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Чилаверт поддержал Месси: «Игроки должны бойкотировать КОНМЕБОЛ»

сегодня, 08:37

Известный в прошлом парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт поддержал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, ранее обвинившего Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.

Вне всяких сомнений, этот Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. КОНМЕБОЛ убивает футбол. Почему они хотят наказать Месси, если мы живем в демократическом мире? Игрокам нужно объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   69 / 736
сегодня в 10:24
Посмотрел повторы.
Судья этого не мог разглядеть и должны были смотреть VAR, но при начале голевой контратаки Бразилии на Агуэро не фолили, а нарушение на Отаменди было, но если бы отыграли аргентинцы один гол, то до конца матча оставалось всего 5 минут, а учитывая, что у них за 84 минуты 2 голевых момента, вдяд ли они успели бы отыграться.
Так что не так уж сильно Аргентину подставил неисправный VAR.
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   227 / 736
сегодня в 10:24
кто бы что не говорил а у поклонников кристины везде уже месси мерещится как бы там ни было коррупция не коррупция лгтб глаза не хотят ничего видеть кроме своего радужного симулянта
25процентный клоун
25процентный клоун
   1 / 736
сегодня в 10:19
И во времена Пеле их тащили за уши, а по игре тащили напарники Пеле
Рома Олейник
Рома Олейник
   664 / 736
сегодня в 10:16
А за что мы помним вратаря Чилаверта? Правильно. За голы со штрафных ) Сейчас уже таких безумцев не делают.
NGY
NGY
   8 / 736
сегодня в 10:13
Почему в свое время наказали Моуриньо, почему наказали Жардима... и многих многих других кто обсуждал действия судей и высказывался в негативном тоне?

И почему не должны наказывать какого-то ПОСРЕДСТВЕННОГО ИГРОКА, который носит капитанскую повязку сборной Аргентины?
Чем он отличается от остальных, кроме РАСПИАРЕННОЙ ПЕРСОНЫ?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   134 / 736
сегодня в 10:07
Месси нужно примерно наказать - заставить его и дальше мучиться за сборную Аргентины.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Footbolista
   28 / 736
сегодня в 10:06
Синонимы?)
mugik1973
mugik1973
   127 / 736
сегодня в 10:01
Второй раз влететь в 7 голов на своем поле сборная Бразилии не могла себе позволить.
RMUKMU
RMUKMU
   69 / 736
сегодня в 09:53
И как же интересно тащили Бразилию? Их голы в ворота соперников не засчитывали? Отменили 30 дополнительных минут чтобы уставший Парагвай имел шансы в серии пенальти?
Ну сломалась система VAR, ну и что дальше? Откуда уверенность, что это было намеренно, разе в Бразилии всё работает как часы? По Олимпиаде знаем, что Бразилия это скорее про грязную воду и отрубленные конечности чем про качество. А если обвеняете в предвзятости судью матча, то обвиняйте и Эвребе, Айтекина и других.
Как всегда стыдно за Месси и за необъективных ненавистников сборной Бразилии тоже стыдно.
ДСА
ДСА
   205 / 736
сегодня в 09:48
Надо бы Платини туда послать для исправления ситуации.
Footbolista
Footbolista
   2 / 736
сегодня в 09:44
КОНМЕБОЛ и КОНЕБОМЖ коррупционеры братья...
БарсV
БарсV
   470 / 736
сегодня в 09:44
фамилия Месси, а НГУШИ нет. Где НГУША задержался
Incredulous
Incredulous
   86 / 736
сегодня в 09:43
Обвинить можно кого хочешь в чем хочешь. Есть доказательства, факты нарушений, - пожалуйста в суд. А если нет, то беспочвенные обвинения - это уже клевета, за что нужно наказывать, чтобы другие потом десять раз подумали, прежде чем рот открывать. Что-то я не помню, чтобы Месси или Чилаверт обвиняли УЕФА в корупции после скандального матча с ПСЖ. Или то была неудобная правда?
LOpp
LOpp
   9 / 736
сегодня в 09:37
В России тоже самое. Поставили Дюкова назначали спонсором газпром-нефть. Всем понятно, что чемпионат подготовили для Крылья Советов.
ОПС
ОПС
   269 / 736
сегодня в 09:29
Пусть сама Южная Америка и думает над этим, а у нас свих проблем выше крыши.
Кирилл Суриков
Кирилл Суриков
   299 / 736
сегодня в 09:28
Не чистый кубок, как и чемпионат России, где победил спартак.
cska plus
cska plus
   16 / 736
сегодня в 09:23
Ещё один гномовый.
SHMEL
SHMEL
   486 / 736
сегодня в 09:22
Наверняка обвинения в адрес КОНМЕБОЛа небеспочвенны.
11-и метровый
11-и метровый ответил d_fincher
   38 / 736
сегодня в 09:17
Месси пытается прогнуть под себя Кубок Америки, который не может выиграть. Печально видеть, как однозначно лучший футболист поколение превращается в завистливого деспотичного капризу.
Зачем нести такую ахинею?
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 736
сегодня в 09:17
Чилаверт - человек авторитетный, обманывать не станет!!!
shlomo
shlomo
   62 / 736
сегодня в 09:10
Сказано все по делу.....футбол и коррупция - брат и сестра....
Байкал-38
Байкал-38
   34 / 736
сегодня в 09:05
То, что турнир был заточен под бразильцев видно сразу.
Мне всегда нравилась игра сборной Бразилии, но победы надо честно завоёвывать.
Вообще кубок Америки специфический турнир, но даже он по сравнению с Африкой просто младенцы.
Кстати уже и в системе ВАР нашли лазейку, достаточно судье сказать: "Нет связи с системой" и продолжать делать своё дело.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   234 / 736
сегодня в 08:59
В профессиональном спорте нет коррупции и политики.
d_fincher
d_fincher
   67 / 736
сегодня в 08:59
Месси пытается прогнуть под себя Кубок Америки, который не может выиграть. Печально видеть, как однозначно лучший футболист поколение превращается в завистливого деспотичного капризу.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   287 / 736
сегодня в 08:59
Нет доказательств - нет вины. А потому все обвинения Месси и Чилаверта в коррупции в адрес КОНМЕБОЛА беспочвенны. Аналогичным образом можно обвинять Федерации футбола Европы, Азии, Африки... Эмоции действующего футболиста и бывшего вратаря - и ничего более.
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   91 / 736
сегодня в 08:56
В РПЛ после позорного юбилея Симоняна бойкотировали бы чемпионат, тогда бы задумались. А так, везде будет коррупция и продажность.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил 2008 год
   65 / 736
сегодня в 08:50
Доля правды в его словах есть, у нас так спартак везде тянут без всякой совести.
Славнов, ты забыл чтоли, как Миллер купил для своего проекта ответный матч с Динамо Минск?
2008 год
2008 год
   123 / 736
сегодня в 08:42
Доля правды в его словах есть, у нас так спартак везде тянут без всякой совести.
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