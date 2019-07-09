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Глава «Динамо» Брест - о вхождении в РПЛ: «Так мы похороним наш футбол»

сегодня, 09:40

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев прокомментировал идею о расширении РПЛ при помощи команд из ближнего зарубежья. Ранее такой формат предложил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого ”русского мира". Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам — вредно.

Объясню почему. Белорусский футбол в последние годы не пинал только ленивый. И это справедливо. Сборная традиционно не радует, клубы выступают на международной арене с все меньшим успехом. О временах, когда две команды играли в групповом раунде Лиги Европы, мы уже и не вспоминаем. Радуемся, если туда попадает хотя бы борисовский БАТЭ.

Сейчас наш чемпионат становится самодостаточным. Пусть относительно, но сдвиги налицо. И именно в это время нам предлагают его похоронить.

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
   51 / 736
сегодня в 10:28
Все белорусские команды ниже уровня пердивного ростова, у нас своих таких навалом.
борька
борька
   58 / 736
сегодня в 10:03
Назад в стойло коммунизма не хотят нормальные клубы!
Морозовский
Морозовский
   4 / 736
сегодня в 09:50
Беларусь обогатится от футбольного сотрудничества: "газпрём" завлит батьку баблом за поставку очков "Зениту"! Положительный опыт уже есть - минское "Динамо"!
Бестрофейный
Бестрофейный ответил parallels
   580 / 736
сегодня в 09:49
предлагаю бартер, который устроит всю россию: вы нам динамо брест - взамен мы вам отдадим спартак!
Даже, если в придачу к спартаку отдать ростов, то никто ни за что не возьмет.
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10 ответил parallels
   91 / 736
сегодня в 09:46
предлагаю бартер, который устроит всю россию: вы нам динамо брест - взамен мы вам отдадим спартак!
    parallels
    parallels
       14 / 736
    сегодня в 09:43
    предлагаю бартер, который устроит всю россию: вы нам динамо брест - взамен мы вам отдадим спартак!
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