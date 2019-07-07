ГлавнаяНовости

Гильерме: «Наконец-то получилось выиграть Суперкубок!»

сегодня, 10:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал победу его команды над «Зенитом» в матче за Суперкубок России (3:2).

Сколько уже раз пытались выиграть Суперкубок и наконец-то получилось! Все молодцы - очень хорошо играли. Результат справедливый.

В первом тайме всё было спокойно - у них не было моментов, если не считать гол в конце. Второй гол - потеря концентрации, они воспользовались нашей ошибкой. Но, в целом, игра прошла спокойно. Мы ее контролировали. Победа в начале сезона придаст уверенности.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кикнадзе: «Не знал, что со стороны болельщиков будут манифестации»
Сегодня, 12:50 Комментарии0
Кикнадзе: «Вице-президент „Барселоны“ отметил игру Алексея Миранчука»
Сегодня, 12:47 Комментарии0
Баринов: «Счет на табло, кубок в Баковке»
Сегодня, 12:31 Комментарии4
Ал. Миранчук: «Суперкубок — суперэмоциональный матч!»
Сегодня, 11:25 Комментарии4
Медведев: «Игра за Суперкубок получилась интересная, результативная»
Сегодня, 11:08 Комментарии7
Идову: «Нам с Жемалетдиновым осталось выиграть РПЛ, чтобы догнать пацанов»
Сегодня, 11:04 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   177 / 738
сегодня в 11:01
Маринато, с трофеем! Играл очень достойно...)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100