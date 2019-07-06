Диего Коста может вернуться в АПЛ

сегодня, 19:53

Нападающий «Атлетико» может продолжить карьеру в Англии.

В услугах игрока якобы очень заинтересован владелец «Эвертона» Фарад Мошири. Испанец является главной целью иранца. Сообщается, что он готов даже лично спонсировать этот трансфер.

Прошлый сезон для Косты не задался: он забил лишь 3 гола в 20 матчах за «матрасников». Закончил кампанию Коста досрочно, обматерив арбитра Хиля Мансано и получив 8 матчей бана.

Ранее Коста уже выступал в Англии в составе «Челси», где наколотил 52 гола в 89 матчах.