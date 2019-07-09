Малиновский: «Надеюсь, „Генк“ больше не будет ставить меня в плохом свете»

Полузащитник «Генка» рассказал о возможной ситуации с переходом в другой клуб.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Сампдория» убедила «Генк» продать украинского футболиста за 12 млн евро.

Они не сдерживают обещания и искажают мои слова. Это было моё решение не отправляться с командой на сбор. Я честно сказал об этом тренеру, потому что не хотел мешать формированию новой команды. Мог бы многое рассказать, но лучше этого не делать из уважения к одноклубникам и болельщикам. Мне не нравится эта ситуация, в этом нет моей вины. Моя жена беременна, я боюсь за неё. Эта ситуация заставляет её нервничать. Надеюсь, «Генк» больше не будет выставлять меня в плохом свете, чтобы я мог уйти, не испортив отношений.