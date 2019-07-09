Спайич: «„Краснодар“ покинули очень сильные игроки, но так бывает»

Защитник «Краснодара» считает, что товарищеский турнир в Австрии был очень важен для новичков команды.

Да, это очень важный момент. Наверное, в частности, из-за этого очень полезно, что на сборах мы встречались с командами из РПЛ , против которых будем играть в сезоне. Это должно помочь новичкам «Краснодара» быстрее адаптироваться. Безусловно, времени на подготовку очень мало, но мы стараемся сделать всё возможное, чтобы быть полностью готовыми к старту сезона. Думаю, в Австрии мы проделали серьезную работу. У тех, кто пополнил клуб этим летом, очень приличный уровень, так что, уверен, всё будет хорошо.

Клуб покинули очень сильные игроки, но так бывает. Нужно идти дальше. Не могу сейчас судить о том, насколько сопоставимы потери и приобретения, это покажет только время. Уже в самом начале сезона у нас будет очень насыщенный календарь. Сначала нужно хорошо стартовать в РПЛ , а затем предстоит квалификация Лиги чемпионов. Это очень важно для нас. Так что нужно хорошо подготовиться. Все в клубе работают над тем, чтобы команду пополняли только футболисты самого высокого уровня.

В прошлом сезоне с глубиной состава были трудности. В «Краснодаре» много молодых игроков, но этого не всегда хватало. Если мы хотим биться за самые высокие места и чемпионство, то, конечно, скамейку нужно пополнять. Из-за этого мы потеряли много очков в прошлом сезоне. Думаю, в «Краснодаре» все видели это и знают о такой проблеме. Уверен, в клубе будут работать над этим.