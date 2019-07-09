Спайич: «Мусаев перед каждым матчем говорит именно то, что нужно»

Защитник «Краснодара» поделился мнением о тренере команды .

Мусаев - серьезный человек, который перед каждым матчем говорит именно то, что нужно.

Он очень молодой и амбициозный тренер. Мусаев постоянно работает, и у него есть свое видение игры команды. При этом он знает, как именно реализовать свои идеи на поле. Мне нравится, что он никогда не расслабляется. Даже когда мы побеждаем, Мусаев всегда максимально сконцентрирован.