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«Луч» и «Химки» забили 7 голов на двоих

сегодня, 12:10
ЛучЛоготип футбольный клуб Луч (Владивосток)2 : 5Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Химки» ярко стартовали сезон, обыграв в зрелищном матче 1-го тура ФНЛ «Луч».

Владивосток, «Динамо»

«Луч» - «Химки» 2:5 (0:3)
Голы: С. Алиев 74, С. Алиев 84 - К. Алиев 13, К. Алиев 22, Кухарчук 45, Аравин 57 (автогол), Каменщиков 90

«Луч»: Котляров, Степанец, Магадиев, Аравин, Стеклов (Кротов 60), Абазов, Носов (Симанов 65), Макаренко (Пономаренко 54), Квеквескири (Саид Алиев 37), Кутьин (Насадюк 89), Гордиенко
Главный тренер: Рустем Хузин

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Филин, Гапон, Тихий, Полярус (Смирнов 69), Скворцов (Дядюн 54), Кухарчук (Петрусев 62), Нетфуллин, Мендель (Мурнин 85), Камран Алиев (Каменщиков 64)
Главный тренер: Андрей Талалаев

Предупреждения: Скворцов 8, Аравин 47, Пономаренко 56, Мендель 85, Смирнов 86, Гордиенко 88, Данилкин 90

В параллельном матче «Шинник» обыграл «СКА-Хабаровск».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   43 / 746
сегодня в 12:28
Хоккей прям
LOpp
LOpp
   8 / 746
сегодня в 12:28
Алиев покер!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 746
сегодня в 12:17
Алиевы отжигали. Оба-два!
Sergey Z
Sergey Z
   316 / 746
сегодня в 12:13
Химчан с победой!!!
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