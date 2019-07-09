Сестра Наингголана подтвердила, что Раджа намерен покинуть «Интер»

Сестра полузащитника «Интера» Раджи Наингголана заявила, что ее брат не очень счастлив в миланском клубе.
Раджа не очень доволен тем, что сказал Маротта (футболист не входит в планы миланского клуба - прим.).
Есть высокая вероятность, что мой брат покинет «Интер», даже если сейчас нет команды, которая будет готова принять его.
Он также может рассмотреть предложения из-за рубежа. Он еще не говорил, к какой команде хочет присоединиться. Мне бы тоже хотелось, чтобы этот вопрос был разрешен.
Вначале всем понравилось, как быстро он бегал, но к концу сезона стало понятно, что пока это единственное, что он умеет.
Ты, думаю, не видел несколько игр в конце, где Эмеришка ставил в центр вместе Момо и Гендузи? Это просто такой датский стыд был, Момо сует Гендузи, тот сует назад Момо, и они так пихают мяч, пока не надоест и они наконец Мустафи назад не пнут его.
С Раджой, Гендузи, Озилом и Мики одновременно только за Чемпионшип будем бороться))
Вначале всем понравилось, как быстро он бегал, но к концу сезона стало понятно, что пока это единственное, что он умеет.
Ты, думаю, не видел несколько игр в конце, где Эмеришка ставил в центр вместе Момо и Гендузи? Это просто такой датский стыд был, Момо сует Гендузи, тот сует назад Момо, и они так пихают мяч, пока не надоест и они наконец Мустафи назад не пнут его.
С Раджой, Гендузи, Озилом и Мики одновременно только за Чемпионшип будем бороться))
АПЛ - новый вызов для него, в центре поля будет помогать Гендузи и подчищать за Озилом и Микки.
Ди Франческо лучше всех показал как можно правильно его использовать, чтобы выжать максимум из его скиллов.
АПЛ - новый вызов для него, в центре поля будет помогать Гендузи и подчищать за Озилом и Микки.
Ди Франческо лучше всех показал как можно правильно его использовать, чтобы выжать максимум из его скиллов.