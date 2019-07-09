Медведев: «„Зенит“ усиливается точечно»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферной политике клуба на лето.

На самом деле, до конца межсезонья полно времени. Трансферное окно будет открыто еще почти два месяца. Как и говорил раньше, массовые закупки не делали. Усиливаемся точечно. Отдельно отмечу, что решаем вопросы с устройством тех игроков, которые нечасто проходили в состав.

Четверо футболистов уже перешли в клуб «Сочи», что показывает серьезность намерения южан, которые и с самими ребятами согласовали контрактные обязательства, и на рыночных условиях провели и проводят сделки с «Зенитом». Это важный сигнал всему футбольному рынку. Трансферы отражают то, что на наших футболистов ротации есть спрос. А то, что в «Сочи» перешло сразу несколько зенитовцев, поможет этой команде строить игру.