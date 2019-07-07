Гильерме: «Наконец-то получилось выиграть Суперкубок!»

Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал победу его команды над «Зенитом» в матче за Суперкубок России (3:2).

Сколько уже раз пытались выиграть Суперкубок и наконец-то получилось! Все молодцы - очень хорошо играли. Результат справедливый.

В первом тайме всё было спокойно - у них не было моментов, если не считать гол в конце. Второй гол - потеря концентрации, они воспользовались нашей ошибкой. Но, в целом, игра прошла спокойно. Мы ее контролировали. Победа в начале сезона придаст уверенности.