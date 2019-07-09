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Спайич: «Мусаев перед каждым матчем говорит именно то, что нужно»

сегодня, 00:59

Защитник «Краснодара» Урош Спайич поделился мнением о тренере команды Мураде Мусаеве.

Мусаев - серьезный человек, который перед каждым матчем говорит именно то, что нужно.

Он очень молодой и амбициозный тренер. Мусаев постоянно работает, и у него есть свое видение игры команды. При этом он знает, как именно реализовать свои идеи на поле. Мне нравится, что он никогда не расслабляется. Даже когда мы побеждаем, Мусаев всегда максимально сконцентрирован.

Ранее Мусаев пообещал, что «Краснодар» сделает всё возможное для победы в РПЛ.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 737
сегодня в 01:10
А после каждого матча говорит именно то, что ему велено говорить.
Abverin
Abverin
   374 / 737
сегодня в 01:05
А как все догадываются, что именно так нужно?
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