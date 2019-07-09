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РПЛ с оптимизмом ждет выступления российских клубов в еврокубках

сегодня, 13:02

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что Премьер-Лига с оптимизмом ждет выступления российских футбольных клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы нового сезона.

Весенняя часть чемпионата прошла в очень жесткой бескомпромиссной борьбе как за зону еврокубков, так и за выживание. По итогам сезона нам удалось сохранить шестое место в таблице коэффициентов УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций]. К сожалению, не очень удачно выступили наши клубы в еврокубках с прошлом году, но в будущий сезон мы смотрим с оптимизмом. Для нас очень важно, что мы сохранили эту позицию.

Ранее Прядкин поделился мыслями об идее увеличения числа участников РПЛ до 18 команд.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   82 / 744
сегодня в 14:35
Может, хоть в этом сезоне за евро-Спартак стыдно не будет?...
Удачи всем нашим в еврокубках!!!
Gunslinger
Gunslinger
   204 / 744
сегодня в 14:08
Странно... очень странно....

Хотя было бы ещё страннее если бы сначала РПЛ проявила оптимизм, а потом сразу ужесточила лимит на легионеров! :)))
mihaluch
mihaluch
   84 / 744
сегодня в 13:57
Могли бы быть выше шестого места,если бы не "сливной" "Спартак".За проигрыш более слабому сопернику надо снимать очки.Почему это такие клубы как Краснодар" и "Зенит" должны проводить за сезон на 6 - 8 ответственных матчей больше чем "Спартак"?
Павел Амурский
Павел Амурский
   69 / 744
сегодня в 13:46
    Don trambon
    Don trambon
       50 / 744
    сегодня в 13:28
    Ну спам в стыках пролетит, так что можно быть поспокойнее.
    ДСА
    ДСА
       201 / 744
    сегодня в 13:12
    Мы каждый сезон ждем с оптимизмом.
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