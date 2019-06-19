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Пропал стул, которым Кокорин ударил Пака

сегодня, 13:19

Продолжают поступать новости о скандале с участием стула, Александра Кокорина и Дениса Пака.

Сообщается, что орудие преступления пропало во время следственных действий при переносе из кабинета в кабинет. Ранее суд постановил его уничтожить.

Напомним, что Кокорин в мае был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы, а Мамаев - к году и пяти месяцам заключения.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 709
сегодня в 14:40
Позорят страну, .уки!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   99 / 709
сегодня в 14:33
Всплывёт в частной коллекции.
Аксинья
Аксинья
   19 / 709
сегодня в 14:29
А следственные действия как проводятся? Вызывается Пак и Кокоша повторяет на нем свои действия...Бедный стул, тут поневоле сбежишь от такой жизни...
За адекватность
За адекватность
   58 / 709
сегодня в 14:23
Обратитесь к архивариусу Варфоломею Коробейникову, у него все ордерочки на мебель. Шапито.
Аксинья
Аксинья
   19 / 709
сегодня в 14:13
Все-таки сбежал на всех четерех ногах, я же говорил что виновник он, а все толдычат Кокорин, Кокорин...Ну и охранка же если даже из камеры смертников сбегают...
номер 12
номер 12
   293 / 709
сегодня в 14:08
Пора доставать попкорн.
Faustello
Faustello
   9 / 709
сегодня в 13:43
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 709
сегодня в 13:42
Я бы попукал на нем
mihaluch
mihaluch
   79 / 709
сегодня в 13:39
Сбежал стул. Теперь за содействие побегу Кокорину и Мамаеву ещё по годику добавят.
Морозовский
Морозовский
   3 / 709
сегодня в 13:37
СТУЛ БУДЕТ ЖИТЬ!!!
Jum13
Jum13
   24 / 709
сегодня в 13:35
Скоро обнаружится в "зале славы" спартака
League1
League1
   30 / 709
сегодня в 13:29
Кто-то умыкнкл реликвию.
Через десяток лет продаст на аукционе по спекулятивной цене.
Gelious
Gelious
   43 / 709
сегодня в 13:28
Ну раз не выйдет теперь стул допросить, то нужно отпускать. А стул тот уже давно на дрова в баньку Глушака ушел
Морозовский
Морозовский
   3 / 709
сегодня в 13:27
Стул сделал ноги - искать надо в лазурятнике в кабинетах!
Питер Ман
Питер Ман ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   54 / 709
сегодня в 13:27
Только в России такое шоу возможно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
в укроине вообще клоун является президентом
ахахаха)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:27
И что?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 709
сегодня в 13:27
"Пропало во время следственных действий при переносе из кабинета в кабинет" - ладно еще следователи по делу полковника Захарченко сперли миллионы баксов, но тут они уже и стулья из кафе прут))
Питер Ман
Питер Ман
   54 / 709
сегодня в 13:26
Федун украл
борька
борька
   89 / 709
сегодня в 13:25
Кореец его стырил, хочет продать за 300 0000 евро, уже выставил на вукцион
Череп крепче стула!! У корейца бронированныц черепок!
Zenit_84
Zenit_84
   69 / 709
сегодня в 13:24
Где-нибудь всплывет на аукционе))
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   440 / 709
сегодня в 13:22
Только в России такое шоу возможно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
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