Сутормин: «Переход в „Зенит“ - это рост и перспективы»

Новобранец «Зенита» поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

Это волнительно, но я верю в свои силы. Провел хороший сезон, задал планку, и теперь нужно сделать так, чтобы эта планка поднималась только выше. Всё дело во мне — нужно работать, работать и еще раз работать, показывать свою состоятельность, доказывать ее на поле, доказывать тренерам и расти. «Зенит» — лучшая команда для этих целей, действующий чемпион страны, команда, которая играет в еврокубках, в Лиге чемпионов. Это не может не привлекать — это и есть рост, перспективы. Так что всё зависит от меня.

Конечно, похвала Семака приятна. «Зенит» шел на первом месте, а главный тренер команды выделял именно меня, отмечал мою игру. Но старался спокойно реагировать — всё необходимо доказывать на поле. Пока я показываю хорошую игру, всё будет хорошо. А с Сергеем Богдановичем я общался, да. Завтра утром увидимся на тренировке и еще раз поговорим. Он выразил свою заинтересованность. Это и стало одним из главных факторов моего перехода — главный тренер заинтересован лично, остается только оправдать его доверие и работать.

Моя задача — приносить наибольшую пользу команде, быть там, где меня видит тренер. Я действительно поиграл везде в прошлом сезоне, поэтому буду стараться приносить пользу команде там, где это будет необходимо.

Рад вернуться, буду стараться сделать всё возможное и невозможное, чтобы не только оправдать доверие тренера, но и поддержку болельщиков. Буду стараться сделать всё, чтобы завоевать самые высокие награды, медали и добиться результатов. Уверен, что поддержка будет сумасшедшей, а дальше дело за нами. Будем работать и стараться оправдать всё это!