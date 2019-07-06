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Френки де Йонг: «Перешел в „Барселону“ не из-за денег»

сегодня, 18:47

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о причинах его перехода в каталонский клуб, а также поведал, от каких команд у него также были предложения.

«Барселона» давно мной интересовалась, изначально я и хотел перейти в этот клуб, но затем переговоры стали идти тяжелее, и у меня возникло ощущение, что сейчас не самое подходящее время переезжать в Каталонию.

Подоспели предложения от ПСЖ и «Манчестер Сити», и я уже перестал всерьез рассматривать вариант с «Барселоной». Однако затем они связались с моим агентом, и всё стало очень серьезно.

«Барса» предложила мне именно то, что я хотел. И речь здесь совсем не о деньгах, я говорю о футбольном аспекте. У клуба есть планы на меня, они рассказали, как видят мое будущее в команде и выразили надежду, что я стану важным игроком «Барселоны». Для меня это было важно.

Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса». Сумма трансфера составила 75 млн евро. 

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EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 18:53
Удачи .
cska plus
cska plus
сегодня в 18:52
И деньги тоже.
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