Глава «Динамо» Брест - о вхождении в РПЛ: «Так мы похороним наш футбол»

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев прокомментировал идею о расширении РПЛ при помощи команд из ближнего зарубежья. Ранее такой формат предложил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого ”русского мира". Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам — вредно.

Объясню почему. Белорусский футбол в последние годы не пинал только ленивый. И это справедливо. Сборная традиционно не радует, клубы выступают на международной арене с все меньшим успехом. О временах, когда две команды играли в групповом раунде Лиги Европы, мы уже и не вспоминаем. Радуемся, если туда попадает хотя бы борисовский БАТЭ .

Сейчас наш чемпионат становится самодостаточным. Пусть относительно, но сдвиги налицо. И именно в это время нам предлагают его похоронить.