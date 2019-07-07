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«Реал» просит Погба поехать на сбор с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 09:53

«Реал» решил изменить тактику в вопросе трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Если раньше «сливочные» призывали игрока устроить бойкот, то теперь не хотят форсировать события.

Испанские СМИ сообщают, что мадридский клуб предложил игроку вернуться в расположение «красных дьяволов» и отправиться с командой в австралийское турне. «Реал» считает, что хорошие взаимоотношения с МЮ повлияют на вероятность заключения выгодной сделки.

Напомним, футболисты МЮ явились в расположение клуба 1 июля, а Погба получил разрешение на продление отпуска.

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Igo0rek
Igo0rek
   82 / 732
сегодня в 10:03
Подковерные игры в Испании достигли своего апогея.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   115 / 732
сегодня в 10:02
Пожалуйста МЮ сделайте все что бы сохранить его . Повысить зарплату др миллион долларов в неделю , сломайте 250 факсов, опыт имеется . Ну или на крайняк спихните в Ювентус
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