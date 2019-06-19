Пропал стул, которым Кокорин ударил Пака

сегодня, 13:19

Продолжают поступать новости о скандале с участием стула, и Дениса Пака.

Сообщается, что орудие преступления пропало во время следственных действий при переносе из кабинета в кабинет. Ранее суд постановил его уничтожить.

Напомним, что Кокорин в мае был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы, а Мамаев - к году и пяти месяцам заключения.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева