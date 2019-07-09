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Пономарев: «„Спартак“ сейчас не очень качественно выглядит»

сегодня, 09:51

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру «Спартака» на Кубке Париматч Премьер и поделился мнением о продаже форварда «красно-белых» Зе Луиша в «Порту».

«Спартак» не очень качественно выглядит. Движение какое-то есть, но взаимодействие плохое. Видимо, настроение в команде неважное. Это чувствуется. Потому что много распрей, много скандалов там было. Наверняка все очень переживали. Так что наладить игровые и товарищеские отношения будет сложно.

Продажа Зе Луиша мне не очень понятна. Все-таки Зе Луиш - забивной, имеет много голевых моментов. Он всегда производил на меня хорошее впечатление. Он, может быть, лентяй в какой-то степени, или характер у него сложный - может быть, поэтому его убрали из команды? Такой вариант нельзя исключать. Но как игрок он всегда мне очень импонировал.

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Все комментарии
Bладимиp
Bладимиp
   72 / 736
сегодня в 10:23
Качественно выглядел спартак в положении 7-0.
Байкал-38
Байкал-38
   34 / 736
сегодня в 10:13
Кто то тут из спартачей собрался драть питерскую свинью Панова, смешно!!!
морозз
морозз
   12 / 736
сегодня в 10:11
Когда конь начинает рассуждать о Спартаке, то сразу только в негативном свете! И там всё плохо и здесь всё ещё хуже и вообще капец команде! Но главное чего не понимает этот конь это то, что Спартак это сила и дух футбольной России с миллионами болельщиками!
И не ветерану клуба с 30 болельщиками рассказывать о проблемах красно белого клуба!
1 команда
1 команда
   120 / 736
сегодня в 10:11
    drug01
    drug01
       104 / 736
    сегодня в 10:08
    Рано делать выводы
    Vik_ont25
    Vik_ont25 ответил Footbolista
       195 / 736
    сегодня в 10:06
    В Питере появилась ещё одна команда? Вот это новость!!!
    Footbolista
    Footbolista
       2 / 736
    сегодня в 10:00
    Спартак готов качественно драть коней и питерских свиней...
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       248 / 736
    сегодня в 09:59
    Интересно было бы побывать в том времени, когда спартак выглядел качественно.
    Литейный 4
    Литейный 4
       10 / 736
    сегодня в 09:57
    А нам нравится. Пиджак отлично вписался на перспективу свиней в Пердив. Гыгыгы
    1-18 0-7 3-10
    1-18 0-7 3-10
       91 / 736
    сегодня в 09:56
    Тарасовка выглядит качественно только в комплекте с Лапочкиным.
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       344 / 736
    сегодня в 09:54
    Он выглядит так, как и положено команде, мчащейся в пердив.
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