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Сутормин: «Переход в „Зенит“ - это рост и перспективы»

сегодня, 22:20

Новобранец «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

Это волнительно, но я верю в свои силы. Провел хороший сезон, задал планку, и теперь нужно сделать так, чтобы эта планка поднималась только выше. Всё дело во мне — нужно работать, работать и еще раз работать, показывать свою состоятельность, доказывать ее на поле, доказывать тренерам и расти. «Зенит» — лучшая команда для этих целей, действующий чемпион страны, команда, которая играет в еврокубках, в Лиге чемпионов. Это не может не привлекать — это и есть рост, перспективы. Так что всё зависит от меня.

Конечно, похвала Семака приятна. «Зенит» шел на первом месте, а главный тренер команды выделял именно меня, отмечал мою игру. Но старался спокойно реагировать — всё необходимо доказывать на поле. Пока я показываю хорошую игру, всё будет хорошо. А с Сергеем Богдановичем я общался, да. Завтра утром увидимся на тренировке и еще раз поговорим. Он выразил свою заинтересованность. Это и стало одним из главных факторов моего перехода — главный тренер заинтересован лично, остается только оправдать его доверие и работать.

Моя задача — приносить наибольшую пользу команде, быть там, где меня видит тренер. Я действительно поиграл везде в прошлом сезоне, поэтому буду стараться приносить пользу команде там, где это будет необходимо. 

Рад вернуться, буду стараться сделать всё возможное и невозможное, чтобы не только оправдать доверие тренера, но и поддержку болельщиков. Буду стараться сделать всё, чтобы завоевать самые высокие награды, медали и добиться результатов. Уверен, что поддержка будет сумасшедшей, а дальше дело за нами. Будем работать и стараться оправдать всё это!

 

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Все комментарии
Begemott
Begemott
   61 / 738
сегодня в 23:10
Какого ты полез в пердивный рубин с перспективой ФНЛ?
25процентный клоун
25процентный клоун
   1 / 738
сегодня в 22:44
Лимит твое имя, но ты старайся
Zenit_84
Zenit_84
   110 / 738
сегодня в 22:42
Не упускай планку
LOpp
LOpp
   11 / 738
сегодня в 22:39
Рост в первую очередь зарплаты.
parallels
parallels
   16 / 738
сегодня в 22:32
    Faustello
    Faustello
       7 / 738
    сегодня в 22:25
    Вот она Сутормяжная правда )))
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