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Диего Коста может вернуться в АПЛ

сегодня, 19:53

Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Англии.

В услугах игрока якобы очень заинтересован владелец «Эвертона» Фарад Мошири. Испанец является главной целью иранца. Сообщается, что он готов даже лично спонсировать этот трансфер.

Прошлый сезон для Косты не задался: он забил лишь 3 гола в 20 матчах за «матрасников». Закончил кампанию Коста досрочно, обматерив арбитра Хиля Мансано и получив 8 матчей бана.

Ранее Коста уже выступал в Англии в составе «Челси», где наколотил 52 гола в 89 матчах.

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Все комментарии
No problem
No problem
   28 / 711
сегодня в 20:03
Этот цыганок,самый мерзкий и подлый игрок.
Его надо отправить в зоопарк где то под Индию,чтоб местная публика дразнила его плевками.
VIPded
VIPded
   112 / 711
сегодня в 20:01
Если и так, то главное для Атлетико - не продешевить...)))
КЭТиК
КЭТиК
   156 / 711
сегодня в 19:59
Кажется уже исчерпал себя как форвард.
Bavaria_M
Bavaria_M
   113 / 711
сегодня в 19:59
Что то слишком жирная утка
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