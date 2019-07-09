Дани Алвес: «Месси мой друг, но он проявил неуважение»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес в интервью «SporTV's 'Bem Amigos» раскритиковал нападающего команды Аргентины Лионеля Месси за слова в адрес КОНМЕБОЛ.
Ранее Месси обвинил организацию в коррупции.
Друг не всегда прав, только потому, что он друг. Возможно, это было сказано сгоряча, но я все равно не согласен.
Во-первых, Месси не уважает «Селесао». Во-вторых, он неуважительно отозвался о простых работниках, которые делали всё, чтобы он мог сражаться ради мечты.
Друг всегда скажет правду другу. Думаю, Месси был не прав, когда говорил эти слова.