Дани Алвес: «Я не согласен с критикой в адрес Неймара»

Защитник сборной Бразилии вступился за своего партнера по национальной команде Неймара, который часто подвергается критике за свое поведение на поле и вне его.

Если в команде есть Месси, команда должна играть на него, так же и с Роналду, и с Неймаром, потому что он тоже футболист другого уровня. Чем больше команда ему дает, тем сильнее будет отдача.

Я понял это, когда играл вместе с Месси. Если он со мной, то почему я должен делать что-то, кроме как пытаться отдать ему передачу? У Месси должен быть мяч. И Неймар точно такой же игрок.

Но иногда я чувствую, что все действия Неймара подвергаются тщательному анализу. Я не согласен с критикой в его адрес, поскольку некоторые критикуют его за поведение вне поля, а не за футбол, где он всегда давал результат.