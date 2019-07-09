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Дани Алвес: «Я не согласен с критикой в адрес Неймара»

сегодня, 09:11

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес вступился за своего партнера по национальной команде Неймара, который часто подвергается критике за свое поведение на поле и вне его.

Если в команде есть Месси, команда должна играть на него, так же и с Роналду, и с Неймаром, потому что он тоже футболист другого уровня. Чем больше команда ему дает, тем сильнее будет отдача. 

Я понял это, когда играл вместе с Месси. Если он со мной, то почему я должен делать что-то, кроме как пытаться отдать ему передачу? У Месси должен быть мяч. И Неймар точно такой же игрок.

Но иногда я чувствую, что все действия Неймара подвергаются тщательному анализу. Я не согласен с критикой в его адрес, поскольку некоторые критикуют его за поведение вне поля, а не за футбол, где он всегда давал результат.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в «Барселону». 

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jilbar
jilbar
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сегодня в 09:19
Поведение на поле и вне всегда связаны, человек не может быть в двух лицах.
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