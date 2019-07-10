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Каборе перешел в «Динамо»

сегодня, 20:07

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе продолжит карьеру в «Динамо». Об этом заявил спортивный директор клуба Роман Орещук.

Детали сделки не сообщаются. Отметим, что футболист перебрался в московский клуб на правах свободного агента.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 728
сегодня в 21:22
Вроде толковый игрок, почему быки не продлили его?
cska plus
cska plus
   13 / 728
сегодня в 21:21
Интересный переход, честно говоря не припоминаю, чтобы быки отказывались от него.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   160 / 728
сегодня в 21:17
эммм
замена Соу???
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 728
сегодня в 21:14
Неожиданно!!!
ВТБ видать давно подсуетился, больно быстро все оформили!!!.....и главное - без шума!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   40 / 728
сегодня в 21:08
Не плохо. Играть еще будет и принесет пользу. Тем более новая команда и обстановка.
Конь 666
Конь 666
   276 / 728
сегодня в 21:08
Динамо собирает пенсионеров Краснодара?:)
Polilux
Polilux
сегодня в 21:04
Орещуку респект! Бомбический трансфер!!!
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Faustello
   154 / 728
сегодня в 21:02
А вот это бомба! Связка Самба и Шарль - это же всем атакам соперников большой пушистый писец!. Поздравляю Динамков, привет Шарлю и Жозику!
Если их нормально судить, то писец придёт только Динамо.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Faustello
   154 / 728
сегодня в 21:00
А вот это бомба! Связка Самба и Шарль - это же всем атакам соперников большой пушистый писец!. Поздравляю Динамков, привет Шарлю и Жозику!
Спящая бомба. Может взорваться, а может с травмой и дисквалификациями половину сезона пропустить. Но пользу принесёт, я думаю.
Правдин Семён
Правдин Семён
   51 / 728
сегодня в 20:55
Хороший трансфер для Динамо. Отличный просто. Даже жаль, что не в Спартак. Но у нас "омоложение ". Поймем что к чему через год.
Еврей1
Еврей1
   286 / 728
сегодня в 20:51
мусорам повезло
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   96 / 728
сегодня в 20:43
Качественный и ещё не выдохшийся лег.
particular
particular ответил За адекватность
   2 / 728
сегодня в 20:41
Привет! Как по мне, то он минимум не хуже имеющихся у ДМ опорников, да и 31 год далеко не критический возраст, плюс свободный агент, плюс адаптирован к нашему чемпионату, ну а зарплата, так ДМ как бы не бедствует. На мой субъективный взгляд хорошее приобретение, честно говоря не понял почему его "Краснодар" не продлил, но им конечно виднее.
Так-то оно так...
Но лучше будем оставаться в приятном неведении, чем корчится от истинных причин!..:))
Привет, уважаемый!!!
Roger Young
Roger Young
   163 / 728
сегодня в 20:39
еще один пенсионер, который курсирует из клуба в клуб в русском болоте.
Faustello
Faustello ответил particular
   3 / 728
сегодня в 20:36
Шарль был иногда хорОш в Краснодаре... Лучше уже не будет... Видно, Динамо и так устраивает, либо увидели то, что проглядели южане..:))
Шарль ещё очень хорош, наши все плакают что не договорились с ним ещё на год.
А лучшие его времена были ещё до Краса в Кубани.
Faustello
Faustello
   3 / 728
сегодня в 20:32
А вот это бомба!
Связка Самба и Шарль - это же всем атакам соперников большой пушистый писец!.
Поздравляю Динамков, привет Шарлю и Жозику!
За адекватность
За адекватность ответил particular
   384 / 728
сегодня в 20:29
Шарль был иногда хорОш в Краснодаре... Лучше уже не будет... Видно, Динамо и так устраивает, либо увидели то, что проглядели южане..:))
Привет! Как по мне, то он минимум не хуже имеющихся у ДМ опорников, да и 31 год далеко не критический возраст, плюс свободный агент, плюс адаптирован к нашему чемпионату, ну а зарплата, так ДМ как бы не бедствует. На мой субъективный взгляд хорошее приобретение, честно говоря не понял почему его "Краснодар" не продлил, но им конечно виднее.
Sadjon
Sadjon
   272 / 728
сегодня в 20:27
Отличный трансфер для Динамо.....
Ravshan878
Ravshan878
   14 / 728
сегодня в 20:27
Очень рад слышать.Он в России остаётся. Игрок с головой. С мячом здорово работает. Удачи Каборе в столичном Динамо.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   645 / 728
сегодня в 20:25
Каборе с агентом обещали руководству и болелам Краснодара, что не останутся в РПЛ, К Чарли вопросов мало, он здесь - товар. К агенту - есть. И предъявим.
Caniggia
Caniggia
   42 / 728
сегодня в 20:23
Неплохое усиление, между прочим! Один из сильнейших, если не сильнейший, опорник РПЛ. Выжигает в опорной зоне всё с мясом и кровью!
спартак 1987
спартак 1987
   99 / 728
сегодня в 20:21
поздравляю болельщиков динамо, бело - голубые реально вернулись в элиту рпл и будут решать совсем другие задачи, борьба за место в еврокубках обострится ( ростов + динамо, посмотрим какую команду соберёт Тула) Орещук обещал купить в динамо хорошего форварда, подождём...жаль, что рпл сильнее не становится, динамо с новым красавцем стадионом будет строить новую команду, а в это время в Казани умирает рубин, до этого анжи, за которого ещё совсем недавно бегали Э'тоо, Виллиан и Роберто Карлос!!! сейчас даже в это и не верится...всех с началом нового сезона
particular
particular
   2 / 728
сегодня в 20:18
Шарль был иногда хорОш в Краснодаре... Лучше уже не будет...
Видно, Динамо и так устраивает, либо увидели то, что проглядели южане..:))
beefs
beefs
   97 / 728
сегодня в 20:16
Он этого стоит
Питер Ман
Питер Ман
   21 / 728
сегодня в 20:12
Каборе пришел отдоить ВТБ в лице проекта динамо, вслед за Жоаозинью
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