РПЛ с оптимизмом ждет выступления российских клубов в еврокубках

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что Премьер-Лига с оптимизмом ждет выступления российских футбольных клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы нового сезона.

Весенняя часть чемпионата прошла в очень жесткой бескомпромиссной борьбе как за зону еврокубков, так и за выживание. По итогам сезона нам удалось сохранить шестое место в таблице коэффициентов УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций]. К сожалению, не очень удачно выступили наши клубы в еврокубках с прошлом году, но в будущий сезон мы смотрим с оптимизмом. Для нас очень важно, что мы сохранили эту позицию.