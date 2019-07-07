«Реал» просит Погба поехать на сбор с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 09:53

«Реал» решил изменить тактику в вопросе трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» . Если раньше «сливочные» призывали игрока устроить бойкот, то теперь не хотят форсировать события.

Испанские СМИ сообщают, что мадридский клуб предложил игроку вернуться в расположение «красных дьяволов» и отправиться с командой в австралийское турне. «Реал» считает, что хорошие взаимоотношения с МЮ повлияют на вероятность заключения выгодной сделки.