Червиченко — о трансфере Сутормина в «Зенит»: «Деньги решают везде»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандальный переход полузащитника в «Зенит».

Сутормин — не настолько яркая личность, чтоб за ним следить, как за ним следят сейчас. Да, он неплохо провёл прошлый сезон, но надо ещё посмотреть, как он себя покажет в «Зените». Все помнят трансфер Заболотного, на которой «Зенит» серьезно обжегся. Так что пока — это спорный переход. Думаю, одну из ключевых ролей сыграло то, что Сутормин воспитанник «Зенита».

А что касается поведения «Зенита», я могу вам сказать, что везде так. Если вы думаете, что Европе по-другому, то глубоко ошибаетесь. Деньги решают все и везде.

Хорошо, что «Зенит» заплатил втридорога. Это большая помощь клубу, за спиной которого нет «Газпрома» или другой серьезной структуры. Разве в Германии с «Баварией» или в Испании с «Барселоной» или «Реалом» по-другому обстоят дела? Везде все одинаково. Не надо думать, что у нас все хуже.