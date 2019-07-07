«Луч» и «Химки» забили 7 голов на двоих

«Химки» ярко стартовали сезон, обыграв в зрелищном матче 1-го тура ФНЛ «Луч».
Владивосток, «Динамо»
«Луч» - «Химки» 2:5 (0:3)
Голы: С. Алиев 74, С. Алиев 84 - К. Алиев 13, К. Алиев 22, Кухарчук 45, Аравин 57 (автогол), Каменщиков 90
«Луч»: Котляров, Степанец, Магадиев, Аравин, Стеклов (Кротов 60), Абазов, Носов (Симанов 65), Макаренко (Пономаренко 54), Квеквескири (Саид Алиев 37), Кутьин (Насадюк 89), Гордиенко
Главный тренер: Рустем Хузин
«Химки»: Лантратов, Данилкин, Филин, Гапон, Тихий, Полярус (Смирнов 69), Скворцов (Дядюн 54), Кухарчук (Петрусев 62), Нетфуллин, Мендель (Мурнин 85), Камран Алиев (Каменщиков 64)
Главный тренер: Андрей Талалаев
Предупреждения: Скворцов 8, Аравин 47, Пономаренко 56, Мендель 85, Смирнов 86, Гордиенко 88, Данилкин 90
В параллельном матче «Шинник» обыграл «СКА-Хабаровск».