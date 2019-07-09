Червиченко — о трансфере Сутормина в «Зенит»: «Деньги решают везде»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандальный переход полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
Сутормин — не настолько яркая личность, чтоб за ним следить, как за ним следят сейчас. Да, он неплохо провёл прошлый сезон, но надо ещё посмотреть, как он себя покажет в «Зените». Все помнят трансфер Заболотного, на которой «Зенит» серьезно обжегся. Так что пока — это спорный переход. Думаю, одну из ключевых ролей сыграло то, что Сутормин воспитанник «Зенита».
А что касается поведения «Зенита», я могу вам сказать, что везде так. Если вы думаете, что Европе по-другому, то глубоко ошибаетесь. Деньги решают все и везде.
Хорошо, что «Зенит» заплатил втридорога. Это большая помощь клубу, за спиной которого нет «Газпрома» или другой серьезной структуры. Разве в Германии с «Баварией» или в Испании с «Барселоной» или «Реалом» по-другому обстоят дела? Везде все одинаково. Не надо думать, что у нас все хуже.
Только бакланы не верят этому))) хахахаха
Только бакланы не верят этому))) хахахаха
Оренбург - Рубин Казань 2,00 Млн €
ТС: 3,50 Млн €
Оренбург - Рубин Казань 2,00 Млн €
ТС: 3,50 Млн €
ватник спамовский.
стыдно за спам.
лучше о*сирай спам, это лучше у тебя получается.
ватник спамовский.
стыдно за спам.
лучше о*сирай спам, это лучше у тебя получается.