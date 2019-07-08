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Боярский: «Пока Семак ошибок с трансферами не делал»

сегодня, 22:45

Известный российский актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал трансфер Алексея Сутормина в петербургский клуб.

Замечательный и великолепный трансфер Сутормина, можно только приветствовать таких игроков. Думаю, он нужен был Семаку. Не могу сказать, что я специалист по трансферам, но пока Семак ошибок с трансферами не делал, он ведёт грамотную политику, и результат налицо. Думаю, это не только решение тренера, совещание было серьёзное, взвесили все за и против. Наверное, это та политика, которая приведёт к определённым результатам. 

Повысились ли шансы на чемпионство с этим трансфером? Мне не очень важно, чтобы «Зенит» был именно на первом месте, но в тройку клуб обязан войти. Так и будет. Но общий уровень чемпионата вырос, так что все команды будут подтягиваться.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   7 / 738
сегодня в 23:32
Миша опять в парадной с соседом пазырь освоил на двоих )))
Аксинья
Аксинья
   19 / 738
сегодня в 23:28
Не зря же Семака кабинет назначил лучшим тренером России...Правда в игре с Локо вышел небольшой прокольчик не угадал с заменами...ну это не смертельно, ведь у каждого Наполеона было свое Ватерлоо...
Caniggia
Caniggia
   50 / 738
сегодня в 23:14
"Замечательный и великолепный трансфер Сутормина" - с чего такие смелые и уверенные заявления? Пусть хоть несколько матчей сыграет и что-нибудь покажет, хотя это вряд ли. Займет почетное и прочное место на лавке.
Bладимиp
Bладимиp
   71 / 738
сегодня в 23:08
Станет еще раз чемпионом, будет видно какие ошибки он делал или не делал.
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   260 / 738
сегодня в 23:06
боярышник в своем репертуаре "не могу сказать что я специалист по трансферам но ошибок он не делал" лол))) дартаньян пьян как всегда но свое экспертное мнение как обычно выдал мише пора идти в клуб белый попугай а не смотреть на газпромовский проект
Danila Selin
Danila Selin ответил allemz
   390 / 738
сегодня в 23:06
Маркизио?
Маркизио — результат работы Рибалты, а не Семака. Он привёл Ракицкий и Азмун — вот его протеже, которых он сам выбрал и попросил привести.
jilbar
jilbar
   105 / 738
сегодня в 23:05
Удачи Семаку на зависть скотному двору.
11-и метровый
11-и метровый ответил cska plus
   47 / 738
сегодня в 23:03
С таким баблом можно произвести более фантастические трансферы.
С уголовным баблом Гинера можно было давно ЛЧ брать, а не занимать четвертое место в чемпионате с помощью Газпрома.
cska plus
cska plus
   15 / 738
сегодня в 22:56
С таким баблом можно произвести более фантастические трансферы.
Шуnя771
Шуnя771
   100 / 738
сегодня в 22:56
Пиар.
allemz
allemz
   67 / 738
сегодня в 22:55
Маркизио?
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