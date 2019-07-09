ЦСКА разгромил «Рубин» в товарищеском матче 

ЦСКА одержал крупную победу над «Рубином» в контрольном поединке. Хет-триком за армейцев отметился полузащитник Арнор Сигурдссон, еще один гол забил нападающий Федор Чалов.
ЦСКА - «Рубин» 4:0 (1:0)
Голы: Сигурдссон 14, Сигурдссон 79, Сигурдссон 80, Чалов 87
ЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес, Шарлия, Васин, Магнуссон (Набабкин 88), Влашич (Нисимура 69), Обляков, Ахметов (Марадишвили 72), Сигурдссон, Чалов, Бийол (Бистрович 57).
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов (Степанов 62), Давиташвили (Могилевец 65), Коновалов, Подберезкин, Башкиров (Сагитов 46), Кварацхелия (Закиров 57), Марков (Микелтадзе 72).
Предупреждения: Сигурдссон 36, Давиташвили 54.
Напомним, что в предыдущем товарищеском матче ЦСКА уступил «Ростову».
Первый хет- трик это здорово!!! Удачных игр в сезоне ЦСКА.
Первый хет- трик это здорово!!! Удачных игр в сезоне ЦСКА.