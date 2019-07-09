Пуйоль: «Болельщики „Барсы“ поддержат Гризманна, если он всё же придёт»

Бывший защитник «Барселоны» высказался на тему возможного перехода в каталонский клуб нападающего «Атлетико» .

Для начала Гризманн должен перейти. И если это всё же случится, болельщики его поддержать, как это бывает со всеми игроками «Барселоны». Но сначала трансферу нужно состояться.

Топ-игроков можно совмещать на поле, но необходим баланс.

Сезон очень длинный, случаются травмы, а турниров много. Так что, чем лучше твой состав, тем проще добиться результата.