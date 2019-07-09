ГлавнаяНовости

Пуйоль: «Болельщики „Барсы“ поддержат Гризманна, если он всё же придёт»

сегодня, 06:08

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался на тему возможного перехода в каталонский клуб нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Для начала Гризманн должен перейти. И если это всё же случится, болельщики его поддержать, как это бывает со всеми игроками «Барселоны». Но сначала трансферу нужно состояться.

Топ-игроков можно совмещать на поле, но необходим баланс. 

Сезон очень длинный, случаются травмы, а турниров много. Так что, чем лучше твой состав, тем проще добиться результата.

Пресс-служба «Атлетико» ранее сообщила, что клуб недоволен поведением «Барселоны» и Гризманна в ходе переговоров. Позже стало известно, что французский форвард не прибыл в расположение мадридского клуба для предсезонной подготовки.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мунтяну о Хаджи: «С такими трансферами „Спартак“ сможет бороться за титул»
Сегодня, 03:44 Комментарии7
Фонсека: «Это будет не моя „Рома“, а всеобщая»
Сегодня, 00:10 Комментарии3
Мальдини: «Мы не планируем расставаться с Доннаруммой»
Вчера, 23:17 Комментарии0
У Дзаньоло нет предложений от других клубов
Вчера, 22:42 Комментарии1
Отец Неймара: «ПСЖ прекрасно знал, что игрок вернется 15 июля»
Вчера, 22:08 Комментарии7
Нерес заявил, что останется в «Аяксе»
Вчера, 21:37 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
   83 / 734
сегодня в 07:02
Ну конечно поддержат. Если они Неймару хвалебные оды поют после того как тот обливал их помоями, ещё и клуб на бабки развести хотел, то уж Гризмана примут как родного. Болельщики Барсы они вообще народ такой, не переборчивый особо.
Colchoneros
Colchoneros
   177 / 734
сегодня в 06:36
По скорее бы он уже оказался в Каталонии!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100