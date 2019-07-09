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Медведев: «„Зенит“ усиливается точечно»

сегодня, 11:29

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферной политике клуба на лето.

На самом деле, до конца межсезонья полно времени. Трансферное окно будет открыто еще почти два месяца. Как и говорил раньше, массовые закупки не делали. Усиливаемся точечно. Отдельно отмечу, что решаем вопросы с устройством тех игроков, которые нечасто проходили в состав.

Четверо футболистов уже перешли в клуб «Сочи», что показывает серьезность намерения южан, которые и с самими ребятами согласовали контрактные обязательства, и на рыночных условиях провели и проводят сделки с «Зенитом». Это важный сигнал всему футбольному рынку. Трансферы отражают то, что на наших футболистов ротации есть спрос. А то, что в «Сочи» перешло сразу несколько зенитовцев, поможет этой команде строить игру.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   10 / 733
сегодня в 13:19
Зенит на трансферном рынке работает на 5. Только Сутормин пока тёмная лошадка. Гыгыгы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 733
сегодня в 12:34
В следующий раз попросил бы Медведева не позорить "Зенит" этой клоунадой с выкупом втридорога всяких Суторминых, его не для того в клуб поставили, чтобы "Рубины" спонсировать и спартаковских троллей кормить.
112910415
112910415
   38 / 733
сегодня в 12:08
между делом, из лишних и ненужных образовался целый ФК ...
drug01
drug01
   105 / 733
сегодня в 11:48
Главное игра!
Лакшери
Лакшери
   54 / 733
сегодня в 11:47
Пока что это вряд-ли можно назвать усилением.
Glodor
Glodor
   231 / 733
сегодня в 11:39
Свиньи тоже точечно, все точки в воротах хотят заполнить.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   233 / 733
сегодня в 11:39
а больных точек на тельце Зенита очень много.
Faustello
Faustello
   7 / 733
сегодня в 11:39
Ковровые бомбардировки Зинки назвать точечными - это надо быть поэтом ))
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   77 / 733
сегодня в 11:37
Если Сутормин - усиление, то и в чемпионате, а особенно в ЛЧ нас ждет немало веселых минут, в исполнении немытых парней.
Кирилл Суриков
Кирилл Суриков
   261 / 733
сегодня в 11:36
От шлака ростовско-казанского сначала нужно избавиться окончательно.
Footbolista
Footbolista
   3 / 733
сегодня в 11:36
зенит усиливает пятую точку...
Семак иди сюда
Семак иди сюда ответил Bладимиp
   408 / 733
сегодня в 11:33
Удачи Зениту!
спасибо бро!
Bладимиp
Bладимиp
   70 / 733
сегодня в 11:29
Удачи Зениту!
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