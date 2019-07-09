Микелтадзе: «„Рубин“ - большой клуб с великолепной историей»

Новичок «Рубина» поделился своими ожиданиями от игры за казанский клуб.

«Рубин» - большой клуб с великолепной историей. Я хорошо знаком с этой командой и наслышан о ее завоеваниях на внутренней и международной арене. Я счастлив, что мне удалось присоединиться к этому коллективу.

Перед переходом в «Рубин» я разговаривал с гендиректором и главным тренером. Сразу было видно, что эти люди горят идеей создать боевитую конкурентоспособную команду. И я с удовольствием принял это предложение.

Над предложением из «Рубина» я долго не думал. Я помню, как они обыгрывали «Барселону» в Лиге чемпионов. За «Рубин» выступал мой земляк, грузин Лаша Салуквадзе. Для меня честь попробовать свои силы в таком клубе, как «Рубин». Надеюсь, что смогу принести много пользы команде.