкивают я бы не согласился, они играют без девочки нонейммаровой вполне достойно, а вот то что вчера Леню удалили несправедливо тут конечно вопросы появляются
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил RamonCSKA
   199 / 732
сегодня в 10:13
может мы разные матчи смотрели, но там про судейство только ленивый не писал и давал интервью, не просто спорные решения а очевидные в пользу барсы
Я тебе ещё раз говорю. Писать могли только ПСЖ и жалобу тоже могли кинуть на расследование только ПСЖ а они ничего не сделали и сказали. После мачта их главный тренер признал поражение и свою трусливую игру и ни слова о судейство. Так же как и игроки ПСЖ и руководство.
А всякие шайки мадридские которые своей глупостью создавали массовку это обычная группа хейтеров и школьников. С каких пор их мнение хоть кому то интересно стало.
Ravshan878
Ravshan878
   11 / 732
сегодня в 10:11
Да правильно , Мессиляно возмущается по делу. Вчерашнего матча игрок чилиц . Индюк из племи аборигенов провоцировал
Лео и добился своего. Явный заказной.На таком же духе душит сб команды.ЛЕО правду говорить.
mangoх12
mangoх12 ответил Эллочка
   21 / 732
сегодня в 10:11
а в европе курс на толерантность негров и арабов размножают геев пропогандируют
тоже правда , поэтому алжирскому физруку вкупе с геем в составе три подряд ЛЧ подарили
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил вхсо 111
   199 / 732
сегодня в 10:09
неплохо? кое как из группы выползли, повезло.
Везёт сильнейшим. Всем плевать кое как или уверенно, главное что вышли и дошли до 1/2 где происходил откровенный беспредел.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил BARCELONA-BEST
   120 / 732
сегодня в 10:09
может мы разные матчи смотрели, но там про судейство только ленивый не писал и давал интервью, не просто спорные решения а очевидные в пользу барсы
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил RamonCSKA
   199 / 732
сегодня в 10:07
где этот борец за справедливость был после матчей с псж в лч, когда псж засудили, просто молчал в тряпочку, тем более с Бразилией матч смотрел, судейство норм, Месси никакой
    Илья85
    Илья85
       629 / 732
    сегодня в 10:06
    Охрана президента Бразилии не дала судьям смотреть повторы? Невиданный скандал..Здесь замешан президент Бразилии
    Официальная версия гласит, что у главного арбитра были проблемы со связью, из-за чего он не мог установить коммуникацию со своим видеоассистентом Леоданом Гонсалесом. Но ирония в том, что организация КОНМЕБОЛ подтвердила, что проблемы были до игры, а не во время неё. Чиновники уверяют, что связь была полностью восстановлена к стартовому свистку.Тем не менее эпизоды с участием Серхио Агуэро и Дани Алвеса, а также Артура и Хермана Пессельи были проигнорированы. Причины? По одной из версий, разгадка в том, что на матче присутствовал президент Бразилии Жаир Болносару. В целях обеспечения его безопасности охрана могла создавать помехи, влиявшие на взаимодействие судей
    вхсо 111
    вхсо 111 ответил BARCELONA-BEST
    сегодня в 10:05
    То что в матче с Бразилией происходил беспредел в пользу бразильцев это точно. То что месси удалили просто так в матче с Чили это тоже факт. Но не стоит Месси после турнира обсуждать это. Все уже случилось. Выступили неплохо Арги. Надо отдыхать и готовиться к началу сезона.
    неплохо? кое как из группы выползли, повезло.
    амурец
    амурец
       50 / 732
    сегодня в 10:05
    Заныл Месси, наверное надо честно признать, что для сборной он обуза
    Carradona
    Carradona
    сегодня в 10:03
    Мне интересно, что он будет говорить своим друзьям и одноклубникам бразильцам когда вернётся в Каталонию? "Мои слова вырваны из контекста" или "меня не так поняли".
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       199 / 732
    сегодня в 10:02
    То что в матче с Бразилией происходил беспредел в пользу бразильцев это точно.
    То что месси удалили просто так в матче с Чили это тоже факт.
    Но не стоит Месси после турнира обсуждать это. Все уже случилось.
    Выступили неплохо Арги. Надо отдыхать и готовиться к началу сезона.
    вхсо 111
    вхсо 111
    сегодня в 10:02
    Нытик!!!!
    Эллочка
    Эллочка ответил mangoх12
       57 / 732
    сегодня в 10:02
    Он прав . в Южной и Центральной Америке сплошная коррупция!
    а в европе курс на толерантность негров и арабов размножают геев пропогандируют
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответил Сергеевич вернулся1
       153 / 732
    сегодня в 09:59
    Молоток Месси! Такое сказать не каждому под силу. Функционеры напрягут булки и финал возможно будет справедливым.
    в УЕФА за подобное получил бы дискву на полгода,а у америкашек ручки задрожат,съедят и переВАРят. Месси вообще пофиг на этот недотурнир,ему и в Барсе нормалёк, всё схвачено,за всё заплачено.
    Месси : Я сделал одолжение,что приехал играть на этот чемпионат и благодаря мне - полные стадионы!
    Камелошка
    Камелошка ответил Happyboy Barca
       198 / 732
    сегодня в 09:59
    внизу истерика обиженных фанов который Месси уничтожал???
    Уничтожал он только казну барселоны)
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответил Borzoy555
       153 / 732
    сегодня в 09:57
    Гном а че ж ты так не истерил когда судили Айтекин, Эвребе и другие судьи в вашу пользу
    истерил бы,просто тогда ВАРа не было. куда же Аткина отправлять? йошки-кошки
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    сегодня в 09:56
    думаю в чем то он прав
    Эллочка
    Эллочка
       57 / 732
    сегодня в 09:55
    гном тоже мне америку открыл
    mangoх12
    mangoх12
       21 / 732
    сегодня в 09:55
    Он прав . в Южной и Центральной Америке сплошная коррупция!
    КЭТиК
    КЭТиК
       180 / 732
    сегодня в 09:53
    Пора бы уже серьезно разобраться с этим обвинением.
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан
       115 / 732
    сегодня в 09:51
    На самом деле не понял за что там красную дали , и что мешало судье посмотреть на камеру ?
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил Сергеевич вернулся1
       120 / 732
    сегодня в 09:50
    ответить то нечего
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций ответил Happyboy Barca
       133 / 732
    сегодня в 09:49
    внизу истерика обиженных фанов который Месси уничтожал???
    меська не пришел а бомбит у поклонников гелевой кристины!)))
    ermak6848
    ermak6848
       168 / 732
    сегодня в 09:49
    не делает чести известному футболисту...
    Borzoy555
    Borzoy555
       385 / 732
    сегодня в 09:49
    Гном а че ж ты так не истерил когда судили Айтекин, Эвребе и другие судьи в вашу пользу
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       120 / 732
    сегодня в 09:49
    где этот борец за справедливость был после матчей с псж в лч, когда псж засудили, просто молчал в тряпочку, тем более с Бразилией матч смотрел, судейство норм, Месси никакой
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
       209 / 732
    сегодня в 09:48
    внизу истерика обиженных фанов который Месси уничтожал???
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций
       133 / 732
    сегодня в 09:47
    хала меська форца гномик хейтеры горят
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