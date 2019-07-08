Боярский: «Пока Семак ошибок с трансферами не делал»

Известный российский актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал трансфер в петербургский клуб.

Замечательный и великолепный трансфер Сутормина, можно только приветствовать таких игроков. Думаю, он нужен был Семаку. Не могу сказать, что я специалист по трансферам, но пока Семак ошибок с трансферами не делал, он ведёт грамотную политику, и результат налицо. Думаю, это не только решение тренера, совещание было серьёзное, взвесили все за и против. Наверное, это та политика, которая приведёт к определённым результатам.

Повысились ли шансы на чемпионство с этим трансфером? Мне не очень важно, чтобы «Зенит» был именно на первом месте, но в тройку клуб обязан войти. Так и будет. Но общий уровень чемпионата вырос, так что все команды будут подтягиваться.