Чилаверт поддержал Месси: «Игроки должны бойкотировать КОНМЕБОЛ»

Известный в прошлом парагвайский вратарь поддержал нападающего сборной Аргентины , ранее обвинившего Южноамериканскую конфедерацию футбола ( КОНМЕБОЛ ) в коррупции.

Вне всяких сомнений, этот Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. КОНМЕБОЛ убивает футбол. Почему они хотят наказать Месси, если мы живем в демократическом мире? Игрокам нужно объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ .