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Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»

сегодня, 19:41

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн принял решение самостоятельно выкупить свой контракт у клуба за 120 миллионов евро, сообщает издание AS. Таким образом, игрок получит статус свободного агента и подпишет контракт с «Барселоной».

Ранее Гризманн сообщил руководству «Атлетико», что он не явится на предсезонную подготовку команды.

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Все комментарии
Сережа Грязев
Сережа Грязев ответил juvenale
   662 / 749
сегодня в 21:54
гей в Барселоналоне
Ахахахаах. Кто бы говорил, Вы вообще старую Кристинку вымолили у Переса!!! В надежде что этот дырявый талисман Вам лч в юбке принесет))))))))))))
bsww
bsww ответил Так Себе Аналитик
   517 / 749
сегодня в 21:42
Ляпорт выкупил свой контракт у "Атлетика", а потом подписал с МС.
Это я понял, я про, что самой новости не помню
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил bsww
   16 / 749
сегодня в 21:30
не помню я такого, вроде как писала, что он ПЕРЕШЁЛ из Атлетико в МС, а не МС подписал контракт с Ляпортом
Ляпорт выкупил свой контракт у "Атлетика", а потом подписал с МС.
bsww
bsww ответил Так Себе Аналитик
   517 / 749
сегодня в 21:27
21-летний Ляпорт 50 миллионов евро принес в "Атлетик", а потом перешел в МС бесплатно)
не помню я такого, вроде как писала, что он ПЕРЕШЁЛ из Атлетико в МС, а не МС подписал контракт с Ляпортом
bsww
bsww ответил BARCELONA-BEST
   517 / 749
сегодня в 21:26
Все верно. Сумма отступных 120! Но если ты помнишь сумма в марте была 200 млн. В Атлетико сами скинули сумму до 120 чтобы Гризманн смог уйти ибо за него никто бы не заплатил 200 млн. проблема в том что Барса не может отдать эти деньги! Их нет! Неймара не смогут купить если отдать 120 млн сразу. Вот и вся истерика! А Индейцы сначала согласились на рассрочку а потом узнав о договорённости между Басрой и Французем сказали фиг вам, платите сразу и забираете.
Клаусула в 200 млн у Антуана была, когда Атлетико был летом в бане, только на 3 месяца.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил bsww
   16 / 749
сегодня в 21:25
Почему-то на ум ПСЖ приходит, на слуху Неймар только. Вроде ещё Кепа себя выкупил, когда в Челси переходил. И всё, больше не помню, чтобы кто-то себя выкупал
21-летний Ляпорт 50 миллионов евро принес в "Атлетик", а потом перешел в МС бесплатно)
bsww
bsww
   517 / 749
сегодня в 21:24
Почему-то на ум ПСЖ приходит, на слуху Неймар только. Вроде ещё Кепа себя выкупил, когда в Челси переходил. И всё, больше не помню, чтобы кто-то себя выкупал
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил BARCELONA-BEST
   85 / 749
сегодня в 21:19
Если Барса не может накопить , то продавайте игроков , как это делает Реал , и как раньше делала Барса . Пусть продают Суареса , Дембеле
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил BARCELONA-BEST
   85 / 749
сегодня в 21:16
Я не пойму ты что думаешь Гризман на свои деньги себя выкупать будет ?))
112910415
112910415
   32 / 749
сегодня в 21:15
простая комбинация
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   292 / 749
сегодня в 21:14
ахах, гризманн уже 6 лет "уходит", сейчас 7-й раз попробует )
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил BARCELONA-BEST
   85 / 749
сегодня в 21:11
А какой толк договариваться с игроком , если он принадлежит клубу ? У него есть фиксированная сумма выкупа , Барса ее выкупает , и все и нет никаких проблем . Но Барса даёт деньги Гризману что бы тот сам себя выкупил , дабы оформить трансфер как бесплатный
juvenale
juvenale
   45 / 749
сегодня в 21:10
гей в Барселоналоне
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Рауль и Зидан
   176 / 749
сегодня в 21:09
У него сумма отступных 120 миллионов . Барса может ее активировать и не договариваться с клубом . Ты активируешь и у Атлетико никто ничего не спрашивает .
Все верно. Сумма отступных 120! Но если ты помнишь сумма в марте была 200 млн.
В Атлетико сами скинули сумму до 120 чтобы Гризманн смог уйти ибо за него никто бы не заплатил 200 млн. проблема в том что Барса не может отдать эти деньги! Их нет!
Неймара не смогут купить если отдать 120 млн сразу.
Вот и вся истерика! А Индейцы сначала согласились на рассрочку а потом узнав о договорённости между Басрой и Французем сказали фиг вам, платите сразу и забираете.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Рауль и Зидан
   176 / 749
сегодня в 21:05
То что барса для трансферов использует какие то схемы , уже стыдоба , этот клуб должен быть примером. Когда так делали Сити и ПСЖ , я всегда ставил в пример Барселону , мол вот они так не делают , как и Реал . Они должны быть примером а не опускаться до уровня Сити и ПСЖ
Забудь примеры, чушь это все.
Ещё раз говорю, любой клуб, реал, Барса, МЮ, будь у них возможность купить скажем Мбаппе, они в первую очередь договориться с ним лично чтобы их не перехватили другие.
Думаешь Перес не звонил Азара и не отправлял к нему скаутов?) да они может даже курили кальян вместе когда тот был игроком Челси. Просто в Челси не стали орать об этом так как реал тут же заплатил эту сумму. А Барса чисто физически не может щас за Гризманна дать 120 млн. так как копят для Неймара. Вот и все. Что здесь веретить!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил BARCELONA-BEST
   85 / 749
сегодня в 21:04
У него сумма отступных 120 миллионов . Барса может ее активировать и не договариваться с клубом . Ты активируешь и у Атлетико никто ничего не спрашивает .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 749
сегодня в 21:02
МЮ, МС и ПСЖ (клубы, которые в последние несколько лет хотя пользовались схемой "игрок" приносит в старый клуб сотку лямов, которую держал под подушкой и выкупает себя без ущерба для ФФП нового) в очередной раз портят футбол, теперь придется вводить норму, что игрок не может выкупать сам себя, превратили ФФП в комедию. Теперь к ним решила еще "Барселона" присоединиться.

Хотя по факту в плане махинаций всем еще учиться у "Баварии", которая в принципе левыми заносами половину игроков покупает.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Рауль и Зидан
   176 / 749
сегодня в 21:00
Я прекрасно понимаю что происходит . Барса хочет подписать Неймара Гризмана. Но в таком случае , они не впишутся в ФФП . А что бы вписаться им нужно пробовать игроков , но видать они этого не хотят . И взяли отработанную шейхами схему , вот и все . Если это конечно подтвердится , и Гризман на самом деле выкупит свой контракт
Ну продадут пару игроков.
Там уже и так перебор.
У Барсы есть возможность подписать Неймара и Антуана и самый быстрый путь это договорённость с игроками а не с клубами которые ищут выгоду и отдадут игроков туда где больше заплатят, как это случилось с Де Лигтом, которого увёл Юаентус.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Ozabot
   85 / 749
сегодня в 20:55
То что барса для трансферов использует какие то схемы , уже стыдоба , этот клуб должен быть примером. Когда так делали Сити и ПСЖ , я всегда ставил в пример Барселону , мол вот они так не делают , как и Реал . Они должны быть примером а не опускаться до уровня Сити и ПСЖ
Ozabot
Ozabot ответил Рауль и Зидан
   251 / 749
сегодня в 20:50
Тратьте , но делайте это официально . А давать деньги игроку , дабы тот выкупил себя , это уже махинации . Пока это все го лишь слухи , но если подтвердится , Бартамеу сделает то чем занимались шейхи
Такую схему сложно отдать под суд, какой бы очевидной она ни казалась. Игрок выкупает свой контракт, а новый клуб прописывает ему компенсацию в виде зарплаты и бонусов в новом контракте. Главное — иметь на счету честно заработанные деньги для выкупа, но это поправимо в виде беспроцентных займов у дружественных банков.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил BARCELONA-BEST
   85 / 749
сегодня в 20:46
Я прекрасно понимаю что происходит . Барса хочет подписать Неймара Гризмана. Но в таком случае , они не впишутся в ФФП . А что бы вписаться им нужно пробовать игроков , но видать они этого не хотят . И взяли отработанную шейхами схему , вот и все . Если это конечно подтвердится , и Гризман на самом деле выкупит свой контракт
Incredulous
Incredulous
   78 / 749
сегодня в 20:41
Барса решила обойти финансовый фейр плей таким же грязным методом, каким ПСЖ увели Неймара. Гнилая трансферная политика уже становится визитной карточкой Барселоны.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Рауль и Зидан
   176 / 749
сегодня в 20:41
Проблема в том , что в марте когда договаривались , никто не думал что будет шанс вернуть Неймара . Ни надо наговаривать на Атлетико , они не нарушают сделок
Не лезь в эти делишки. Не ты не я никогда не узнаем что там происходит за кулисами)
Че как там азар?)
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил BARCELONA-BEST
   85 / 749
сегодня в 20:38
Тратьте , но делайте это официально . А давать деньги игроку , дабы тот выкупил себя , это уже махинации . Пока это все го лишь слухи , но если подтвердится , Бартамеу сделает то чем занимались шейхи
cevin cigan
cevin cigan
   62 / 749
сегодня в 20:38
У нас в местах не столь отдалённых,таких махинаторов называют прохиндеями.Но те хоть лошков разводят мастерски,комар носа не подточит,а сейчас в обиход может войти термин барсанутые( петушок,Гризман и тд) Вот как можно относится к подобным вещам со стороны бчк???
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил BARCELONA-BEST
   85 / 749
сегодня в 20:37
Проблема в том , что в марте когда договаривались , никто не думал что будет шанс вернуть Неймара . Ни надо наговаривать на Атлетико , они не нарушают сделок
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Рауль и Зидан
   176 / 749
сегодня в 20:36
А для чего это делается ? Если обойти фейр плей то все , к Барсе никакого уважения , как к Сити и ПСЖ , таким же мешком будет
Уж постеснялся бы о мешках говорить.
Сейчас футбол такой. Хочешь выживать приходится тратится.
Даже жалкий Атлетико купил какого то ноунейма за 120 млн.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   176 / 749
сегодня в 20:34
Проблема там в следующем:
Барса и Атлетико в мае договорились по трансферу Гризманна за 120 млн но оплата частями. Потом индейцы узнали про договоренность между барсой и Антуаном еще в марте о чем все уже знают, в Атлетико решили отказаться от выплаты частями и потребовали всю сумму сразу.
А Барса так как уже потратила свыше 70 млн. за Де-Йонга и готовит 150-160 млн (плюс один игрок) за неймара не может сразу дать ещё 120 за Гризманна, поэтому часть денег Антуан выплатит сам а Барса потом вернёт ему.
Вот такие дела))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил LaFur1aRoja
   85 / 749
сегодня в 20:33
Таких Васей паркетов миллионы будут . Это вечное клеймо на харю . Один из великих клубов опустился до махинаций мешков-шейхов
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja ответил Рауль и Зидан
   421 / 749
сегодня в 20:31
А для чего это делается ? Если обойти фейр плей то все , к Барсе никакого уважения , как к Сити и ПСЖ , таким же мешком будет
Боже, руководство Барселоны наверно ночами спать не будет, как они переживут эту трагедию что Вася Пупкин из Саратова не уважает их клуб...Этот ста тысячный Ноу Камп с грустными лицами болельщиков которые думаю "Что ты натворил Бартомеу, неужели этот трансфер стоил того что бы нас теперь Вася Пупкин из Саратов перестал уважать" Эти огромные баннеры на всю трибуну, позор нашему руководству, эти тысячи белых платочков на стадионе во время матча....
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