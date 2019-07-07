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Идову: «Нам с Жемалетдиновым осталось выиграть РПЛ, чтобы догнать пацанов»

сегодня, 11:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Брайан Идову рассказал о ходе матча за Суперкубок России против «Зенита» (3:2).

Матч получился, как ролокостер. Повели 1:0 после быстрого гола и думали, что сможем ловить «Зенит» на контратаках, но пропустили необязательный гол в конце тайма. Так бы на второй вышли с совсем другим планом. Всё началось сначала. «Зенит» хорошо начал и забил, но «Локомотив» проявил характер. Леша оформил дубль, мы вышли вперед и победу уже не упустили.

Для меня это вторая попытка выиграть Суперкубок, для многих ребят - четвертая. Кто-то уже заполнил кабинеты трофеями. Нам с Рифатом Жемалетдиновым осталось выиграть чемпионат, чтобы догнать пацанов.

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КЭТиК
КЭТиК
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сегодня в 11:55
Неужто слово пацан он сам выговорил?
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