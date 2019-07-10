Каборе перешел в «Динамо»

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе продолжит карьеру в «Динамо». Об этом заявил спортивный директор клуба Роман Орещук.
Детали сделки не сообщаются. Отметим, что футболист перебрался в московский клуб на правах свободного агента.
Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе продолжит карьеру в «Динамо». Об этом заявил спортивный директор клуба Роман Орещук.
Детали сделки не сообщаются. Отметим, что футболист перебрался в московский клуб на правах свободного агента.
замена Соу???
замена Соу???
ВТБ видать давно подсуетился, больно быстро все оформили!!!.....и главное - без шума!!!
ВТБ видать давно подсуетился, больно быстро все оформили!!!.....и главное - без шума!!!
Но лучше будем оставаться в приятном неведении, чем корчится от истинных причин!..:))
Привет, уважаемый!!!
Но лучше будем оставаться в приятном неведении, чем корчится от истинных причин!..:))
Привет, уважаемый!!!
А лучшие его времена были ещё до Краса в Кубани.
А лучшие его времена были ещё до Краса в Кубани.
Связка Самба и Шарль - это же всем атакам соперников большой пушистый писец!.
Поздравляю Динамков, привет Шарлю и Жозику!
Связка Самба и Шарль - это же всем атакам соперников большой пушистый писец!.
Поздравляю Динамков, привет Шарлю и Жозику!
Видно, Динамо и так устраивает, либо увидели то, что проглядели южане..:))
Видно, Динамо и так устраивает, либо увидели то, что проглядели южане..:))