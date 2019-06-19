Пропал стул, которым Кокорин ударил Пака

Продолжают поступать новости о скандале с участием стула, Александра Кокорина и Дениса Пака.
Сообщается, что орудие преступления пропало во время следственных действий при переносе из кабинета в кабинет. Ранее суд постановил его уничтожить.
Напомним, что Кокорин в мае был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы, а Мамаев - к году и пяти месяцам заключения.
Через десяток лет продаст на аукционе по спекулятивной цене.
Через десяток лет продаст на аукционе по спекулятивной цене.
ахахаха)))
ахахаха)))
Череп крепче стула!! У корейца бронированныц черепок!
Череп крепче стула!! У корейца бронированныц черепок!