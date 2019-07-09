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ЦСКА разгромил «Рубин» в товарищеском матче 

сегодня, 17:48
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ЦСКА одержал крупную победу над «Рубином» в контрольном поединке. Хет-триком за армейцев отметился полузащитник Арнор Сигурдссон, еще один гол забил нападающий Федор Чалов

ЦСКА - «Рубин» 4:0 (1:0)
Голы: Сигурдссон 14, Сигурдссон 79, Сигурдссон 80, Чалов 87

ЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес, Шарлия, Васин, Магнуссон (Набабкин 88), Влашич (Нисимура 69), Обляков, Ахметов (Марадишвили 72), Сигурдссон, Чалов, Бийол (Бистрович 57).

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов (Степанов 62), Давиташвили (Могилевец 65), Коновалов, Подберезкин, Башкиров (Сагитов 46), Кварацхелия (Закиров 57), Марков (Микелтадзе 72).

Предупреждения: Сигурдссон 36, Давиташвили 54. 

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче ЦСКА уступил «Ростову».

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   71 / 742
сегодня в 18:03
Хорошая игра под дождём получилась для ЦСКА. Сига был великолепен, Помазун без работы (+ защите). Как всегда на уровне был Супер Марио и Никола Влашич. Счёт 15 минуты первого тайма держался до 79 минуты, после чего Рубин скис. Первый хет- трик это здорово!!! Удачных игр в сезоне ЦСКА.
Все верно, только не надо переоценивать. Рубин один из претендентов на вылет. Радует, что с хорошим настроением подходят к сезону, Но все таки Бийол не форвард. Хотелось бы реального нападающего.
Alpribas
Alpribas
   39 / 742
сегодня в 18:03
Рубин без бухарова не команда.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   245 / 742
сегодня в 17:59
Да и пофиг, главное к официальным матчам в форме подойти
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   110 / 742
сегодня в 17:59
Хорошая игра под дождём получилась для ЦСКА. Сига был великолепен, Помазун без работы (+ защите). Как всегда на уровне был Супер Марио и Никола Влашич. Счёт 15 минуты первого тайма держался до 79 минуты, после чего Рубин скис.
Первый хет- трик это здорово!!! Удачных игр в сезоне ЦСКА.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   90 / 742
сегодня в 17:58
Дюпин Анжи в таких случаях спасал.
cska plus
cska plus
   15 / 742
сегодня в 17:56
Казанский вообще в обиде
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   182 / 742
сегодня в 17:53
Арнор очень крут! Вот вырастет настоящий топовый вингер. Он сегодня делал разницу в атаке. От Чалова ожидал большего, как-то тяжеловато двигался. То же само и по Влашичу. Видимо еще не набрали оптимальную форму. В целом была игра в контроль мяча по схеме 4-2-3-1. Часто передерживали мяч и заигрывались, нужно чаще бить по воротам и не транжирить потенциальные моменты. В обороне на удивление хорошо и компактно сыграли, вообще не дали шансов казанцам, хотя на воротах стоял Помазун. Васин понравился и Шарлия добавил уверенности. Никто не портил игру и не выпадал, даже молодой Марадишвили.
mangoх12
mangoх12
   34 / 742
сегодня в 17:52
Ни фиига себе, даже страшно подумать что будет со спартаком
Армейская душа
Армейская душа
   156 / 742
сегодня в 17:52
Для предсезонки - нормально. Удачи армейцам в первой игре нового сезона!
CSKA2012
CSKA2012
   189 / 742
сегодня в 17:50
ЦСКА молодцы))
11-и метровый
11-и метровый
   31 / 742
сегодня в 17:49
Даже комментировать не стоит, можно сказать, играли команды разных лиг.
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