Пуйоль: «Болельщики „Барсы“ поддержат Гризманна, если он всё же придёт»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался на тему возможного перехода в каталонский клуб нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
Для начала Гризманн должен перейти. И если это всё же случится, болельщики его поддержать, как это бывает со всеми игроками «Барселоны». Но сначала трансферу нужно состояться.
Топ-игроков можно совмещать на поле, но необходим баланс.
Сезон очень длинный, случаются травмы, а турниров много. Так что, чем лучше твой состав, тем проще добиться результата.
Пресс-служба «Атлетико» ранее сообщила, что клуб недоволен поведением «Барселоны» и Гризманна в ходе переговоров. Позже стало известно, что французский форвард не прибыл в расположение мадридского клуба для предсезонной подготовки.