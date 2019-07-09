Сестра Наингголана подтвердила, что Раджа намерен покинуть «Интер»

Сестра полузащитника «Интера» заявила, что ее брат не очень счастлив в миланском клубе.

Раджа не очень доволен тем, что сказал Маротта (футболист не входит в планы миланского клуба - прим.).

Есть высокая вероятность, что мой брат покинет «Интер», даже если сейчас нет команды, которая будет готова принять его.

Он также может рассмотреть предложения из-за рубежа. Он еще не говорил, к какой команде хочет присоединиться. Мне бы тоже хотелось, чтобы этот вопрос был разрешен.