Чилаверт поддержал Месси: «Игроки должны бойкотировать КОНМЕБОЛ»

Известный в прошлом парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт поддержал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, ранее обвинившего Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.
Вне всяких сомнений, этот Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. КОНМЕБОЛ убивает футбол. Почему они хотят наказать Месси, если мы живем в демократическом мире? Игрокам нужно объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ.
Судья этого не мог разглядеть и должны были смотреть VAR, но при начале голевой контратаки Бразилии на Агуэро не фолили, а нарушение на Отаменди было, но если бы отыграли аргентинцы один гол, то до конца матча оставалось всего 5 минут, а учитывая, что у них за 84 минуты 2 голевых момента, вдяд ли они успели бы отыграться.
Так что не так уж сильно Аргентину подставил неисправный VAR.
Судья этого не мог разглядеть и должны были смотреть VAR, но при начале голевой контратаки Бразилии на Агуэро не фолили, а нарушение на Отаменди было, но если бы отыграли аргентинцы один гол, то до конца матча оставалось всего 5 минут, а учитывая, что у них за 84 минуты 2 голевых момента, вдяд ли они успели бы отыграться.
Так что не так уж сильно Аргентину подставил неисправный VAR.
И почему не должны наказывать какого-то ПОСРЕДСТВЕННОГО ИГРОКА, который носит капитанскую повязку сборной Аргентины?
Чем он отличается от остальных, кроме РАСПИАРЕННОЙ ПЕРСОНЫ?
И почему не должны наказывать какого-то ПОСРЕДСТВЕННОГО ИГРОКА, который носит капитанскую повязку сборной Аргентины?
Чем он отличается от остальных, кроме РАСПИАРЕННОЙ ПЕРСОНЫ?
Ну сломалась система VAR, ну и что дальше? Откуда уверенность, что это было намеренно, разе в Бразилии всё работает как часы? По Олимпиаде знаем, что Бразилия это скорее про грязную воду и отрубленные конечности чем про качество. А если обвеняете в предвзятости судью матча, то обвиняйте и Эвребе, Айтекина и других.
Как всегда стыдно за Месси и за необъективных ненавистников сборной Бразилии тоже стыдно.
Ну сломалась система VAR, ну и что дальше? Откуда уверенность, что это было намеренно, разе в Бразилии всё работает как часы? По Олимпиаде знаем, что Бразилия это скорее про грязную воду и отрубленные конечности чем про качество. А если обвеняете в предвзятости судью матча, то обвиняйте и Эвребе, Айтекина и других.
Как всегда стыдно за Месси и за необъективных ненавистников сборной Бразилии тоже стыдно.
Мне всегда нравилась игра сборной Бразилии, но победы надо честно завоёвывать.
Вообще кубок Америки специфический турнир, но даже он по сравнению с Африкой просто младенцы.
Кстати уже и в системе ВАР нашли лазейку, достаточно судье сказать: "Нет связи с системой" и продолжать делать своё дело.
Мне всегда нравилась игра сборной Бразилии, но победы надо честно завоёвывать.
Вообще кубок Америки специфический турнир, но даже он по сравнению с Африкой просто младенцы.
Кстати уже и в системе ВАР нашли лазейку, достаточно судье сказать: "Нет связи с системой" и продолжать делать своё дело.