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Агент: «Сутормин оказался в клубе, в который и должен был перейти»

вчера, 23:14

Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Сутормина, прокомментировал необычную историю с трансфером футболиста. Хавбек заключил контракт с «Рубином», но уже через 10 дней перешел в «Зенит».

Наверное, Алексей оказался в том клубе, в который он и должен был изначально перейти. Но первое, что нужно сделать, — это поблагодарить «Оренбург», его болельщиков, весь тренерский штаб и особенно Владимира Валентиновича Федотова и спортивного директора Эдуарда Юрьевича Сафонова. В «Оренбурге» этот игрок по-настоящему заявил о себе.

Ни для кого не секрет, что Алексея хотел видеть в «Зените» Сергей Богданович Семак. Почему сначала футболист оказался в «Рубине»? Так получилось. Наверное, на определенном этапе не было полной уверенности в том, что «Зенит» действительно, на 100% заинтересован в его кандидатуре. Понятно, что в футболе никто никаких гарантий не дает, однако в любом случае важно понимать, какую роль игроку отводят в команде, как собираются использовать. Теперь же мы пообщались с Александром Ивановичем Медведевым, и все эти вопросы отпали. А с точки зрения спортивного аспекта, конечно, переход в «Зенит» очень интересен: это и участие в Лиге чемпионов, и борьба за самые высокие места в чемпионате России. В то же время считаю, что и в Казани создается очень амбициозная команда. Думаю, у них всё будет хорошо.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Аксинья
   5 / 737
сегодня в 00:29
А шуму столько как будто Месси купили...
Не, не Месси - нового Андрейку, Аршавина
Морозовский
Морозовский
   5 / 737
сегодня в 00:27
Сутормин весь испачкался, с ног до головы с помощью "Зенита".
andreika20133
andreika20133 ответил Аксинья
   260 / 737
сегодня в 00:18
А шуму столько как будто Месси купили...
    11-и метровый
    11-и метровый ответил RussianMango
       45 / 737
    сегодня в 00:14
    Перешел в зенит, не догадываясь, что скоро в пердиве окажутся, вместо зенита 2.
    Сам понял, что написал?
    RussianMango
    RussianMango
       546 / 737
    сегодня в 00:04
    Перешел в зенит, не догадываясь, что скоро в пердиве окажутся, вместо зенита 2.
    Гавроша
    Гавроша
       92 / 737
    вчера в 23:50
    Тарасовке успокоится, не к ним игрок перешел.
    Abverin
    Abverin
       374 / 737
    вчера в 23:43
    А сколько свиньи хрюкали.
    Аксинья
    Аксинья
       19 / 737
    вчера в 23:36
    А шуму столько как будто Месси купили...
    Glyba
    Glyba
       372 / 737
    вчера в 23:16
    Нет сравнения Зенита с пердивным рубином.
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