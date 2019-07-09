Пономарев: «„Спартак“ сейчас не очень качественно выглядит»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру «Спартака» на Кубке Париматч Премьер и поделился мнением о продаже форварда «красно-белых» в «Порту».

«Спартак» не очень качественно выглядит. Движение какое-то есть, но взаимодействие плохое. Видимо, настроение в команде неважное. Это чувствуется. Потому что много распрей, много скандалов там было. Наверняка все очень переживали. Так что наладить игровые и товарищеские отношения будет сложно.

Продажа Зе Луиша мне не очень понятна. Все-таки Зе Луиш - забивной, имеет много голевых моментов. Он всегда производил на меня хорошее впечатление. Он, может быть, лентяй в какой-то степени, или характер у него сложный - может быть, поэтому его убрали из команды? Такой вариант нельзя исключать. Но как игрок он всегда мне очень импонировал.