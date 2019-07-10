ГлавнаяНовости

Пике обязали выплатить 2 млн евро задолженности по налогам

сегодня, 10:05

Сообщается, что защитник «Барселоны» Жерар Пике будет вынужден заплатить более 2 млн евро для погашения штрафов и задолженности по налоговым платежам.

Национальная судебная коллегия Испании отклонила апелляцию футболиста на решение Центрального административно-хозяйственного суда.

Ранее испанские власти обвинили Пике в том, что он симулировал передачу своих имиджевых прав своему предприятию Kerad Project 2006, чтобы заплатить меньше налогов, чем полагается. 

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Неймар подозревается в уклонении от налогов в Испании.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиПропал стул, которым Кокорин ударил Пака
19 июня Комментарии31
СлухиИкарди готовит судебный иск против «Интера»
15 июня Комментарии16
Кокорин и Мамаев: с улыбкой из СИЗО
14 июняСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии23
Адвокат Кокорина: «Рассчитывали хоть на какую-то гуманность суда»
13 июня Комментарии28
Апелляция Кокорина и Мамаева отклонена
13 июня Комментарии57
Кокорин: «Убийце дали год и 4 месяца, а мне — год и 6»
13 июня Комментарии36
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   69 / 728
сегодня в 12:06
Аферы кругом.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 11:57
Пусть выплачивает
lawr19730
lawr19730
   166 / 728
сегодня в 11:02
Твиттераст на других чешет, а сам по уши в навоз.
dimagas1
dimagas1
   98 / 728
сегодня в 10:59
Экономят на бухгалтерах барсуки.се на з\п для гнома уходит)))
ДАША Д
ДАША Д
   123 / 728
сегодня в 10:57
Налоговики просто молодцы!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100