Медведев: «Очень важно, чтобы игроки постоянно общались с прессой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что он положительно относится к общению футболистов и тренеров команды с прессой.

Звонки от прессы я не считаю, но, по моему мнению, наша спортивная журналистика развивается, чему способствует технический прогресс. Все больше болельщиков используют интернет, где любое событие можно осветить со всех сторон и максимально оперативно, не только с помощью текста, но и с видео, графикой и картинками. Более того, я считаю очень важным, чтобы и футболисты, и менеджеры, и тренеры постоянно общались с прессой, тем самым повышая интерес и к игре своей команды, и к футболу в целом. Ведь, как бы кто-то ни ругал наш чемпионат, он у нас хорошего и растущего уровня.