РПЛ с оптимизмом ждет выступления российских клубов в еврокубках

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что Премьер-Лига с оптимизмом ждет выступления российских футбольных клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы нового сезона.
Весенняя часть чемпионата прошла в очень жесткой бескомпромиссной борьбе как за зону еврокубков, так и за выживание. По итогам сезона нам удалось сохранить шестое место в таблице коэффициентов УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций]. К сожалению, не очень удачно выступили наши клубы в еврокубках с прошлом году, но в будущий сезон мы смотрим с оптимизмом. Для нас очень важно, что мы сохранили эту позицию.
Ранее Прядкин поделился мыслями об идее увеличения числа участников РПЛ до 18 команд.
Удачи всем нашим в еврокубках!!!
Удачи всем нашим в еврокубках!!!
Хотя было бы ещё страннее если бы сначала РПЛ проявила оптимизм, а потом сразу ужесточила лимит на легионеров! :)))
Хотя было бы ещё страннее если бы сначала РПЛ проявила оптимизм, а потом сразу ужесточила лимит на легионеров! :)))