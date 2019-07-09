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Прядкин: «Вопрос о расширении РПЛ можно рассматривать только после ЧМ-22»

сегодня, 13:16

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что вопрос о возможном увеличении числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18 клубов можно будет рассмотреть только после 2022 года, когда в Катаре пройдет чемпионат мира.

Можно рассмотреть расширение, это очень здорово для нашей страны. Но необходима даже не спортивная, а экономическая подоплека, состояние наших клубов, их способность играть в РПЛ с точки зрения финансов. Было поручение исполкома Российского футбольного союза, мы его рассмотрели. У нас есть куча вариантов, рабочая группа на этой или следующей неделе доложит Александру Валерьевичу [Дюкову] - мы остановились на нескольких вариантах, доложим предложения рабочей группы.

Давайте реально смотреть [на вещи], этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года, когда пройдет чемпионат мира в Катаре. Тогда почти на полтора месяца будет сокращен чемпионат в каждой стране - при плотности нашего календаря выпадает ноябрь и два, возможно, три тура в декабре. О расширении можно будет говорить после 2022 года, а там посмотрим, по какому пути мы пойдем.

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КЭТиК
КЭТиК
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сегодня в 13:59
Президент - против.
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