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Червиченко — о трансфере Сутормина в «Зенит»: «Деньги решают везде»

сегодня, 12:08

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандальный переход полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».

Сутормин — не настолько яркая личность, чтоб за ним следить, как за ним следят сейчас. Да, он неплохо провёл прошлый сезон, но надо ещё посмотреть, как он себя покажет в «Зените». Все помнят трансфер Заболотного, на которой «Зенит» серьезно обжегся. Так что пока — это спорный переход. Думаю, одну из ключевых ролей сыграло то, что Сутормин воспитанник «Зенита».

А что касается поведения «Зенита», я могу вам сказать, что везде так. Если вы думаете, что Европе по-другому, то глубоко ошибаетесь. Деньги решают все и везде.

Хорошо, что «Зенит» заплатил втридорога. Это большая помощь клубу, за спиной которого нет «Газпрома» или другой серьезной структуры. Разве в Германии с «Баварией» или в Испании с «Барселоной» или «Реалом» по-другому обстоят дела? Везде все одинаково. Не надо думать, что у нас все хуже.

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Все комментарии
scikuni
scikuni
   494 / 744
сегодня в 13:47
даже с ленинградки заслуживают большего уважения чем этот
Морозовский
Морозовский
   4 / 744
сегодня в 13:06
"Зенит" не настолько яркая личность, чтобы туда лезли не сутормины-зэболотные
SV1107
SV1107
сегодня в 12:57
Ахаха,читаю и не могу,в Зенит из-за денег идут,а что в Спартак и ЦСКА зулусы от большой любви к клубу идут!?!?!Деньги всегда и везде решают!!!
11-и метровый
11-и метровый
   34 / 744
сегодня в 12:39
Червиченко то знает, как свиньи в 90-е годы делали и не стеснялись, но так ничего и не добились, кроме бромантановых липовых чемпионств.
морозз
морозз
   12 / 744
сегодня в 12:29
Вот только не надо трогать легенду Зенита Заболотного, очень удачный трансфер для клуба! Да и манекены с его подачи стали брендом Зенита!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   27 / 744
сегодня в 12:24
В зенит идут ради денег,давно всем ясно и понятно!!
Только бакланы не верят этому))) хахахаха
cska plus
cska plus
   16 / 744
сегодня в 12:14
Как-будто новость сказал.
plusnindimon
plusnindimon
   549 / 744
сегодня в 12:14
Рубин Казань - Зенит Санкт-Петербург 2,50 Млн €
Оренбург - Рубин Казань 2,00 Млн €
ТС: 3,50 Млн €
Don trambon
Don trambon
   50 / 744
сегодня в 12:13
в Европе покупают не суторминых *втридорога* после 2х дней после перехода в другой клуб, а чемпионов мира и игроков которые одни стоят больше чем вся сборная России.

ватник спамовский.

стыдно за спам.

лучше о*сирай спам, это лучше у тебя получается.
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