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Сестра Наингголана подтвердила, что Раджа намерен покинуть «Интер»

сегодня, 11:08

Сестра полузащитника «Интера» Раджи Наингголана заявила, что ее брат не очень счастлив в миланском клубе.

Раджа не очень доволен тем, что сказал Маротта (футболист не входит в планы миланского клуба - прим.).

Есть высокая вероятность, что мой брат покинет «Интер», даже если сейчас нет команды, которая будет готова принять его. 

Он также может рассмотреть предложения из-за рубежа. Он еще не говорил, к какой команде хочет присоединиться. Мне бы тоже хотелось, чтобы этот вопрос был разрешен. 

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил allemz
   18 / 733
сегодня в 12:42
У китайцев все игроки херней страдают, как бы не новость. АПЛ - новый вызов для него, в центре поля будет помогать Гендузи и подчищать за Озилом и Микки. Ди Франческо лучше всех показал как можно правильно его использовать, чтобы выжать максимум из его скиллов.
Все хуже и хуже твой прогноз для команды). Что значит "помогать Гендузи", Гендузи пока абсолютный овощ, 0 голевых, 0 голов, манера игры а-ля Джака (сунь ближайшему).

Вначале всем понравилось, как быстро он бегал, но к концу сезона стало понятно, что пока это единственное, что он умеет.

Ты, думаю, не видел несколько игр в конце, где Эмеришка ставил в центр вместе Момо и Гендузи? Это просто такой датский стыд был, Момо сует Гендузи, тот сует назад Момо, и они так пихают мяч, пока не надоест и они наконец Мустафи назад не пнут его.

С Раджой, Гендузи, Озилом и Мики одновременно только за Чемпионшип будем бороться))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   120 / 733
сегодня в 12:09
Раджа здорово испортил свою репутацию и при этом стоит недешево, так что китайское направление вполне реально.
allemz
allemz ответил Так Себе Аналитик
   68 / 733
сегодня в 11:48
Издеваешься, и так куча нахлебников, еще одному потом деньги платить? В "Интере" он как-то играть не хотел. Я могу предположить, что это связано с Физручетти, но поступали сигналы, что он просто ходит по казино и вполне доволен ситуацией.
У китайцев все игроки херней страдают, как бы не новость.
АПЛ - новый вызов для него, в центре поля будет помогать Гендузи и подчищать за Озилом и Микки.
Ди Франческо лучше всех показал как можно правильно его использовать, чтобы выжать максимум из его скиллов.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил allemz
   18 / 733
сегодня в 11:36
Наингголан уже давно перерос Серию А. Я бы понаблюдал за ним в составе Арсенала или Баварии.
Издеваешься, и так куча нахлебников, еще одному потом деньги платить? В "Интере" он как-то играть не хотел. Я могу предположить, что это связано с Физручетти, но поступали сигналы, что он просто ходит по казино и вполне доволен ситуацией.
allemz
allemz
   68 / 733
сегодня в 11:20
Наингголан уже давно перерос Серию А. Я бы понаблюдал за ним в составе Арсенала или Баварии.
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