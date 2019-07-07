Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн принял решение самостоятельно выкупить свой контракт у клуба за 120 миллионов евро, сообщает издание AS. Таким образом, игрок получит статус свободного агента и подпишет контракт с «Барселоной».
Ранее Гризманн сообщил руководству «Атлетико», что он не явится на предсезонную подготовку команды.
В Атлетико сами скинули сумму до 120 чтобы Гризманн смог уйти ибо за него никто бы не заплатил 200 млн. проблема в том что Барса не может отдать эти деньги! Их нет!
Неймара не смогут купить если отдать 120 млн сразу.
Вот и вся истерика! А Индейцы сначала согласились на рассрочку а потом узнав о договорённости между Басрой и Французем сказали фиг вам, платите сразу и забираете.
В Атлетико сами скинули сумму до 120 чтобы Гризманн смог уйти ибо за него никто бы не заплатил 200 млн. проблема в том что Барса не может отдать эти деньги! Их нет!
Неймара не смогут купить если отдать 120 млн сразу.
Вот и вся истерика! А Индейцы сначала согласились на рассрочку а потом узнав о договорённости между Басрой и Французем сказали фиг вам, платите сразу и забираете.
Ещё раз говорю, любой клуб, реал, Барса, МЮ, будь у них возможность купить скажем Мбаппе, они в первую очередь договориться с ним лично чтобы их не перехватили другие.
Думаешь Перес не звонил Азара и не отправлял к нему скаутов?) да они может даже курили кальян вместе когда тот был игроком Челси. Просто в Челси не стали орать об этом так как реал тут же заплатил эту сумму. А Барса чисто физически не может щас за Гризманна дать 120 млн. так как копят для Неймара. Вот и все. Что здесь веретить!
Ещё раз говорю, любой клуб, реал, Барса, МЮ, будь у них возможность купить скажем Мбаппе, они в первую очередь договориться с ним лично чтобы их не перехватили другие.
Думаешь Перес не звонил Азара и не отправлял к нему скаутов?) да они может даже курили кальян вместе когда тот был игроком Челси. Просто в Челси не стали орать об этом так как реал тут же заплатил эту сумму. А Барса чисто физически не может щас за Гризманна дать 120 млн. так как копят для Неймара. Вот и все. Что здесь веретить!
Хотя по факту в плане махинаций всем еще учиться у "Баварии", которая в принципе левыми заносами половину игроков покупает.
Хотя по факту в плане махинаций всем еще учиться у "Баварии", которая в принципе левыми заносами половину игроков покупает.
Там уже и так перебор.
У Барсы есть возможность подписать Неймара и Антуана и самый быстрый путь это договорённость с игроками а не с клубами которые ищут выгоду и отдадут игроков туда где больше заплатят, как это случилось с Де Лигтом, которого увёл Юаентус.
Там уже и так перебор.
У Барсы есть возможность подписать Неймара и Антуана и самый быстрый путь это договорённость с игроками а не с клубами которые ищут выгоду и отдадут игроков туда где больше заплатят, как это случилось с Де Лигтом, которого увёл Юаентус.
Че как там азар?)
Че как там азар?)
Сейчас футбол такой. Хочешь выживать приходится тратится.
Даже жалкий Атлетико купил какого то ноунейма за 120 млн.
Сейчас футбол такой. Хочешь выживать приходится тратится.
Даже жалкий Атлетико купил какого то ноунейма за 120 млн.
Барса и Атлетико в мае договорились по трансферу Гризманна за 120 млн но оплата частями. Потом индейцы узнали про договоренность между барсой и Антуаном еще в марте о чем все уже знают, в Атлетико решили отказаться от выплаты частями и потребовали всю сумму сразу.
А Барса так как уже потратила свыше 70 млн. за Де-Йонга и готовит 150-160 млн (плюс один игрок) за неймара не может сразу дать ещё 120 за Гризманна, поэтому часть денег Антуан выплатит сам а Барса потом вернёт ему.
Вот такие дела))
Барса и Атлетико в мае договорились по трансферу Гризманна за 120 млн но оплата частями. Потом индейцы узнали про договоренность между барсой и Антуаном еще в марте о чем все уже знают, в Атлетико решили отказаться от выплаты частями и потребовали всю сумму сразу.
А Барса так как уже потратила свыше 70 млн. за Де-Йонга и готовит 150-160 млн (плюс один игрок) за неймара не может сразу дать ещё 120 за Гризманна, поэтому часть денег Антуан выплатит сам а Барса потом вернёт ему.
Вот такие дела))