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Медведев: «Очень важно, чтобы игроки постоянно общались с прессой»

сегодня, 11:39

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что он положительно относится к общению футболистов и тренеров команды с прессой.

Звонки от прессы я не считаю, но, по моему мнению, наша спортивная журналистика развивается, чему способствует технический прогресс. Все больше болельщиков используют интернет, где любое событие можно осветить со всех сторон и максимально оперативно, не только с помощью текста, но и с видео, графикой и картинками. Более того, я считаю очень важным, чтобы и футболисты, и менеджеры, и тренеры постоянно общались с прессой, тем самым повышая интерес и к игре своей команды, и к футболу в целом. Ведь, как бы кто-то ни ругал наш чемпионат, он у нас хорошего и растущего уровня.

Общение со СМИ – часть работы футболиста. Тем более ярких персонажей у нас хватает. Да, хватает и молчунов, но тем интереснее для журналиста разговорить такого молчуна. Никто ж не знает, что интересного он расскажет, пока человек предпочитает молчать…

Также Медведев поведал о трансферной политике «Зенита». 

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   4 / 733
сегодня в 13:26
Пресса любит бабло ЛАЗУРНОЕ, так же как и судейки, и комментаторы! Всё, продажное в нашем обществе, обожает лазурный проект!
Footbolista
Footbolista
   3 / 733
сегодня в 11:48
Постоянный пиар в прессе не спасет зенит от позора в ЛЧ...только усилит эффект....
Faustello
Faustello
   7 / 733
сегодня в 11:42
В Зените все игроки с прессой общаются, с той тугой прессой которая в карманах деньгзнаками уложена ))
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