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Малиновский: «Надеюсь, „Генк“ больше не будет ставить меня в плохом свете»

сегодня, 11:48

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский рассказал о возможной ситуации с переходом в другой клуб.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Сампдория» убедила «Генк» продать украинского футболиста за 12 млн евро. 

Они не сдерживают обещания и искажают мои слова. Это было моё решение не отправляться с командой на сбор. Я честно сказал об этом тренеру, потому что не хотел мешать формированию новой команды. Мог бы многое рассказать, но лучше этого не делать из уважения к одноклубникам и болельщикам. Мне не нравится эта ситуация, в этом нет моей вины. Моя жена беременна, я боюсь за неё. Эта ситуация заставляет её нервничать. Надеюсь, «Генк» больше не будет выставлять меня в плохом свете, чтобы я мог уйти, не испортив отношений.

Ранее на игрока также претендовала «Аталанта».  

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Begemott
   145 / 733
сегодня в 12:51
До сих пор его берет ужас оттого, что его могли отдать в спартак.
    Begemott
    Begemott
       52 / 733
    сегодня в 12:48
    До сих пор его берет ужас оттого, что его могли отдать в спартак.
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