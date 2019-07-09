Дани Алвес: «Месси мой друг, но он проявил неуважение»

Защитник сборной Бразилии в интервью «SporTV's 'Bem Amigos» раскритиковал нападающего команды Аргентины за слова в адрес КОНМЕБОЛ .

Ранее Месси обвинил организацию в коррупции.

Друг не всегда прав, только потому, что он друг. Возможно, это было сказано сгоряча, но я все равно не согласен.

Во-первых, Месси не уважает «Селесао». Во-вторых, он неуважительно отозвался о простых работниках, которые делали всё, чтобы он мог сражаться ради мечты.

Друг всегда скажет правду другу. Думаю, Месси был не прав, когда говорил эти слова.