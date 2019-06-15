Икарди готовит судебный иск против «Интера»

сегодня, 10:48

Нападающий «Интера» планирует подать на клуб в суд из-за моббинга - издевательств над сотрудником на рабочем месте, которые вынуждают его уйти. Об этом сообщает La Repubblica.

«Интер» уже сообщил Икарди, что не рассчитывает на него. Однако контракт аргентинца рассчитан до лета 2021 года, и футболист не собирается уходить. Он согласен только на переход в «Ювентус», который на данный момент не интересуется форвардом.

Если «Интер» отстранит Икарди от тренировок с остальной командой, то он может подать в суд, выиграть дело и немедленно покинуть клуб в качестве свободного агента. Похожий случай произошел с Гораном Пандевым, когда он судился с «Лацио».