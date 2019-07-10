Пике обязали выплатить 2 млн евро задолженности по налогам

сегодня, 10:05

Сообщается, что защитник «Барселоны» будет вынужден заплатить более 2 млн евро для погашения штрафов и задолженности по налоговым платежам.

Национальная судебная коллегия Испании отклонила апелляцию футболиста на решение Центрального административно-хозяйственного суда.

Ранее испанские власти обвинили Пике в том, что он симулировал передачу своих имиджевых прав своему предприятию Kerad Project 2006, чтобы заплатить меньше налогов, чем полагается.