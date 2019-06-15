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Икарди готовит судебный иск против «Интера»

сегодня, 10:48

Нападающий «Интера» Мауро Икарди планирует подать на клуб в суд из-за моббинга - издевательств над сотрудником на рабочем месте, которые вынуждают его уйти. Об этом сообщает La Repubblica.

«Интер» уже сообщил Икарди, что не рассчитывает на него. Однако контракт аргентинца рассчитан до лета 2021 года, и футболист не собирается уходить. Он согласен только на переход в «Ювентус», который на данный момент не интересуется форвардом.

Если «Интер» отстранит Икарди от тренировок с остальной командой, то он может подать в суд, выиграть дело и немедленно покинуть клуб в качестве свободного агента. Похожий случай произошел с Гораном Пандевым, когда он судился с «Лацио».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 740
сегодня в 11:42
Надо было раньше жену угомонить.
cska plus
cska plus
   13 / 740
сегодня в 11:41
Можно сделать проще, тренируется с первой командой а сидит на скамейске с дублем.
Павел Амурский
Павел Амурский
   31 / 740
сегодня в 11:21
Рука Нары чувствуется.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 740
сегодня в 11:16
Икарди мог стать топ-форвардом, но, по ходу, он уже и не думает про футбол. Пример всяких Балотелли и Кварежм, которые могли стать легендами, а стали скитальцами по второсортным клубам, впрок не идет.
Bars kg
Bars kg
   626 / 740
сегодня в 11:14
С одной стороны Ювентус оправдал себя как непорядочный клуб, с другой стороны Икарди заслужил такое отношение от руководства Интера))
Великий Государь
Великий Государь
   240 / 740
сегодня в 11:02
    STVA 1
    STVA 1
       25 / 740
    сегодня в 10:52
    Чувак про футбол забыл по ходу(
    ДСА
    ДСА
       190 / 740
    сегодня в 10:51
    Сам играть не хочет, с клуб виноват. Скотина.
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