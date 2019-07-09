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Микелтадзе: «„Рубин“ - большой клуб с великолепной историей»

сегодня, 10:12

Новичок «Рубина» Бека Микелтадзе поделился своими ожиданиями от игры за казанский клуб.

«Рубин» - большой клуб с великолепной историей. Я хорошо знаком с этой командой и наслышан о ее завоеваниях на внутренней и международной арене. Я счастлив, что мне удалось присоединиться к этому коллективу.

Перед переходом в «Рубин» я разговаривал с гендиректором и главным тренером. Сразу было видно, что эти люди горят идеей создать боевитую конкурентоспособную команду. И я с удовольствием принял это предложение.

Над предложением из «Рубина» я долго не думал. Я помню, как они обыгрывали «Барселону» в Лиге чемпионов. За «Рубин» выступал мой земляк, грузин Лаша Салуквадзе. Для меня честь попробовать свои силы в таком клубе, как «Рубин». Надеюсь, что смогу принести много пользы команде.

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Все комментарии
jilbar
jilbar
   86 / 733
сегодня в 11:25
Два случайных чемпионства и полное фиаско в дальнейшем.
cska plus
cska plus
   16 / 733
сегодня в 11:20
Да, казанский это подтвердит.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   253 / 733
сегодня в 11:16
можно сказать, что повезло парню - недавно его бывшая команда вышла в футболках с антироссийским лозунгом...ждем реакции националистов
Glyba
Glyba
   262 / 733
сегодня в 10:35
А Бухаров его легенда.
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   89 / 733
сегодня в 10:35
И что же Рубин завоевал на международной арене?
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   138 / 733
сегодня в 10:25
Напомнило про другой, тарасовский, клуб с бедной бестрофейной историей.
Rheinfall
Rheinfall
   288 / 733
сегодня в 10:23
С какой историей?????
jilbar
jilbar
   86 / 733
сегодня в 10:20
Бека, очевидно, не в рубин приехал.
Erlov
Erlov
   301 / 733
сегодня в 10:18
    Don trambon
    Don trambon
       47 / 733
    сегодня в 10:16
    За 61 год сколько там 3-4 титула?) Бооооооооооооольшая история) если только по отмыву бабла)
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