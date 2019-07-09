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Дани Алвес: «Месси мой друг, но он проявил неуважение»

сегодня, 08:58

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес в интервью «SporTV's 'Bem Amigos» раскритиковал нападающего команды Аргентины Лионеля Месси за слова в адрес КОНМЕБОЛ.

Ранее Месси обвинил организацию в коррупции.

Друг не всегда прав, только потому, что он друг. Возможно, это было сказано сгоряча, но я все равно не согласен.

Во-первых, Месси не уважает «Селесао». Во-вторых, он неуважительно отозвался о простых работниках, которые делали всё, чтобы он мог сражаться ради мечты.

Друг всегда скажет правду другу. Думаю, Месси был не прав, когда говорил эти слова.

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Footbolista
Footbolista
   2 / 736
сегодня в 09:49
"Платон мне друг, но истина дороже"...похоже Алвес в Испании начитался Сервантеса)...
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 736
сегодня в 09:21
Уже не друг!!!
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